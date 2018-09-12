 В МИД Украины с 2019 года начнется гендерный аудит, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.
"Это результат того, как мы видим это в дипломатической службе, и той ситуации, которая у нас есть. В условиях российской агрессии мы должны использовать всю сплоченность общества, нам нужен каждый. Если же нам нужен каждый, то мы должны помочь раскрыться", - сказал министр на пресс-конференции в среду в Киеве.
По его словам, уже с 2019 года МИД проведёт гендерный аудит.
"Несколько лет назад невозможно было представить в МИД, чтобы женщина поехала в командировку в иностранное государство, родила за границей, не усложняя при этом работу диппредставительства... Мы первыми из государственных учреждений идём этим путём", - добавил Климкин.
слава богу в стране умных женщин хватает.
А чтобы найти умнее, честнее и порядочнее Тьфумашонки - даже и напрягаться не надо -
ткни в любую бомжиху под забором - не прогадаешь
гендерный аудит) хорошо хоть что квота по геям во всех министерствах закрыта)
Какое счастье, такое "достижение", ведут себя так, как будто все проблемы порешали и нет важных дел.
Есть ещё куча госкомпаний где аудита десятилетиями избегают.
Kurwa, здатні лише на якісь зовнішні ефекти.
Правила развитой демократии .... - привыкайте мужланы....
То пидари пради водять, тебе повій скрізь по квотах набиратимуть.
Які там ще є меншини? Давай вже на усіх скопом квоти.