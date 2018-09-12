 Выход из СНГ: Украина больше не участвует в заседаниях постпредов при уставных органах содружества

Украина больше не принимает участия в заседаниях постоянных представителей при уставных органах СНГ. Об этом в среду сообщил журналистам посол Украины в Минске Игорь Кизим, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Было принято решение президента Украины закрыть представительство Украины при координационных органах СНГ, это было сделано в прошлом месяце. Мы теперь не принимаем участия в заседаниях постпредов, потому что у нас некому там просто участвовать технически", – сказал он. По его словам, постпред Украины в Исполкоме СНГ уехал, "есть дипломат в посольстве, который отвечает за связи с Исполкомом".
Кизим напомнил, что теперь Украина "взаимодействует с Исполкомом СНГ через посольство, как с любой международной организацией, которая находится в стране пребывания", – сказал он. Посол отметил, что украинская сторона "находится в стадии выхода из СНГ", информацию о деятельности Исполкома содружества имеет.
Напомним, в мае президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения РНБО об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.
Одна біда - цей показник як середня по лікарні. Тобто, взагалі.
А який відсоток населення має таку частку ВВП у своїй кишені? Нехай і з коридором +/-10% від означених цифр.
Это второй или третий выход из СНГ?
А то уже 5 год выходим...и никак не выйдем
Видать торговые партнеры не отпускают кое кого...
Это все равно что волк охранял бы стадо овец.
kurwa, то ви вийшли чи ні? Чи знову хтось тишком-нишком отримує стотисячну платню щомісяця за посаду в клоаці_СНҐ?
одна такая друзяка там спит и видит как бы остальных задушить в крепких дружеских обьятиях.
так что спокойно
Може досить дурниці нести, а просто підтверджуючи вихід документи виправити.