 "Мы говорим про этот год", - Климкин о сроках получения первого транша макрофинансовой помощи ЕС

"Мы говорим про этот год, конечно", - сказал министр в среду в Киеве, отвечая на вопрос о сроках предоставления первого транша макрофинансовой помощи ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом он напомнил, что на днях будет подписан Меморандум программы, предусматривающий, в частности, условия выделения кредита.
В то же время П.Климкин отказался уточнить детали.
Как сообщалось, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис посетит Киев 13-14 сентября для участия в подписании Меморандума о взаимопонимании, в котором будут закреплены условия 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на EUR1 млрд.
деньги это вам,а не украинскому народу..
А народу очередное повышение на газ и все остальное.
Так это помощь или кредит?
Если это кредит, то какая же это помощь, кредит отдавать нужно.
месье, же не манж па сис жур(с)