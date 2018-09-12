 Выбросы химикатов с завода "Титан": показатели вредных веществ в Херсонской области в пределах нормы, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативных данных о ситуации в Херсонской области, опубликованных Центром общественного здоровья Минздрава Украины.
Так, по состоянию на 12:00 12 сентября 2018:
1. По результатам исследований мобильной лаборатории, в течение последних суток превышений максимальной разовой и среднесуточной концентрации вредных веществ на территории Херсонской области не выявлено. Исследования на содержание в атмосферном воздухе оксида азота, оксида серы, сероводорода, оксида углерода и пыли проводились вблизи КПВВ "Каланчак".
2. За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области для получения медицинской помощи граждане не обращались.
3. Структурные подразделения Минздрава Украины и других министерств продолжают проводить регулярные лабораторные исследования воздуха и держать на контроле состояние здоровья жителей области.
Также в ведомстве напомнили, что в случае ухудшения самочувствия (неприятный привкус во рту, раздражение слизистых оболочек глаз, органов дыхания, кожи) необходимо срочно обращаться к врачу.
С рекомендациями для жителей населенных пунктов, которые потенциально могут пострадать от выбросов неизвестного ядовитого химического вещества в районе расположения химического предприятия "Крымский Титан" можно ознакомиться по ссылке: http://bit.ly/2QjvH6L
Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.
Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.
Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.
У нас сейчас времена как при Золотой Лихорадке - воруй, грабь, бери взятки голопа...., - столби участки..., пока пахана не сменили....
Ажиотаж.....- трудно остановится и верхам, которые начали..., а теперь и низам...