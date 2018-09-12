 ЕС накажет Венгрию за подрыв демократии

Европейский парламент запустил процедуру наказания Венгрии за нарушение основополагающих демократических ценностей. Против нее могут ввести санкции или лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Подобная процедура применяется впервые в истории.

По мнению Европарламента, "венгерское правительство несет ответственность за устранение риска серьезного нарушения ценностей, указанных в статье 2 договора о ЕС".

Решение поддержали 448 евродепутатов. Против проголосовали 197 человек, в том числе некоторые представители Европейской народной партии, в состав которой входит и венгерская партия "Фидес" Виктора Орбана.

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Выступая накануне, 11 сентября в Европарламенте, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил евродепутатов в том, что они хотят наказать его страну за борьбу против иммиграции и то, что сам Орбан называет защитой христианских ценностей.

"Мы не уступим шантажу. Венгрия будет защищать свои границы, перекрывать путь нелегальной миграции и защищать свои права, в том числе от вас, если это понадобится", – сказал глава правительства Венгрии.

Оппоненты Орбана возразили ему, что в докладе Европарламента о ситуации в Венгрии говорится о покушениях на независимость судебной власти, ущемлении свободы прессы, а также о злоупотреблениях при распределении грантов Евросоюза.

При этом у Венгрии есть союзник – Польша в лице правящей партии "Право и Справедливость" (ПиС). Против Польши запущена похожая процедура (только запустила ее Еврокомиссия, а не Европарламент), и Виктор Орбан пообещал наложить вето на любые попытки наказать Польшу. В ответ ПиС защищает Венгрию.

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