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 Политика Украины
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 "10 из 14 кандидатов в Президенты проваливают работу в Раде", - Комитет избирателей Украины

Упорней всего в парламенте трудятся потенциальные кандидаты с самый низким рейтингом, подсчитали в КИУ.

Комитет избирателей Украины оценил активность работы народных депутатов, являющихся потенциальными кандидатами на должность Президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КИУ.

Всего проанализировали работу в стенах Рады 14 депутатов: Тимошенко, Ляшко, Бойко, Вилкула, Добкина, Новинского, Рабиновича, Мураева, Каплина, Куприя, Чумака, Билецкого, Таруты и Шевченко.

Деятельность депутатов оценивали по таким параметрам, как посещение заседаний Рады и комитетов, участие в голосованиях и успешность законодательной работы.

Результаты исследования неутешительны, заявляют в Комитете избирателей.

10 из 14 потенциальных кандидатов в президенты игнорируют парламентские голосования. 7 политиков ни разу за последнюю сессию не посетили заседания своего комитета.

Лидеры "прогульщиков" – депутаты Мураев, Добкин и Рабинович. Они практически не появлялись на заседаниях комитетов и пропустили почти все и заседания и голосования Рады.

Самыми добросовестными, согласно подсчетам КИУ, оказались Шевченко, Каплин и Чумак. Они прилежно трудятся в комитетах и исправно ходят на заседания. Впрочем, подавляющее большинство голосований также пропустили.

Продуктивность работы отдельных законодателей является практически нулевой. Добкин и Куприй вообще не регистрировали законопроектов. Бойко зарегистрировал один, но его не приняли. Успеха в принятии своих законопроектов и постановлений добились только Ляшко (12), Тимошенко (5) и Каплин (4). При этом эффективность работы Каплина минимальна: приняты всего 4 законопроекта из зарегистрированных им 50.

