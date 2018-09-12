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 Домашним насильникам теперь могут запрещать находиться в квартире с пострадавшими

Полиция получила право вмешиваться в ситуации домашнего насилия.

Теперь правоохранители могут предписанием запретить домашнем насильнику находиться в жилище пострадавшего лица и контактировать с ним, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Татьяну Ковальчук, вчера, 11 сентября, вступил в силу приказ МВД Украины о срочных запрещающих предписаниях в ситуациях домашнего насилия.

"Этот документ довольно важен в свете изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, которые будут действовать уже в начале 2019 и облегчат реализацию положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин, домашнего насилия и борьбу с этими явлениями", – сказала она.

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Также Ковальчук пояснила, что со вчерашнего дня правоохранители, которые приезжают на вызов о совершении домашнего насилия, смогут позаботиться о безопасности жертвы, сразу выписав обидчику срочное предписание.

По ее словам, такое предписание будет налагать на правонарушителя обязательства покинуть место проживания (пребывания) пострадавшего лица; содержать запрет на вход и пребывание в этом месте; а также запрещать обидчику каким-либо образом контактировать с пострадавшим лицом.

"Соответственно, законодательные новации позволят устранить угрозы жизни или здоровью пострадавшего лица, полностью обезопасив жертву от агрессора", – говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3085816
 
 
 Топ комментарии
 
А если это ЕГО квартира, а не ее и не общая? Могут быть явные спекуляции на этой почве...
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Напоминает борьбу за права животных... Агрессивным мужьям теперь могут запрещать находиться в квартире - Цензор.НЕТ 4672 Такой же стойкий дух импортного идиотизма...
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тогда ты сам со своей хаты сбежишь
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Сосед периодически напивался и бил свою жену. Постоянно крики за стенкой было слышно. Его жена написала заявление на него в полицию, побои сняла... Ещё и мою жену хотела брать в свидетели... Моя жена отказалась...
Короче, кончилось тем, что соседке обьяснили, что могут упрятать её мужа на полгода...
Так, она одумалась, забрала заявление... А в ментовке ей сказали, что бы больше сюда не ходила Агрессивным мужьям теперь могут запрещать находиться в квартире - Цензор.НЕТ 2017...
Ну и правильно. Жена соседа порассуждала, типа упекут мужа на полгода, а кто будет деньги приносить, как детей кормить, и вообще что ей дети скажут - зачем отца упекла?
В общем у соседей всё по старому... но жена соседа уже даже не думает в ментовку обращаться по поводу мужа.
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Здесь можно сказать как в фильме * .... ну и дура* . Таких точно не напрасно бьют.... У меня у соседей было совсем по-другому... Ударил , сняла побои, написала заявление.... С ним *аккуратненько* поговорили в отделении, рассказали перспективы....реальные перспективы.... Через несколько лет развелись , но однажды муж ( по знаку Скорпион) признался жене - *ты меня тогда очень хорошо проучила* Да, ругаться они не переставали, но ударить уже было боязно ( и правильно, посадила бы)!
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конечно дура. У нас водитель на работе - тишайший молодой мужик. А как напьется - дурак дураком. Начинал ревновать жену (им было по 25 лет, двое детей, ей явно было не до измен) и бить.
Наконец избил так что она умерла в больнице от побоев (сломаны почти все кости, все ребра - он по ней прыгал ногами).
Ему дали 8 лет, т.к. был в состоянии опьянения - отягчающие.
Сирот воспитывает бабушка.
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всеравно мужьям - и детей лишат - а потом и алиментов с трусами вместе Агрессивным мужьям теперь могут запрещать находиться в квартире - Цензор.НЕТ 5774
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Знал несколько случаев когда жены избивали мужей,потому что были в разы крупнее телосложением,один после сотрясения скончался,теперь вдова бьет другого мужичка,тоже маленький ростом и телом.....
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При чем тут жены, если речь идёт о мужьях! Вы ещё свою тещу вспомните и собаку!
Вот же ж любители переводить стрелки!
Женщины- это ангелы во плоти))
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угу, ангелы смерти ))
Кто болеет?: Жена
Кто умер?: Муж
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ну вы там в зРАДЕ ваще поехали...
может хватит эксперименты ставить???
никогда жен не бил...просто уходил...
но ваши"законы"...
дайте 15 суток,не помогло закройте!
но выгонять человека из собственного жилья?
это ни в какие рамки !!!
аферисток у нас хватает.сам проходил.
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Где ж вы их находите всех ? Прям послушаешь, вокруг одни аферистки и их несчастные трудяги- мужья. Не изменяйте своим жёнам, не бейте их- и будет вам счастье
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У нас водитель на работе - тишайший молодой мужик. А как напьется - дурак дураком. Начинал ревновать жену (им было по 25 лет, двое детей, ей явно было не до измен) и бить.
Наконец избил так что она умерла в больнице от побоев (сломаны почти все кости, все ребра - он по ней прыгал ногами).
Ему дали 8 лет, т.к. был в состоянии опьянения - отягчающие.
Сирот воспитывает бабушка.
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нехер жениться ... а то так можно и на мусорку жить пойти ...
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ПС ..А *насіліє над бюджетом * коли ?.. Агрессивным мужьям теперь могут запрещать находиться в квартире - Цензор.НЕТ 4937
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А если это ЕГО квартира, а не ее и не общая? Могут быть явные спекуляции на этой почве...
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Ну была его а станет жены и конечно поделится с мусорами и судьями которые участвовали в изгнании мужа. У нас раньше воровство, бандитизм и рейдерство было а теперь пановаму все будет узаконено.
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правильно сделает. Ибо нефиг на женщину руки поднимать.
В цивилизованных странах именно так.
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А кто подымает руки? В большинстве случаев бабы виноваты. Как включит свою сирену и визг на весь дом что соседи сбегаются и мусоров вызывают. А те не разобравшись пакуют мужика в СИЗО. Да и выгодно им еще одно раскрытие записать да и судьям с прокурорами и адвокатами работа когда жилье делить будут, и налоги Гнойсману капнут.
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находиться в жилище пострадавшего лица.


