 За неделю корью в Украине заболели 439 человек, с начала года - 30,7 тысяч, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве отметили, что с начала года корью заболели 30 744 человека - 12 608 взрослых и 18 136 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 6002 человека: 1891 взрослый и 4111 детей), Закарпатской (всего 3046 человек: 580 взрослых и 2466 детей), Ивано-Франковской (всего 2808 человек: 796 взрослых и 2 012 детей), Одесской (всего 2400 человек: 1208 взрослых и 1192 ребенка), Киеве (всего 2151 человек: 1358 взрослых и 793 ребенка) и Тернопольской (всего 1645 человек: 637 взрослых и 1008 детей) областях.

Оперативные данные по заболеваемости корью в разрезе всех регионов можно увидеть на сайте Центра общественного здоровья по ссылке: https://bit.ly/2CLJsZn

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европейском регионе отмечается рекордно высокое число случаев заболевания корью. Больше всего пострадала Украина, - ВОЗ

Кроме того, Центр общественного здоровья Минздрава провел сравнение эпидемической ситуации по кори в Украине и странах Европейского региона ВОЗ.

Так, за 6 месяцев 2018 года в Европейском регионе ВОЗ корью заболели более 41 000 детей и взрослых. В семи странах Европейского региона (Греция, Грузия, Италия, Россия, Сербия, Украина и Франция) были зафиксированы более 1000 случаев кори у детей и взрослых в каждой из этих стран. Общее количество инфицированных значительно превышает суммарные показатели за 12 месяцев каждого предыдущего года нынешнего десятилетия. В период с 2010 по 2017 гг. самый высокий суммарный годовой показатель количества случаев кори был зарегистрирован в 2017 году (23927 человек), а самый низкий - в 2016 году (количество заболевших составило 5273). В этом году в Европейском регионе ВОЗ от кори умерли 37 человек.

"Больше всего корью в Европейском регионе в 2018 году болеют именно украинцы - 56,3% (23 067 человек за первые 6 месяцев). Это в 24,1 раза больше, чем за это же время прошлого года. Больше всего в Украине корью болеют дети - 60,5% (13 950 детей). Чаще всего корь встречается среди детей от 5 до 9 лет - 31,9% всех случаев, а также среди детей в возрасте от 1 до 4 лет (2,9%). Вызывает беспокойство количество больных детей в возрасте до 1 года - 1291 ребенок, регистрируются случаи врожденной кори", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что украинский календарь прививок против кори, паротита и краснухи принципиально не отличается от календарей Европейского региона ВОЗ. В то же время, охват прививками в Украине с 2009 по 2018 год существенно ниже, чем в других странах Европейского региона ВОЗ.