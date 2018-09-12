 В РФ до сих пор продолжается 1937 год, - Порошенко о приговоре Сущенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Возмущен решением Верховного суда России по Роману Сущенко. Изначально это дело было фарсом, и абсурдность "судов" над Романом очевидна для всего цивилизованного мира. В РФ до сих пор продолжается 1937 год, в то время как у нас идет борьба с агрессией России и борьба за освобождение украинских заложников Кремля. Роман, дома тебя ждут и борются, и день твоего освобождения неуклонно приближается. Мы объединяем мировое сообщество, работаем над продлением санкционного давления для твоего скорейшего освобождения и освобождения других наших соотечественников", - заявил Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинского журналиста Сущенко в России окончательно осудили на 12 лет в колонии строгого режима

Как сообщалось, 4 июня Мосгорсуд приговорил украинского журналиста Р.Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). Сегодня, 12 сентября, Верховный суд России признал законным приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному на 12 лет колонии строгого режима за шпионаж. 12 сентября Сущенко в России окончательно осудили на 12 лет в колонии строгого режима.

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.