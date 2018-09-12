 "10 из 14 кандидатов в Президенты проваливают работу в Раде", - Комитет избирателей Украины

Комитет избирателей Украины оценил активность работы народных депутатов, являющихся потенциальными кандидатами на должность Президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КИУ.
Всего проанализировали работу в стенах Рады 14 депутатов: Тимошенко, Ляшко, Бойко, Вилкула, Добкина, Новинского, Рабиновича, Мураева, Каплина, Куприя, Чумака, Билецкого, Таруты и Шевченко.
Деятельность депутатов оценивали по таким параметрам, как посещение заседаний Рады и комитетов, участие в голосованиях и успешность законодательной работы.
Результаты исследования неутешительны, заявляют в Комитете избирателей.
10 из 14 потенциальных кандидатов в президенты игнорируют парламентские голосования. 7 политиков ни разу за последнюю сессию не посетили заседания своего комитета.
Лидеры "прогульщиков" – депутаты Мураев, Добкин и Рабинович. Они практически не появлялись на заседаниях комитетов и пропустили почти все и заседания и голосования Рады.
Самыми добросовестными, согласно подсчетам КИУ, оказались Шевченко, Каплин и Чумак. Они прилежно трудятся в комитетах и исправно ходят на заседания. Впрочем, подавляющее большинство голосований также пропустили.
Продуктивность работы отдельных законодателей является практически нулевой. Добкин и Куприй вообще не регистрировали законопроектов. Бойко зарегистрировал один, но его не приняли. Успеха в принятии своих законопроектов и постановлений добились только Ляшко (12), Тимошенко (5) и Каплин (4). При этом эффективность работы Каплина минимальна: приняты всего 4 законопроекта из зарегистрированных им 50.
кандидаты?
та у нас и президенты много чего проваливают, так что нам не привыкать
- Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в роскоши, в коррупции и безделье!
- Рабинович… вы хотите со всем этим бороться?
- Зачем? Я хочу во всем этом участвовать!
Предлагаю телеканалам ввести дополнительную ставку штатного клоуна.
Что они забыли в Парламенте?
Пусть числятся там, где и ошиваются.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Декларація за 2016 рік.
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_cfe035a7-89f6-402e-8695-e63bce7e9646
Самое прикольное когда Парубий начинает их сгонять в зал и по сто раз голосует за одно и тоже. Такого бардака наверное за все существование незалежной не было.