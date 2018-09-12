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 "Мы говорим про этот год", - Климкин о сроках получения первого транша макрофинансовой помощи ЕС

Первый транш макрофинансовой помощи Европейского Союза будет перечислен Украине уже в этом году, уверен министр иностранных дел Павел Климкин.

"Мы говорим про этот год, конечно", - сказал министр в среду в Киеве, отвечая на вопрос о сроках предоставления первого транша макрофинансовой помощи ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он напомнил, что на днях будет подписан Меморандум программы, предусматривающий, в частности, условия выделения кредита.

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В то же время П.Климкин отказался уточнить детали.

Как сообщалось, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис посетит Киев 13-14 сентября для участия в подписании Меморандума о взаимопонимании, в котором будут закреплены условия 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на EUR1 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3085837
 
 
 Топ комментарии
 
Сколько бабла вы уже перевели в оффшоры?
деньги это вам,а не украинскому народу..
А народу очередное повышение на газ и все остальное.
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При этом он напомнил, что на днях будет подписан Меморандум программы, предусматривающий, в частности, условия выделения кредита.



Так это помощь или кредит?

Если это кредит, то какая же это помощь, кредит отдавать нужно.
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Они еще кроме того как брать кредиты и называть это помощью еще что-то умеют делать?
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Сколько бабла вы уже перевели в оффшоры?
деньги это вам,а не украинскому народу..
А народу очередное повышение на газ и все остальное.
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Алексус что ты там понимаешь? МВФ помагает нам, воюющей стране! Украина это европейская страна, поэтому мы с европейскими и американскими организациями должны действовать сообща, выполнять и слушать, что они нам говорят. Они зла нам не желают, идет макрофинансовая помощь в Украину, стоятся дороги, футбольные поля, ремонтируются детские садики! Дай Бог, Климкину и Президенту здоровья за их мудрые действия!
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При этом он напомнил, что на днях будет подписан Меморандум программы, предусматривающий, в частности, условия выделения кредита.



Так это помощь или кредит?

Если это кредит, то какая же это помощь, кредит отдавать нужно.
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- Месье, - начал Ипполит Матвеевич, запинаясь, - же не манж па сис жур. Гебенмир зибитте этвас копек ауф дем штюк брод. (с)
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Возьмут "климкины" отдавать будут все, так что ПОМОЩЬ, но не всем!
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ну кредит же..они стесняются это слово произносить.
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Ручёнки истосковались без работы....
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Да кредит то дадут, вы лучше расскажите на каких условиях.
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Они еще кроме того как брать кредиты и называть это помощью еще что-то умеют делать?
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Ой мутят с этим меморандумом, ради очередного лярда кредита могут на такие условия согласится что потом долго народ расхлебывать будет.
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Нашим правнукам простят наши долги ?
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Климкин займись работой -----Министерство иностранных дел Украины (укр. Мінистерство закордонних справ України) - государственный орган исполнительной власти Украины, осуществляющий имплементацию государственной политики в области внешних отношений Украины с другими государствами, а также с международными организациями.Главная задача министерства - разработка общей стратегии внешней политики, представление соответствующих предложений Президенту и реализация внешнеполитического курса..................... где тут МВФ транш -бабло?
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Кому идут эти деньги ? Так корректнее .
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что там с лесом????????????? не будет ни леса не кредитов.
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Троль, лес рубают во всех странах, если вы не знали! Лес это наш доход в бюджет, с которого кстати финансируются пенсии частично!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы говорим про этот год", - Климкин о сроках получения первого транша макрофинансовой помощи ЕС
 
 
 
 
 
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