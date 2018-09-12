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 Квалифоценивание: ВККСУ признала 24 судьи соответствующими занимаемой должности. СПИСОК

ВККСУ признала 24 судьи местных судов соответствующими занимаемой должности, и одного - таким, который не соответствует занимаемой должности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВККСУ.

Так, 11 сентября 2018 г. на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания 31 судьи местных судов на соответствие занимаемой должности.

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По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссия признала 24 судьи местных судов соответствующими занимаемой должности, и одного - таким, который не соответствует занимаемой должности.

Квалифоценивание: ВККСУ признала 24 судьи соответствующими занимаемой должности 01
Квалифоценивание: ВККСУ признала 24 судьи соответствующими занимаемой должности 02

Источник: https://censor.net.ua/n3085818
 
 
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Віри цим соєвим холуям нема! Система сама себе не знищить
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одиозных фамилий вроде не вижу... если кто-то видит, дайте ссылку на "подвиг".
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Да здравствует украинский суд, самый справедливый в мире суд.......!
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