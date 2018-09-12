 В деле об убийстве Вороненкова сформирован суд присяжных: рассмотрение по существу начнется 21 сентября, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Из 7 предложенных кандидатур суд избрал 5 присяжных, из которых автоматизированной системой суда будут определены три основных и двое запасных. Двое кандидатур присяжных были отклонены стороной обвинения и стороной защиты соответственно. Следующее судебное заседание назначено на 21.09.2018", - говорится в сообщении.

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Напомним, 23 марта 2017 года экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.



Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.



Также 15 июня в Павлограде Днепропетровской области был задержан Ярослав Тарасенко. По версии прокуратуры, он должен был быть за рулем автомобиля, замеченного на месте убийства Вороненкова. Суд первой инстанции избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.



9 октября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что заказчиком убийства Вороненкова был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой (жены Вороненкова).

По словам Генпрокурора, убийство Вороненкова связано с его показаниями относительно присутствия российских войск на территории Украины, а также в деле о госизмене беглого президента Януковича. Как отметил Луценко, чтобы не допустить этих свидетельств Вороненкова в украинских и международных судах, представители российских спецслужб "подготовили план его физического уничтожения как свидетеля".