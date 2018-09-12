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 Выбросы химикатов с завода "Титан": показатели вредных веществ в Херсонской области в пределах нормы, - Минздрав

Ситуация в Херсонской области остается стабильной: показатели вредных веществ остаются в пределах нормы, а жители районов на юге области не обращаются за медицинской помощью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативных данных о ситуации в Херсонской области, опубликованных Центром общественного здоровья Минздрава Украины.

Так, по состоянию на 12:00 12 сентября 2018:

1. По результатам исследований мобильной лаборатории, в течение последних суток превышений максимальной разовой и среднесуточной концентрации вредных веществ на территории Херсонской области не выявлено. Исследования на содержание в атмосферном воздухе оксида азота, оксида серы, сероводорода, оксида углерода и пыли проводились вблизи КПВВ "Каланчак".

2. За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области для получения медицинской помощи граждане не обращались.

3. Структурные подразделения Минздрава Украины и других министерств продолжают проводить регулярные лабораторные исследования воздуха и держать на контроле состояние здоровья жителей области.

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Также в ведомстве напомнили, что в случае ухудшения самочувствия (неприятный привкус во рту, раздражение слизистых оболочек глаз, органов дыхания, кожи) необходимо срочно обращаться к врачу.

С рекомендациями для жителей населенных пунктов, которые потенциально могут пострадать от выбросов неизвестного ядовитого химического вещества в районе расположения химического предприятия "Крымский Титан" можно ознакомиться по ссылке: http://bit.ly/2QjvH6L

Выбросы химикатов с завода Титан: показатели вредных веществ в Херсонской области в пределах нормы, - Минздрав 01

Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.

Источник: https://censor.net.ua/n3085824
 
 
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Но всё покрыто рвотного вида творожистым ангидридом
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Welt Schmerz - если бы вам Фирташ столько же бабла отсыпал,как инспекторам Минздрава, вы бы тоже утверждали что там климат сейчас лучше чем в Трускавце или в горах Карпат... Выбросы химикатов с завода "Титан": показатели вредных веществ в Херсонской области в пределах нормы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8995
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Именно поэтому рот любил быть на подобных должностях, где нужно продавать совесть Выбросы химикатов с завода "Титан": показатели вредных веществ в Херсонской области в пределах нормы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6372
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Welt Schmerz - это порошенко всех заразил.....

У нас сейчас времена как при Золотой Лихорадке - воруй, грабь, бери взятки голопа...., - столби участки..., пока пахана не сменили....
Ажиотаж.....- трудно остановится и верхам, которые начали..., а теперь и низам...
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этот текст точно не сепар какой-то готовил???
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Раз там всё в норме, предлагаю следующую пленарную неделю верховной раде провести на границе с Крымом, в зоне прямой видимости "титана".
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А Рада то при чем, поселить там в палатках Минздрав и тех кто пробами занимался.
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ну все. значит нужно срочно подавать воду на щурм. Правильно соевые?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВыбросы химикатов с завода "Титан": показатели вредных веществ в Херсонской области в пределах нормы, - Минздрав
 
 
 
 
 
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