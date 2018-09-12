 В РФ до сих пор продолжается 1937 год, - Порошенко о приговоре Сущенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Возмущен решением Верховного суда России по Роману Сущенко. Изначально это дело было фарсом, и абсурдность "судов" над Романом очевидна для всего цивилизованного мира. В РФ до сих пор продолжается 1937 год, в то время как у нас идет борьба с агрессией России и борьба за освобождение украинских заложников Кремля. Роман, дома тебя ждут и борются, и день твоего освобождения неуклонно приближается. Мы объединяем мировое сообщество, работаем над продлением санкционного давления для твоего скорейшего освобождения и освобождения других наших соотечественников", - заявил Порошенко.
Как сообщалось, 4 июня Мосгорсуд приговорил украинского журналиста Р.Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). Сегодня, 12 сентября, Верховный суд России признал законным приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному на 12 лет колонии строгого режима за шпионаж. 12 сентября Сущенко в России окончательно осудили на 12 лет в колонии строгого режима.
Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.
и гибридной войной !
Как Гройсман с МВФ торговался: сценка с винницкого базараПредставьте себе ситуацию на Винницком базаре:« - МВФ: Хочу 11 200 грн/тыс. м3- Гройсман: Максимум 8 400 грн/тыс. м3- МВФ: 8 750 грн/тыс. м3- Гройсман: 8 600 грн/тыс. м3
- МВФ: по рукам. Разрешаю взять в кредит $1,9 млрд».В результате такой «торговли»:тарифы на природный газ для украинских граждан с этого отопительного сезона увеличатся на 23,5% до 8 600 грн/тыс. м3,а внешний госдолг до конца года - на $3,7 млрд (от МВФ $1,9 млрд плюс еще $1,8 млрд от Мирового банка и ЕС).И это при том, что газ собственной добычи стоит порядка 3-3,5 тыс.грн/тыс. м3 и его объема достаточно для потребностей украинских граждан.«Я покажу вам, как управлять страной» (с)Данную сценку описал накануне в Фейсбуке экономический эксперт Виктор Скаршевский.Для полной ясности сообщаю два факта.Первый. Вчера в СМИ появилась информация, что якобы Гройсман договорился с МВФ о повышении цены на газ для населения (с октября) на 23,5%, тогда как полагается на 75% (чтобы сравнять с ценой для промышленности) Однако ее подтверждения пока нет ни от правительства, ни от Фонда.Второй. Гройсман начал свою трудовую деятельность уже в 14 лет. А в 16-летнем возрасте он стал директором винницкого рынка, принадлежащего его отцу. В связи с чем, кстати, и появились логические сомнения насчет наличия у Гройсмана не только высшего, но даже среднего образования...
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1937 рік виник не просто так, бо це є квісістенція "русского міра". Для тих, хто не розуміє: Весь негатив ксенофобії пішов саме від переконання того, що росіяни (невідома нація) вища за всіх (старший брат0.
муз и сл. В.Высоцкого
(пусть простит меня автор, но изменив всего одно слово в его песне, получается интересная история о борьбе за власть в Украине)
Здесь вам не МАЛЬДИВЫ,
Здесь климат иной -
Идут лавины одна за одной
И здесь за камнепадом ревет камнепад, -
И можно свернуть, обрыв обогнуть, -
Но мы выбираем трудный путь,
Опасный, как военная тропа.
Кто здесь не бывал, кто не рисковал -
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звезды хватал с небес:
Внизу не встретишь, как не тянись
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес.
Нет алых роз и траурных лент,
И не похож на монумент
Тот камень, что покой тебе подарил, -
Как Вечным огнем, сверкает днем
Вершина изумрудным льдом -
Которую ты так и не покорил.
И пусть говорят, да, пусть говорят,
Но - нет, никто не гибнет зря!
Так лучше - чем от водки и простуд.
Другие придут, сменив уют
На риск и непомерный труд, -
Пройдут тобой не пройденый маршрут.
Отвесные стены... А ну - не зевай!
Ты здесь на везение не уповай -
В горах не надежны ни камень, ни лед, ни скала, -
Надеемся только на крепость рук,
На руки друга и вбитый крюк -
И молимся, чтобы страховка не подвела.
Мы рубим ступени... Ни шагу назад!
И от напряженья колени дрожат,
И сердце готово к вершине бежать из груди.
Весь мир на ладони - ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем,
Другим - у которих вершина еще впереди.
очередной пиар на костях от пепе
гневное копыто))