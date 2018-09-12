EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины
  929  25
Все про:МИД (4714) гендерные проблемы (80) Климкин (1811)

 В МИД Украины с 2019 года начнется гендерный аудит, - Климкин

Министерство иностранных дел Украины присоединилось к движению за гендерное равенство и готово провести гендерный аудит внутри структуры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Это результат того, как мы видим это в дипломатической службе, и той ситуации, которая у нас есть. В условиях российской агрессии мы должны использовать всю сплоченность общества, нам нужен каждый. Если же нам нужен каждый, то мы должны помочь раскрыться", - сказал министр на пресс-конференции в среду в Киеве.

По его словам, уже с 2019 года МИД проведёт гендерный аудит.

"Несколько лет назад невозможно было представить в МИД, чтобы женщина поехала в командировку в иностранное государство, родила за границей, не усложняя при этом работу диппредставительства... Мы первыми из государственных учреждений идём этим путём", - добавил Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин запустил госпрограмму по обеспечению равноправия мужчин и женщин на период до 2021 года

Источник: https://censor.net.ua/n3085819
 
   
 Топ комментарии
 
Что значит гендерное равенство? - то есть женщинам должны гарантировать условно 50% рабочих мест? так это уже неравенство - так как искусственно ограничивается право мужчин... бред полный, Украину можно на данном этапе назвать страна - хаос.
 показать весь комментарий
 
Так, что Климкинд жену к себе на работу пристроит?
 показать весь комментарий
 
Почему диппредставительство? Нужно начинать например с водителей грузовиков: с 01.01.2019г. 50% водителей грузовиков должны быть женщины - и обязать все предприятия следовать этому требованию. 50% женщин должны быть электриками, сварщиками, и т.д, а 50% мужиков - должны обязательно рожать, брить ноги, красить губы и делать акриловые ногти.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так, что Климкинд жену к себе на работу пристроит?
 показать весь комментарий
 
 
Что значит гендерное равенство? - то есть женщинам должны гарантировать условно 50% рабочих мест? так это уже неравенство - так как искусственно ограничивается право мужчин... бред полный, Украину можно на данном этапе назвать страна - хаос.
 показать весь комментарий
 
 
Тогда логично законодательно закрепить, что 50% жен должны быть мужиками - по сути к этому сводитсят понимание гендерного равенства у таких диппилов как климкин.
 показать весь комментарий
 
 
А как насчёт президента? Было пять хряков. Теперь для гендерной ривности к следующим пяти выборам надо допускать только тёток. Порохоботы ж повесятся
 показать весь комментарий
 
 
Луценко, Геращенко и Супрун ? )))))))))
слава богу в стране умных женщин хватает.

А чтобы найти умнее, честнее и порядочнее Тьфумашонки - даже и напрягаться не надо -

ткни в любую бомжиху под забором - не прогадаешь
 показать весь комментарий
 
Они не только умные, порохобот. Они ещё и красавицы И будут биться меж собой на конкурсе красы "Горгона 3-го тысячолиття" У МЗС України із 2019 року зпочнеться гендерний аудит, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2762
 показать весь комментарий
 
 
Если б они ещё имели смелость сформулировать, чего они хотят... А то одна невнятная вербальная вонь. Гендерных квот желаИтИ? А так прямо и сказать? Самим идиотизм подхода очевиден? В МИД Украины с 2019 года начнется гендерный аудит, - Климкин - Цензор.НЕТ 9715
 показать весь комментарий
 
 
что начнется в Украине будет зависеть от того кто будет новым президентом У МЗС України із 2019 року зпочнеться гендерний аудит, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6191
гендерный аудит) хорошо хоть что квота по геям во всех министерствах закрыта)
 показать весь комментарий
 
гендерный аудит - женщины налево, мужчины направо.
 показать весь комментарий
 
Почему диппредставительство? Нужно начинать например с водителей грузовиков: с 01.01.2019г. 50% водителей грузовиков должны быть женщины - и обязать все предприятия следовать этому требованию. 50% женщин должны быть электриками, сварщиками, и т.д, а 50% мужиков - должны обязательно рожать, брить ноги, красить губы и делать акриловые ногти.
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. наконец женщины смогут на равных работать шпалоукладчицами и выходить на пенсию в том же возрасте, что и мужчины?
 показать весь комментарий
 
В МИД Украины с 2019 года начнется гендерный аудит, - Климкин


Какое счастье, такое "достижение", ведут себя так, как будто все проблемы порешали и нет важных дел.
 показать весь комментарий
 
 
А аудит Нафтогаза слабо?
Есть ещё куча госкомпаний где аудита десятилетиями избегают.
 показать весь комментарий
 
 
Там (у МЗС) і так аматори працюють, а тепер ще "аудит".
Kurwa, здатні лише на якісь зовнішні ефекти.
 показать весь комментарий
 
Хотілося б ще "клімкіну"побажати вибирати, наприклад, лікаря , якщо доведеться, не за фаховим рівнем, а за "ґендерним" принцпом: вчора був у чоловіка, а сьогодні -- до жінки.
 показать весь комментарий
 
У него видно вся родня женского пола.А пристроить нужно всех.
 показать весь комментарий
 
 
"родила за границей". Баба с диппаспортом рожает граждан сша и других стран, зачем она нужна, удерживать ее за счет бюджета?
 показать весь комментарий
 
 
тре провести аудит та звільнити тих, хто не виговорює букафф))
 показать весь комментарий
 
Та ти шо, а рівність/квоти? Навпаки, картавих у владі повинно буди стільки ж, як і їх відсоток в країні У МЗС України із 2019 року зпочнеться гендерний аудит, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6060
 показать весь комментарий
 
все правильно - должна быть треть женщин, треть мужчин и треть гомосексуалистов....
Правила развитой демократии .... - привыкайте мужланы....
 показать весь комментарий
 
Що за чергова херня від МЗС, зайнятися нічим?
То пидари пради водять, тебе повій скрізь по квотах набиратимуть.
Які там ще є меншини? Давай вже на усіх скопом квоти.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ МИД Украины с 2019 года начнется гендерный аудит, - Климкин
 
 
 
 
 
 вверх