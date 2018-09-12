 "Мы говорим про этот год", - Климкин о сроках получения первого транша макрофинансовой помощи ЕС

"Мы говорим про этот год, конечно", - сказал министр в среду в Киеве, отвечая на вопрос о сроках предоставления первого транша макрофинансовой помощи ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он напомнил, что на днях будет подписан Меморандум программы, предусматривающий, в частности, условия выделения кредита.

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В то же время П.Климкин отказался уточнить детали.

Как сообщалось, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис посетит Киев 13-14 сентября для участия в подписании Меморандума о взаимопонимании, в котором будут закреплены условия 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на EUR1 млрд.