Источник: https://censor.net.ua/n3085835
 
 
 Топ комментарии
 
***
- Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в роскоши, в коррупции и безделье!
- Рабинович… вы хотите со всем этим бороться?
- Зачем? Я хочу во всем этом участвовать!
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Отак жартуєш шутєчки про смерть захарченка, моторолу, гіві, а потім виявляється, що і в тебе і в "новосросів" буде спільний кандидат на президентських виборах. Незручно вийшло "10 із 14 кандидатів у Президенти провалюють роботу в Раді", - Комітет виборців України - Цензор.НЕТ 3045
"10 із 14 кандидатів у Президенти провалюють роботу в Раді", - Комітет виборців України - Цензор.НЕТ 2267
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Привожу картинку по ссылке. "Лидер" здесь- Бойко. Ходил на 99% пленарных заседаний и при этом принимал участие всего в 7% голосований. Т.е. он в ВР для мебели- типа стула. Другой "лидер"- Мураев: и не ходит, и не голосует. Этот типа сквозняка. "10 із 14 кандидатів у Президенти провалюють роботу в Раді", - Комітет виборців України - Цензор.НЕТ 8489
"10 із 14 кандидатів у Президенти провалюють роботу в Раді", - Комітет виборців України - Цензор.НЕТ 234
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проваливают "10 из 14 кандидатов в Президенты проваливают работу в Раде", - Комитет избирателей Украины - Цензор.НЕТ 598
кандидаты?
та у нас и президенты много чего проваливают, так что нам не привыкать "10 из 14 кандидатов в Президенты проваливают работу в Раде", - Комитет избирателей Украины - Цензор.НЕТ 2070
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"10 із 14 кандидатів у Президенти провалюють роботу в Раді", - Комітет виборців України - Цензор.НЕТ 8106какие нах президенты?у вас один уже второй десяток лет-ты других-то и не видел! "10 із 14 кандидатів у Президенти провалюють роботу в Раді", - Комітет виборців України - Цензор.НЕТ 8106
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И правильно делают,это не Рада,это Пецин сходняк..)))))))
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"правильно" здесь лишнее. Междусобойчик партнеров по дерибану
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***
- Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в роскоши, в коррупции и безделье!
- Рабинович… вы хотите со всем этим бороться?
- Зачем? Я хочу во всем этом участвовать!
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таратута - гарный кандидат, пецин техничный помощник
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Зато как красиво они нам рассказывают с голубых экранов телевизоров, какие они правильные, честные и трудолюбивые на благо общества.
Предлагаю телеканалам ввести дополнительную ставку штатного клоуна.
Что они забыли в Парламенте?
Пусть числятся там, где и ошиваются.
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"Предлагаю телеканалам" - это только прордюссеры могут тебе предложить разного рода бред в эфире по заказу владельцев
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запущенный случай. Замедленное развитие? "10 із 14 кандидатів у Президенти провалюють роботу в Раді", - Комітет виборців України - Цензор.НЕТ 3120
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Ничего страшного, ты главное не отчаивайся и смотри на будущее с оптимизмом. "10 із 14 кандидатів у Президенти провалюють роботу в Раді", - Комітет виборців України - Цензор.НЕТ 2328
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поразительная наивность и самоуверенность "10 із 14 кандидатів у Президенти провалюють роботу в Раді", - Комітет виборців України - Цензор.НЕТ 7014
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Кто из кандидатов вернёт расстрельную статью для чиновников корупционеров за того нужно голосовать.
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Отак жартуєш шутєчки про смерть захарченка, моторолу, гіві, а потім виявляється, що і в тебе і в "новосросів" буде спільний кандидат на президентських виборах. Незручно вийшло "10 із 14 кандидатів у Президенти провалюють роботу в Раді", - Комітет виборців України - Цензор.НЕТ 3045
"10 із 14 кандидатів у Президенти провалюють роботу в Раді", - Комітет виборців України - Цензор.НЕТ 2267
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Де посилання , кому нахер потрібне твоє домашне завдання по фотожопу ?!
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А хто цей Шевченко? месія- рятівник, зрадогівнюк - вульгаріс? шо за чорт. Ніде не бачив щоб він обси..в президента. Як же він тоді хоче плебосу потрафить?
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Привожу картинку по ссылке. "Лидер" здесь- Бойко. Ходил на 99% пленарных заседаний и при этом принимал участие всего в 7% голосований. Т.е. он в ВР для мебели- типа стула. Другой "лидер"- Мураев: и не ходит, и не голосует. Этот типа сквозняка.

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Бойко не чуждо "життя по-новому", но голосовать за шоколадные законы - то дурной тон, так и мандатов в 2019 году можно лишиться, пенсы и донбасяне не простят
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Просто его карточку кто-то носил и регистрировал.
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"10 із 14 кандидатів у Президенти провалюють роботу в Раді", - Комітет виборців України - Цензор.НЕТ 7302аааа,даже клоун ляшко продуктивней ВОНЫ "10 із 14 кандидатів у Президенти провалюють роботу в Раді", - Комітет виборців України - Цензор.НЕТ 7302устала бедненькая працювать...на покой ее-на благо страны и во вред зраднюкам
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А толку туда ходить. Постоянно пустой зал, сидят что-то бубонят на трибуне, а 50 калек, которые все-таки дошли до рабочего места занимается кто чем, кто спит, кто в планшете шарится, кто по телефону, кто коллегам анекдоты травят.
Самое прикольное когда Парубий начинает их сгонять в зал и по сто раз голосует за одно и тоже. Такого бардака наверное за все существование незалежной не было.
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Ну не всем в ВР так скучно. У некоторых видна напряжённая работа мысли.
"10 із 14 кандидатів у Президенти провалюють роботу в Раді", - Комітет виборців України - Цензор.НЕТ 4941
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"10 из 14 кандидатов в Президенты проваливают работу в Раде", - Комитет избирателей Украины
 
 
 
 
 
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