По ее словам, такое предписание будет налагать на правонарушителя обязательства покинуть место проживания (пребывания) пострадавшего лица.
Цікаво, а якщо власник і є тим "правопорушником", також виселять? Цікаві схемки вимальовуються...
Источник: https://censor.net.ua/n3085816Источник: https://censor.net.ua/n3085816
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Стаття 383 ЦКУ: 1. Власник житлового будинку, квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім'ї, інших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва.

Наказ МВС вище закону? В якій цікавій правовій державі живемо...
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Так Рюкзаков же ідіот спадковий, тому йому закони не писані.
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Дак а власника ж нихто права власності на житло не позбовлятиме. Просто потрапить він в те своє житло вже після того як там не тільки батареї, а і унітаз знімуть.
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Ст. 391. Власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.



теоретично: заява на ментів про перешкоджання у здійсненні права користуватись майном...
Які ж при владі дебіли, жах просто
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"в свете изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, которые будут действовать уже в начале 2019" Источник: https://censor.net.ua/n3085816

всем, кто имел глупость впустить потенциальную "хозяйку" или "хозяек" Агрессивным мужьям теперь могут запрещать находиться в квартире - Цензор.НЕТ 1213 Вашего жилища, необходимо до Нового года избавиться от таковых Агрессивным мужьям теперь могут запрещать находиться в квартире - Цензор.НЕТ 6171
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во всем цивилизованном мире так. привыкайте.
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Хорошо ПРидумано-бомжей добавится в разы???
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дубовато!!!

тоисть, жена может типерь быстро избавиться от мужа...
или муж от жены... отмудохает себя сковородкой (а на ней уж точно есть пальчики жены Агрессивным мужьям теперь могут запрещать находиться в квартире - Цензор.НЕТ 3964) и вызвал полисиянтов, и накатал им заявление Агрессивным мужьям теперь могут запрещать находиться в квартире - Цензор.НЕТ 8755
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Про сковородку круто! Хотела б я на это посмотреть ))
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Может и молотком огреть когда тот выпимши спит?
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Є жінки, які спеціально провокують кофлікти,щоб розділити квартиру.На спокійне запитання у відповідь почуєте істеричний крик,щоб чули сусіди.Просто,якщо бачите,що ващ член сім'ї має бандитські наміри-забратиу вас житло,поставте скриту відеокамеру.
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А коли ці ПРистосуванці будуть супроти *колорадо-касабського * насілія !? . Агрессивным мужьям теперь могут запрещать находиться в квартире - Цензор.НЕТ 1772
...
....
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и куда теперь агрессивные пойдут, на улицу?
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Не домашнему насильнику, а домашним насильникам. Женщины тоже бывают такими.
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а вы женитесь и бракуйтесь
а завтра станете бомжами Агрессивным мужьям теперь могут запрещать находиться в квартире - Цензор.НЕТ 5751
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а жениться так, чтобы не бить жену, никак не получается? Ну так нечего было жениться на корыстолюбивой дуре.
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А шизоїдних і скандальних жінок будуть усипляти? Щоб не псували життя іншим
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их будут разводить для квартирного рейдерства Агрессивным мужьям теперь могут запрещать находиться в квартире - Цензор.НЕТ 2029
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Надо яйки отсекать этим уродам . У меня есть такой сосед . Спрашиваю : " что ты творишь" , а он - " я не помню" . Урод , однозначно .
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а баба браковалась за урода или думал он станет резко паинькой
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Случаи разные бывают . Знаю состоятельных людей (в прошлом) . Мужик потерял бизнес , спился , теперь отрывается на семье
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вот так на жене отрвется и пойдет в клошары - шикарная карьера
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Хароший закон пішов з доми шоб не виносили мозг, а саме головне шо все законно.
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реализацию положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин

