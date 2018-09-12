 Выход из СНГ: Украина больше не участвует в заседаниях постпредов при уставных органах содружества

Украина больше не принимает участия в заседаниях постоянных представителей при уставных органах СНГ. Об этом в среду сообщил журналистам посол Украины в Минске Игорь Кизим, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Было принято решение президента Украины закрыть представительство Украины при координационных органах СНГ, это было сделано в прошлом месяце. Мы теперь не принимаем участия в заседаниях постпредов, потому что у нас некому там просто участвовать технически", – сказал он. По его словам, постпред Украины в Исполкоме СНГ уехал, "есть дипломат в посольстве, который отвечает за связи с Исполкомом".

Кизим напомнил, что теперь Украина "взаимодействует с Исполкомом СНГ через посольство, как с любой международной организацией, которая находится в стране пребывания", – сказал он. Посол отметил, что украинская сторона "находится в стадии выхода из СНГ", информацию о деятельности Исполкома содружества имеет.

Напомним, в мае президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения РНБО об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.