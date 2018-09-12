 ЕС накажет Венгрию за подрыв демократии

Европейский парламент запустил процедуру наказания Венгрии за нарушение основополагающих демократических ценностей. Против нее могут ввести санкции или лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Подобная процедура применяется впервые в истории.
По мнению Европарламента, "венгерское правительство несет ответственность за устранение риска серьезного нарушения ценностей, указанных в статье 2 договора о ЕС".
Решение поддержали 448 евродепутатов. Против проголосовали 197 человек, в том числе некоторые представители Европейской народной партии, в состав которой входит и венгерская партия "Фидес" Виктора Орбана.
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Выступая накануне, 11 сентября в Европарламенте, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил евродепутатов в том, что они хотят наказать его страну за борьбу против иммиграции и то, что сам Орбан называет защитой христианских ценностей.
"Мы не уступим шантажу. Венгрия будет защищать свои границы, перекрывать путь нелегальной миграции и защищать свои права, в том числе от вас, если это понадобится", – сказал глава правительства Венгрии.
Оппоненты Орбана возразили ему, что в докладе Европарламента о ситуации в Венгрии говорится о покушениях на независимость судебной власти, ущемлении свободы прессы, а также о злоупотреблениях при распределении грантов Евросоюза.
При этом у Венгрии есть союзник – Польша в лице правящей партии "Право и Справедливость" (ПиС). Против Польши запущена похожая процедура (только запустила ее Еврокомиссия, а не Европарламент), и Виктор Орбан пообещал наложить вето на любые попытки наказать Польшу. В ответ ПиС защищает Венгрию.
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- Куме, а як харчі їстимемо? По-братськи, чи по-сусідськи?
- А як це - "по братськи?
- Ну, сьогодні їмо ваші, а завтра - кожен свої...".
Так і Польща з Угорщиною... Як кредити отримувать і за рахунок ЄвроСоюзу модернізувать економіку - то завжди "будь ласка", а як вирішувать проблеми Євросоюзу - то кожен за своє...
Англии Берксит обойдется дорого, а шо будет с Венгрией, учитывая, что отношения с ЕС от этого только ухудшатся, даже представить сложно.
Хоть нам сюда не навязывают тысячи беженцев ибо сами бомжи. Но на его месте также был бы против.
Йобики мутят с судебной системой, свободой прессы, грантами.
Так же как и в Польше. Там были митинги против судебной реформы.
"Оппоненты Орбана возразили ему, что в докладе Европарламента о ситуации в Венгрии говорится о покушениях на независимость судебной власти, ущемлении свободы прессы, а также о злоупотреблениях при распределении грантов Евросоюза."
Источник: https://censor.net.ua/n3085842
Пора бы и редакторов наказать за подрыв здравого смысла.
Европейская слюнявая толерастия убьёт Европку....толерасты всегда без вариантов проигрывают гопоте. Больше толерастии сторонники Ывро ценностей..ещё больше! А всего то стоило просто обрезать вот эти "грантов Евросоюза", и сидящая на подсосе Венгрия моментально бы заткнулась, и вся спесь с Орбана слетела бы мгновенно, ибо пришлось бы своему стаду мадьяр в спешном порядке обьяснять почем же так резко стало жить так хреново. Но нет же, Ывро толерасты будут колоца, плакать но продолжать давать мадьярам гранты. А мадьяры усиленно прожирая гранты Евросоюза будут быковать на Евросоюз...Почему же Украину за любую мелочь эти Ывро толерасты ебут в хвост и в гриву, а вот с этим охамевшим обнаглевшим стадом мадьяр сюсюкаюца к детьми родными??
К сожалению все что западней станет мусульманским миром.