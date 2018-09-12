 Домашним насильникам теперь могут запрещать находиться в квартире с пострадавшими

Теперь правоохранители могут предписанием запретить домашнем насильнику находиться в жилище пострадавшего лица и контактировать с ним, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как сообщает Департамент коммуникации МВД со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Татьяну Ковальчук, вчера, 11 сентября, вступил в силу приказ МВД Украины о срочных запрещающих предписаниях в ситуациях домашнего насилия.
"Этот документ довольно важен в свете изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, которые будут действовать уже в начале 2019 и облегчат реализацию положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин, домашнего насилия и борьбу с этими явлениями", – сказала она.
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Также Ковальчук пояснила, что со вчерашнего дня правоохранители, которые приезжают на вызов о совершении домашнего насилия, смогут позаботиться о безопасности жертвы, сразу выписав обидчику срочное предписание.
По ее словам, такое предписание будет налагать на правонарушителя обязательства покинуть место проживания (пребывания) пострадавшего лица; содержать запрет на вход и пребывание в этом месте; а также запрещать обидчику каким-либо образом контактировать с пострадавшим лицом.
"Соответственно, законодательные новации позволят устранить угрозы жизни или здоровью пострадавшего лица, полностью обезопасив жертву от агрессора", – говорится в сообщении.
Короче, кончилось тем, что соседке обьяснили, что могут упрятать её мужа на полгода...
Так, она одумалась, забрала заявление... А в ментовке ей сказали, что бы больше сюда не ходила ...
Ну и правильно. Жена соседа порассуждала, типа упекут мужа на полгода, а кто будет деньги приносить, как детей кормить, и вообще что ей дети скажут - зачем отца упекла?
В общем у соседей всё по старому... но жена соседа уже даже не думает в ментовку обращаться по поводу мужа.
Наконец избил так что она умерла в больнице от побоев (сломаны почти все кости, все ребра - он по ней прыгал ногами).
Ему дали 8 лет, т.к. был в состоянии опьянения - отягчающие.
Сирот воспитывает бабушка.
Вот же ж любители переводить стрелки!
Женщины- это ангелы во плоти))
Кто болеет?: Жена
Кто умер?: Муж
может хватит эксперименты ставить???
никогда жен не бил...просто уходил...
но ваши"законы"...
дайте 15 суток,не помогло закройте!
но выгонять человека из собственного жилья?
это ни в какие рамки !!!
аферисток у нас хватает.сам проходил.
Наконец избил так что она умерла в больнице от побоев (сломаны почти все кости, все ребра - он по ней прыгал ногами).
Ему дали 8 лет, т.к. был в состоянии опьянения - отягчающие.
Сирот воспитывает бабушка.
мазохисты какието
уже не его - общая
В цивилизованных странах именно так.
По ее словам, такое предписание будет налагать на правонарушителя обязательства покинуть место проживания (пребывания) пострадавшего лица.
Цікаво, а якщо власник і є тим "правопорушником", також виселять? Цікаві схемки вимальовуються...
Источник: https://censor.net.ua/n3085816Источник: https://censor.net.ua/n3085816
Наказ МВС вище закону? В якій цікавій правовій державі живемо...
теоретично: заява на ментів про перешкоджання у здійсненні права користуватись майном...
Які ж при владі дебіли, жах просто
всем, кто имел глупость впустить потенциальную "хозяйку" или "хозяек" Вашего жилища, необходимо до Нового года избавиться от таковых
тоисть, жена может типерь быстро избавиться от мужа...
или муж от жены... отмудохает себя сковородкой (а на ней уж точно есть пальчики жены ) и вызвал полисиянтов, и накатал им заявление
...
....
а завтра станете бомжами
Шото я развидел равенство полов.
Если мужика можно из квартиры удалять, то и тетку тоже. Тем более, что все, кроме перманентно влюбленных эльфов, прекрасно знают, что нынешние тетки, если что не радугой покакают, а насрут по полной.
не женишься-пожалеешь,
разведешься-пожалеешь,
не разведешься-пожалеешь...
...таке життя...