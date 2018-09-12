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 Херсонский суд арестовал зампредседателя оккупационной администрации Севастополя Кизименко

Херсонский городской суд избрал меру пресечения для бывшего замглавы Севастопольской горадминистрации Олега Кизименко, подозреваемого в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса).

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

"12 сентября 2018 г. в Херсонском городском суде Херсонской области следственным судьей Мусулевским Я. было рассмотрено ходатайство старшего следователя по особо важным делам следственного отдела Главного управления СБУ Украины в АР Крым (с дислокацией в г. Херсон.) о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего так называемого "заместителя председателя Севастопольской городской государственной администрации". Данное лицо подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины - государственная измена", - говорится в сообщении.

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"Как следует из ходатайства следователя, указанное лицо в 2012 году было назначено на должность заместителя председателя Севастопольской городской государственной администрации по вопросам обеспечения жизнедеятельности города Севастополя. Осознавая факт оккупации территории АР Крым вооруженными силами Российской Федерации, с целью оказания помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, путем создания оккупационными властями незаконного аппарата государственного управления, подозреваемый добровольно согласился на предложение перейти в незаконно созданный орган оккупационных властей на временно оккупированной территории Украины - АР Крым с подчинением РФ и занять пост так называемого "заместителя главы Севастопольской городской администрации", на котором находился с февраля 2014 года по май 2015 г. Занимая указанную должность противоправно путем проведения и поддержки политики оккупационного режима в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства непосредственно участвовал в создании оккупационных органов власти на территории полуострова Крым и лично организовывал их работу. Кроме этого, подозреваемый добровольно передавал представителям РФ служебную документацию, которая содержала конфиденциальные и персональные данные; давал непосредственные указания по доставке горюче-смазочных материалов из РФ в г.. Севастополя вне таможенного контроля. Вместе с тем, 9 мая 2014 г. под председательством подозреваемого был организован парад военной техники вооруженных сил РФ", - рассказали в суде.

Определением суда ходатайство было удовлетворено и применена в отношении подозреваемого мера пресечения в виде "содержания под стражей".

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По данным СБУ, правоохранители установили, что в 2014 году после незаконной оккупации АР Крым украинский чиновник был назначен "заместителем мэра Севастополя". По оперативной информации, "чиновник" передавал представителям страны-агрессора служебную документацию и способствовал оккупационной власти, в частности в деятельности российских спецслужб и вооруженных формирований РФ против Украины.

"В мае 2015 г функционер оккупационной администрации был лишен своей "должности". Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время его прибытия в частных делах на подконтрольную украинской власти территорию Донецкой области. Сейчас проверяется информация о возможной причастности фигуранта производства к подрывной деятельности в Украине по заданию российских "кураторов". Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - рассказали в СБУ.

Напомним, вчера стало известно, что правоохранители задержали зампредседателя оккупационной администрации Севастополя Кизименко.

Источник: https://censor.net.ua/n3085844
 
   
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