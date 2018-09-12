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Все про:Минздрав (1687) трансплантация (75) Супрун Ульяна (333)

 Супрун: "Мы планируем открыть центры по трансплантации в четырех городах"

Также планируется создание единой государственной информационной системы трансплантации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Не должно так быть, чтобы трансплантацию выполняла одна больница в стране. Мы планируем открыть центры по трансплантации в четырех городах. Время вкладывать деньги в нашу систему трансплантации. И мы уже начали это делать. В частности, проголосован закон о трансплантации в Верховной Раде. Пока в Украине не будут созданы центры трансплантации, мы будем продолжать тратить средства на лечение за рубежом. ...Также уже разработано техническое задание на единую государственную информационную систему трансплантации", - отметила Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операции по трансплантации почек станут дешевле, Минздрав покроет часть расходов, - Супрун

Она также сообщила, что в Верховной Раде есть представление от Минздрава на увеличение финансирования отрасли трансплантации.

Напомним, 17 мая Верховная Рада приняла закон "О применении трансплантации анатомических материалов человеку" (регистрационный номер 2386-я-1). За это решение проголосовали 255 народных депутатов.

19 июня 2018 года Президент Петр Порошенко подписал этот закон.

Закон будет способствовать внедрению в Украине новой современной и безопасной системы трансплантологии, которая позволит полностью избежать всех рисков по незаконной пересадке органов. Он предусматривает создание Единого реестра доноров и реципиентов.

Согласно закону стать донорами смогут только лица, сознательно давшие письменное согласие на посмертное донорство, или, если человек не оставил никакого волеизъявления, решение в связи с этим могут принять его ближайшие родственники. Донорами не смогут стать неопознанные лица, погибшие от насильственной смерти и в зоне АТО/ООС, а также дети-сироты. Трансплантация на 100% будет финансироваться государством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трансплантология в Украине заработает, если местные общины будут финансировать образование врачей, а руководство - направлять на обучение, - замминистра Линчевский

Источник: https://censor.net.ua/n3085841
 
   
 Топ комментарии
 
Симферополь, Севастополь, Донецк и Луганск...
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Кто не сможет платить по новым тарифам на газ, добрые соевые упыри сделают бесплатной ампутацию почки
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Она с самого начала только и пеклась о пересадке органов, наводит на некоторые мысли.
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Симферополь, Севастополь, Донецк и Луганск...
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Кто не сможет платить по новым тарифам на газ, добрые соевые упыри сделают бесплатной ампутацию почки
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А до этого только в бубен стучали и вокруг костра стрыбали?
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до этого закона не было, и все вынуждены были ехать заграницу. Вы себе даже не представляете, что это. Поэтому слава Богу, что и у нас хоть что-то сдвинулось.
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Она с самого начала только и пеклась о пересадке органов, наводит на некоторые мысли.
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Оставшихся украинцев решили пустить на фаршмак?
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А когда обещанная начнется реформа медицины, о начале которой Гройсман врал еще пол года назад, или она началась только в 4-х городах Украины? В других городах жизни нет или не должно быть?
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Всякие нововведения у нас на пользу олигархам и другим бандитам. Предприятия разворовали, недра (нефть, газ, янтарь и т.д.), лес тоже, земля почти уже в руках у агрохолдингов. Остались только люди...на запчасти.
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А клиенты этих центров будут те, кто не сможет заплатить коммуналку по новым тарифам, без субсидий.
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Вопрос только в том, что будут делать эти центры по транплантации - пересаживать нуждающимся украинцам органы, или потрошить украинцев на органы для зарубежных клиентов.
Когда Супрун только появилась на украинском горизонте - она жаловалась, что в США у нее много знакомых, которым нужны органы и именно что пробивала тему потрошения украинцев....
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теперь в хирургическое отделение попадать опасно для жизни
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Саме цікаве в цих трансплантаціях це те, що чужі органи ніколи не приживаються в інших людях. Ось яскравий приклад - останній з померлих пару років тому Ротшільдів. В нього аж 11 разів пересаджували серце. Він мабуть і помер від такої кількості таких складних операцій. Імунна система людина не сприймає чужі органи за свої і відкидає їх з свого організму. Вже краще вставляти щось штучне без чужих білків та інших біологічних молекул.
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приживаются для этого есть препараты. Хотя тебе п..й у тебя есть свой мир со своими законами
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И это позитивная новость!
Правда ольгинская мокша и домашние зрадофилитики так не считают, да и фиг с ними, пусть варнякают. Под лай и скулеж шавок из подворотни караван движется в правильном направлении. Все будет Украина!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСупрун: "Мы планируем открыть центры по трансплантации в четырех городах"
 
 
 
 
 
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