Шото я развидел равенство полов.
Если мужика можно из квартиры удалять, то и тетку тоже. Тем более, что все, кроме перманентно влюбленных эльфов, прекрасно знают, что нынешние тетки, если что не радугой покакают, а насрут по полной.
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ты главно женись и всем поделись а она завтра тебя бомжиком сделает
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Так для этого нужно иметь несколько домов и пару тройку квартир....
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Напоминает борьбу за права животных... Агрессивным мужьям теперь могут запрещать находиться в квартире - Цензор.НЕТ 4672 Такой же стойкий дух импортного идиотизма...
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Тада. Тем более, что рукоприкладству быдлоты это никак не помешает. Набил морду жене и пошел восвояси до приезда полиции.
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А как урегулирован вопрос оболгания мужика сбрендевшей или задумавшей шантаж бабой?
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Чуствую что скоро в стране останутся одни гомосексуалисты и мусора.
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И бабы-одиночки, проживающие сами в квартирах. ))
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да и йух с ними. Захаживал я к таким тоже еле ноги унес. И понял почему они одиночки. У меня куча знакомых и ниодин не может похвастаться что счастлив в браке.
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М-да-а-а... Захаживал к таким... Потом зарекся. Осадок очень, знаете ли, плохой остался от их липучести и навязчивости.
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Лучше всего захаживать к замужним. И не ломаются потому что времени нет и дешевле все обходится и они сами спешат уйти вечером домой
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Вот женился мужик. Вроде все хорошо. Привел к себе домой, кормит, поит, на работу ходит, даже в командировки ездит (куды же без них). Приезжает раз, а она, случайно конечно же, бес попутал, спутала его с кем то и затащила этого кого-то в постель. Не сдержался, дал и ей по мордасам, а она ментов вызвала. И, дабы предотвратить насилие в семье, шоб было как в Европах, мужика отлучили от квартиры, с запретом там появляться.
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Звонить надо перед тем как домой идешь. У меня дружбан раз пришел с работы пораньше и застал как голубки уже чай допивали. А квартирка мужа под залогом кредита на другую квартиру сестры жены. Вот теперь у него дилемка понять и простить или развестись и пойти на мусорку жить.
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очередной бред от левацкий педерастов для отваживание мужиков от семейных уз..
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Любая жена становится кладом, когда её зароют.
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Лет через 5 власть зайдет в тупик когда мусора приедут а в квартире супружеская пара 3.14даров подралась. Походу по закону квартиру изымут в пользу 3.14дарасов приехавших на вызов.
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Та не вирішуються такі питання наказами міністра. Він просто ідіот.
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давайте я приказ напишу - с завтрева все бабы общие - как в 18 как у камуняков Агрессивным мужьям теперь могут запрещать находиться в квартире - Цензор.НЕТ 791
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ну если пушки выдают приказом - то давайте и баб бить разрешать по лицензии Агрессивным мужьям теперь могут запрещать находиться в квартире - Цензор.НЕТ 2963
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Как быстро летит и меняется жизнь. Еще совсем недавно 3.14даров все гоняли и насмехались. Теперь же 3.14дары насмехаются над натуралами. Боюсь что совсем скоро гопники-3.14дары будут вечерами возле подьездов подкарауливать и пиzдить натуралов.
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женишься-пожалеешь,
не женишься-пожалеешь,
разведешься-пожалеешь,
не разведешься-пожалеешь...
...таке життя...
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А Конвенция Совета Европы не думает что ето нарушение прав натуралов и мужчин? У меня знакомый живет в Испании так там мужики раньше 35 лет не женятся может только кому сильно угрожали. Потому что там у мужика натурала нету никаких прав. Баба в любой момент может подать на развод и мужика выгонят с его же квартиры на улицу, еще и алименты бешенные присудят и детей не дадут видеть. *бал я такую вашу Европу.
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ну и живи в своем муходрищинске на нечерноземье.
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Ага! Ещё, каждой бабе по стволу и будет всё чики-пуки!
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Каждой бабе по Максиму и будет в стране Дело!
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Смотря что понимать под домашним насилием, уборака квартиры и мытье поусды туда входит?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДомашним насильникам теперь могут запрещать находиться в квартире с пострадавшими
 
 
 
 
 
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