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 Политика Украины, За рубежом
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 Выход из СНГ: Украина больше не участвует в заседаниях постпредов при уставных органах содружества

"У нас некому там участвовать просто технически", – посол Украины в Минске Кизим.

Украина больше не принимает участия в заседаниях постоянных представителей при уставных органах СНГ. Об этом в среду сообщил журналистам посол Украины в Минске Игорь Кизим, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Было принято решение президента Украины закрыть представительство Украины при координационных органах СНГ, это было сделано в прошлом месяце. Мы теперь не принимаем участия в заседаниях постпредов, потому что у нас некому там просто участвовать технически", – сказал он. По его словам, постпред Украины в Исполкоме СНГ уехал, "есть дипломат в посольстве, который отвечает за связи с Исполкомом".

Кизим напомнил, что теперь Украина "взаимодействует с Исполкомом СНГ через посольство, как с любой международной организацией, которая находится в стране пребывания", – сказал он. Посол отметил, что украинская сторона "находится в стадии выхода из СНГ", информацию о деятельности Исполкома содружества имеет.

Напомним, в мае президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения РНБО об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.

Источник: https://censor.net.ua/n3085821
 
   
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 Топ комментарии
 
Не спеши...все еще только начинается.
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Совет форумчанПравила форума
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Трамп отменил ужесточение санкций против РФ за вмешательство в выборы, назвав это местью демократов за проигрыш. Рубль попер вверх, нефть и все индексы российских рынков тоже. Расходимся!
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скоро процветание ускорится!!!!
Выход из СНГ: Украина больше не участвует в заседаниях постпредов при уставных органах содружества - Цензор.НЕТ 4378
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Стабильность признак мастерства.) Нах эти качели) Строго по ординате Х!
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На душу населення це добре.
Одна біда - цей показник як середня по лікарні. Тобто, взагалі.
А який відсоток населення має таку частку ВВП у своїй кишені? Нехай і з коридором +/-10% від означених цифр.
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Кто то мне напомнит...
Это второй или третий выход из СНГ?
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Этого не было ни разу по сути! Ведь преференции на импорт товаров СНГ остаются
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Так мы вышли или нет?))
А то уже 5 год выходим...и никак не выйдем
Видать торговые партнеры не отпускают кое кого...
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Пока есть имперская россия, никакого содружества и тем более независимых стран, не может существовать.
Это все равно что волк охранял бы стадо овец.
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Все якісь відмовки: ...нема кому...
kurwa, то ви вийшли чи ні? Чи знову хтось тишком-нишком отримує стотисячну платню щомісяця за посаду в клоаці_СНҐ?
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Щось довго вагався пердизент. Цукерочки тепер буде складніше експортувати
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особенно радует слово "содружество".
одна такая друзяка там спит и видит как бы остальных задушить в крепких дружеских обьятиях.
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Как закрыли так и откроют, если дукументально не зафиксировали выход из СНГ с расторжением договоров.
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А ИНЕ ВХОДИЛИ - ТАК ЧТО НИЧЕ И НЕ НАДО
так что спокойно Вихід із СНД: Україна більше не братиме участі в засіданнях постпредів при статутних органах співдружності - Цензор.НЕТ 3212
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Не входили, правда. А договора подписаны и действуют
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А якщо не "технически", а "практически"?
Може досить дурниці нести, а просто підтверджуючи вихід документи виправити.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыход из СНГ: Украина больше не участвует в заседаниях постпредов при уставных органах содружества
 
 
 
 
 
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