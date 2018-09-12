 Квалифоценивание: ВККСУ признала 24 судьи соответствующими занимаемой должности. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВККСУ.

Так, 11 сентября 2018 г. на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания 31 судьи местных судов на соответствие занимаемой должности.

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По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссия признала 24 судьи местных судов соответствующими занимаемой должности, и одного - таким, который не соответствует занимаемой должности.



