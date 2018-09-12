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 Общество, Здоровье
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Все про:Минздрав (1687) трансплантация (75) Супрун Ульяна (333)

 Операции по трансплантации почек станут дешевле, Минздрав покроет часть расходов, - Супрун

Министерство здравоохранения Украины намерено частично покрывать стоимость операции по трансплантации почек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"На следующей неделе на Бюджетном комитете будут рассматриваться изменения распределения средств на программу трансплантации, чтобы часть денег выделить на создание информационной системы для доноров и реципиентов. Минздрав планирует частично оплачивать медицинские услуги за операции по трансплантации почек. Будут оплачиваться услуги больницам, которые могут делать такие операции", - сказала Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трансплантология в Украине заработает, если местные общины будут финансировать образование врачей, а руководство - направлять на обучение, - замминистра Линчевский

Отметим, в Украине ежегодно растут расходы в бюджете на финансирование программы лечения за рубежом. В 2017 году на программу было заложено более 203 млн грн, а в бюджете 2018 - 389 млн грн. При этом количество граждан, которые обращаются за помощью для лечения за границей, растет. За период 2015-2017 года в среднем на такую помощь гражданам было потрачено более 1,2 млрд грн.

Минздрав разработал проект постановления, который позволит использовать для лечения украинских пациентов средства, оставшиеся на счетах зарубежных клиник. Проект постановления был направлен на согласование центральным органам исполнительной власти 23 августа. Государственная аудиторская служба и Государственная казначейская служба уже согласовали проект без замечаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал закон о трансплантации

Источник: https://censor.net.ua/n3085823
 
 
 Топ комментарии
 
В сочетании с фото Супрун заголовок обдаёт холодной жутью.
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На мой взгляд это хорошая, позитивная новость!
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Да и с донорством стало попроще. Поехал на фронт, поймал там ихтамнета, вот тебе и донор...
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На мой взгляд это хорошая, позитивная новость!
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да ты что? а конституцию читал ? или ты не грамотный?!!
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плановые операции всегда были платные. Если говорят что бесплатно лучше ни рисковать своим здоровьем.
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читай конституцию там все написано (нет там никаких упоминаний про плановые бесплановые привозные отвозные херекакии там просто медицина БЕСПЛАТНО)!!
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ну сходи в клинику с конституцией на плановую операцию, тебя там пошлёт на 3 весёлых буквы ) такое впечатление что некоторые в виртуале живут а не в реале. Хочешь бесплатно прооперироваться только через реанимацию ургентно и то не факт, медикаменты по любому надо покупать родственникам.
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ну так я про это и писал, если власть считает что может класть на Конституцию кто сказал что я не могу класть на законы что пишет эта власть?!! посмотрим кто больше положит и кто от этого выиграет!!
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моя знакомая недавно оперировалась так там выдали список как рулон туалетной бумаги чего надо купить: от лезвия для скальпеля и медикаментов до туалетного утёнка и подсолнечного масла для кухни клиники. В общем по кругу около штуки баксов операция выходит под общим наркозом.
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Конечно позитивная для Порошенко, ему скоро понадобятся донорские почки (диабет у него)...
А учитывая его жадность, то он рад что на несколько сот баксов будет дешевле ему это...
А вообще то, теперь нельзя попадать в аварию )
Ибо привезут в больницу, вырежут органы для трансплантации и скажут, что умер ещё при доставке в больницу.
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Не только в аварию, но и вообще, на операционный стол. Иначе,- "вскрытие показало, что смерть наступила в результате вскрытия".
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В сочетании с фото Супрун заголовок обдаёт холодной жутью.
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Да и с донорством стало попроще. Поехал на фронт, поймал там ихтамнета, вот тебе и донор...
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да ну, оно ж упитое и уколотое в хлам(идиоз)!
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Зачем усложнять? Вышел на огород, а там два раба...
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Нарушают законы и еще публично этим хвастаются!! а потом спрашивают а чего это люди так пофигистки отностятся к законам!! а как можно к ним относится если правительство публично на весь мир кричит что выполнять Украинскую конституцию не будет!! и им на это посрать!!
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а что по конституции нельзя делать пересадку, кацап?
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по УКРАИНСКОЙ конституции КАЦАП, медицина бесплатна!!
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та иди ты нах... сейчас чтобы к кардиологу на прием попасть нужно 5 бумажек собрать
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- Терапевт (по записи),- анализы (развёрнутые),- электрокардиограмма,- снова терапевт,- кардиолог,- эхокардиография,- снова кардиолог,- опять терапевт,- рецепт,- аптека. Как-то так...
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Операции по трансплантации почек станут дешевле, Минздрав покроет часть расходов, - Супрун


Тут мало говорить, что будут дешевле, нужно чтобы операции были доступны людям, иначе это просто очередное очковтирательство, по сути обман.

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Два русских раба = две почки. Себестоимость копейки, только бутылка бояры на анестезию. На выходе - хорошая цена для рынка услуг.
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І взагалі людям з двома почками субсидії не давати ! )))
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всех у кого 2 глаза, 2 почки, целая печень - считать богатыми слоями и обложить дополнительными налогами - 100 баксов в год с каждого органа
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Отличная новость, поскольку наличие 140 млн. доноров уже нуждаются в том что б куда нибудь свою почку пристроить. Почки справа, пациенты слева украинские врачи между ними. Мир от этого только выиграет. Русские почки помогут зажратой европе поправить своё здоровье и благополучие. Все это потом как нибудь так и назовут русским миром. Операции по трансплантации почек станут дешевле, Минздрав покроет часть расходов, - Супрун - Цензор.НЕТ 9491
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а сами... пардон.... почки? вы смотрите не сбейте цену на них....
а то нам еще коммуналку платить... вдруг не хватит
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОперации по трансплантации почек станут дешевле, Минздрав покроет часть расходов, - Супрун
 
 
 
 
 
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