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Все про:Венгрия (665) демократия (447) Европарламент (1309) санкции (6950)

 ЕС накажет Венгрию за подрыв демократии

Европарламент считает, что венгерское правительство нарушило европейские ценности.

Европейский парламент запустил процедуру наказания Венгрии за нарушение основополагающих демократических ценностей. Против нее могут ввести санкции или лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Подобная процедура применяется впервые в истории.

По мнению Европарламента, "венгерское правительство несет ответственность за устранение риска серьезного нарушения ценностей, указанных в статье 2 договора о ЕС".

Решение поддержали 448 евродепутатов. Против проголосовали 197 человек, в том числе некоторые представители Европейской народной партии, в состав которой входит и венгерская партия "Фидес" Виктора Орбана.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина сама виновата в своих проблемах со вступлением в ЕС и НАТО, - МИД Венгрии

Выступая накануне, 11 сентября в Европарламенте, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил евродепутатов в том, что они хотят наказать его страну за борьбу против иммиграции и то, что сам Орбан называет защитой христианских ценностей.

"Мы не уступим шантажу. Венгрия будет защищать свои границы, перекрывать путь нелегальной миграции и защищать свои права, в том числе от вас, если это понадобится", – сказал глава правительства Венгрии.

Оппоненты Орбана возразили ему, что в докладе Европарламента о ситуации в Венгрии говорится о покушениях на независимость судебной власти, ущемлении свободы прессы, а также о злоупотреблениях при распределении грантов Евросоюза.

При этом у Венгрии есть союзник – Польша в лице правящей партии "Право и Справедливость" (ПиС). Против Польши запущена похожая процедура (только запустила ее Еврокомиссия, а не Европарламент), и Виктор Орбан пообещал наложить вето на любые попытки наказать Польшу. В ответ ПиС защищает Венгрию.

Также на Цензор.НЕТ: Венгерский премьер Орбан подыграл Путину в критике украинского закона об образовании, - Арьев

Источник: https://censor.net.ua/n3085842
 
   
 Топ комментарии
 
А чего Венгрия сама свою морду в Украину сунет?
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Уточни кому продались, не пустив в страну чёрножопых.
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Тобто коли евробабло і ринки Європи то мають бути спільними, а те що не дуже подобається, то наша хата скраю? Я так думаю що якщо союз, то союз де проблеми теж мають вирішуватись спільно.
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Анекдот є непоганий, з цього приводу: "Пішли у старі часи два куми у місто, на ярмарок. Іти довго. Ішли до вечора, та й вирішили на узліссі заночувать. Розпалили багаття та зібралися вечерять. Один кум пита їншого:
- Куме, а як харчі їстимемо? По-братськи, чи по-сусідськи?
- А як це - "по братськи?
- Ну, сьогодні їмо ваші, а завтра - кожен свої...".
Так і Польща з Угорщиною... Як кредити отримувать і за рахунок ЄвроСоюзу модернізувать економіку - то завжди "будь ласка", а як вирішувать проблеми Євросоюзу - то кожен за своє...
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Наведений вами анекдот є суто українським, тому я вважаю натягувати на чужі голови український кобур є справа недоречна,
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А гранты от Евросоюза во время впускают в страну, ога???
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гоните этих мокшанских идиотов ото всюду и будет нам счастье
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Венгрию лишат права голоса а дальше вполне возможен а её выход из ЕС вслед за Англией.
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Интересно, куда Венгрия может выйти? ЕС накажет Венгрию за подрыв демократии - Цензор.НЕТ 1733
Англии Берксит обойдется дорого, а шо будет с Венгрией, учитывая, что отношения с ЕС от этого только ухудшатся, даже представить сложно.
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А чего Венгрия сама свою морду в Украину сунет?
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звичка з часів австро-угорської імперії.
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Именно в этом с Венгрией согласен.

Хоть нам сюда не навязывают тысячи беженцев ибо сами бомжи. Но на его месте также был бы против.
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Назвался груздем - полезай в короб. Или нах за борт.
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Санкции не за мигрантов, Орбан переводит стрелки, чтобы прикрыть свой зад.
Йобики мутят с судебной системой, свободой прессы, грантами.
Так же как и в Польше. Там были митинги против судебной реформы.

"Оппоненты Орбана возразили ему, что в докладе Европарламента о ситуации в Венгрии говорится о покушениях на независимость судебной власти, ущемлении свободы прессы, а также о злоупотреблениях при распределении грантов Евросоюза."
Источник: https://censor.net.ua/n3085842
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...толковая у тебя берлога, бомж, даже интернет подключен... ...или пишешь из-под веранды кафе с бесплатным вай-фаем?
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_Шатается, ЕС, сыпется. Путлер не сидит сложа руки... А евромещане только болтовнёй занимаются.
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А мы со своей стороны в НАТО наябедничаем. Такой водевиль закрутится, что аж мерси!
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пора уже венграм откочевывать с гейропы взад на историческую родину своих предков угров в приуралье там батюжка хуйло паздравит с приходом
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По мнению Европарламента, "венгерское правительство несет ответственность за устранение риска серьезного нарушения ценностей, указанных в статье 2 договора о ЕС".

Пора бы и редакторов наказать за подрыв здравого смысла.
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"и то, что сам Орбан называет защитой христианских ценностей." - о ещё один скрепоносец!
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когда Украина вступит в ЕС, там уже все будут воевать друг с другом.....
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Не будут. Шоб про ту же Венгрию забыли навсегда, достаточно немцам свои заводы перенести в другое место. В Украину, например. И всьо. От Венгрии останется только зеленый горошек "Глобус".
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ты не понял, речь уже не идет о заводах, речь идет о том, какая цивилизация останется и на какой территории
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Зато Украина примет папуасов главное бабок дайте,можем и чужие ядерные отходы хранить смотря сколько заплатите
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За всю свою независимость Украина не приняла столько северных папуасов, сколько приняла будучи в совке!
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Европейский парламент сегодня рассмотрел вопрос о нарушении Венгриейправил и ценностей Евросоюза и одобрил введение штрафных санкцийв отношении этой страны согласно ст. 7 Договора о Европейском Союзе. Об этом сообщает Deutsche Welle.
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а также о злоупотреблениях при распределении грантов Евросоюза.

Европейская слюнявая толерастия убьёт Европку....толерасты всегда без вариантов проигрывают гопоте. Больше толерастии сторонники Ывро ценностей..ещё больше! А всего то стоило просто обрезать вот эти "грантов Евросоюза", и сидящая на подсосе Венгрия моментально бы заткнулась, и вся спесь с Орбана слетела бы мгновенно, ибо пришлось бы своему стаду мадьяр в спешном порядке обьяснять почем же так резко стало жить так хреново. Но нет же, Ывро толерасты будут колоца, плакать но продолжать давать мадьярам гранты. А мадьяры усиленно прожирая гранты Евросоюза будут быковать на Евросоюз...Почему же Украину за любую мелочь эти Ывро толерасты ебут в хвост и в гриву, а вот с этим охамевшим обнаглевшим стадом мадьяр сюсюкаюца к детьми родными??
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центр Еропы через 30 лет будет: Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Украина, Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония...
К сожалению все что западней станет мусульманским миром.
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