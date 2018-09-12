 "10 из 14 кандидатов в Президенты проваливают работу в Раде", - Комитет избирателей Украины

Комитет избирателей Украины оценил активность работы народных депутатов, являющихся потенциальными кандидатами на должность Президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КИУ.

Всего проанализировали работу в стенах Рады 14 депутатов: Тимошенко, Ляшко, Бойко, Вилкула, Добкина, Новинского, Рабиновича, Мураева, Каплина, Куприя, Чумака, Билецкого, Таруты и Шевченко.

Деятельность депутатов оценивали по таким параметрам, как посещение заседаний Рады и комитетов, участие в голосованиях и успешность законодательной работы.

Результаты исследования неутешительны, заявляют в Комитете избирателей.

10 из 14 потенциальных кандидатов в президенты игнорируют парламентские голосования. 7 политиков ни разу за последнюю сессию не посетили заседания своего комитета.

Лидеры "прогульщиков" – депутаты Мураев, Добкин и Рабинович. Они практически не появлялись на заседаниях комитетов и пропустили почти все и заседания и голосования Рады.

Самыми добросовестными, согласно подсчетам КИУ, оказались Шевченко, Каплин и Чумак. Они прилежно трудятся в комитетах и исправно ходят на заседания. Впрочем, подавляющее большинство голосований также пропустили.

Продуктивность работы отдельных законодателей является практически нулевой. Добкин и Куприй вообще не регистрировали законопроектов. Бойко зарегистрировал один, но его не приняли. Успеха в принятии своих законопроектов и постановлений добились только Ляшко (12), Тимошенко (5) и Каплин (4). При этом эффективность работы Каплина минимальна: приняты всего 4 законопроекта из зарегистрированных им 50.