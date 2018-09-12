 Лихорадка Западного Нила зафиксирована в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ со сслыкой на Укринформ, об этом сообщила ведущий инфекционист Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца, заслуженный врач Украины профессор Ольга Голубовская.

"В Александровскую больницу был госпитализирован молодой мужчина с серозным менингитом. У пациента, по некоторым особенностям течения болезни, была заподозрена лихорадка Западного Нила. Диагноз "менингиальная форма лихорадки Западного Нила" подтвержден официально. На сегодня состояние пациента стабильное, динамика позитивная, но о прогнозах говорить еще рано", - отметила профессор Голубовская.

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Она подчеркнула, что лихорадка Западного Нила - заболевание, которое проявляет сейчас невероятную активность в Европе.

"Это достаточно опасное заболевание, информированность о котором в широкомасштабной клинической практике низкая. В этом году во многих странах Европы наблюдается беспрецедентный рост этого заболевания. Считают, что это связано с аномально высокой температурой и продолжительными дождями, сменяющимися засухой. Такие погодные условия способствуют размножению и распространению комаров. В странах Евросоюза с начала 2018 года зафиксировано 710 случаев заболевания. Наиболее сильно пострадали такие страны, как Сербия, Италия, Греция, Венгрия и Румыния. Ситуация настолько серьезная, что запланировано ее обсуждение на 68 сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, которая пройдет в Риме (Италия) 17–20 сентября 2018 году", - сказала профессор Голубовская.

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Она акцентировала, что у 80% людей инфекция протекает бессимптомно.

"У 20% заболевших развивается гриппоподобное заболевание, характеризующееся резким повышением температуры тела, головной болью, болью в горле, мышцах, суставах и спине, слабостью, тошнотой и диареей. Самыми опасными в плане прогноза являются поражения центральной нервной системы (менингит, энцефалит), смертность среди пациентов, у которых развивается нейроинвазивная форма болезни, составляет от 4% до 14%", - отметила профессор Голубовская.

Отметим, по данным Европейского центра по профилактике и борьбе с заболеваниями, в период с 24 по 20 августа 2018 года в странах Евросоюза зафиксировано 300 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Больше всего случаев — в Италии (144). За одну неделю августа 2018 зафиксировано 24 случая смерти. Всего в 2018 году в странах Евросоюза зафиксировано 710 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила.

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Как информирует Всемирная организация здравоохранения, вирус Западного Нила может приводить к развитию неврологической болезни и смерти людей. Самые крупные вспышки болезни происходили в Израиле, Греции, Румынии, России и США. Инфицирование человека чаще всего происходит в результате укусов инфицированных комаров. Комары инфицируются во время питания кровью инфицированных птиц - в их крови вирус циркулирует в течение нескольких дней. Вирус может также передаваться при контакте с другими инфицированными животными, их кровью или другими тканями.

Инфекция либо протекает бессимптомно (примерно у 80% инфицированных людей), либо может приводить к развитию лихорадки Западного Нила или тяжелой болезни Западного Нила.

Примерно у 20% инфицированных людей развивается лихорадка Западного Нила. Ее симптомы включают лихорадочное состояние, головную боль, усталость и боли в теле, тошноту, рвоту, иногда кожную сыпь (на туловище) и распухшие лимфатические узлы. Инкубационный период обычно составляет от 3 до 14 дней.

Для пациентов с нейроинвазивной болезнью Западного Нила проводится поддерживающее лечение, при котором часто требуются госпитализация, внутривенные вливания, вспомогательная искусственная вентиляция легких и профилактика вторичных инфекций.

Вакцины для людей пока не существует.

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