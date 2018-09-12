 Домашним насильникам теперь могут запрещать находиться в квартире с пострадавшими

Теперь правоохранители могут предписанием запретить домашнем насильнику находиться в жилище пострадавшего лица и контактировать с ним, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Татьяну Ковальчук, вчера, 11 сентября, вступил в силу приказ МВД Украины о срочных запрещающих предписаниях в ситуациях домашнего насилия.

"Этот документ довольно важен в свете изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, которые будут действовать уже в начале 2019 и облегчат реализацию положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин, домашнего насилия и борьбу с этими явлениями", – сказала она.

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Также Ковальчук пояснила, что со вчерашнего дня правоохранители, которые приезжают на вызов о совершении домашнего насилия, смогут позаботиться о безопасности жертвы, сразу выписав обидчику срочное предписание.

По ее словам, такое предписание будет налагать на правонарушителя обязательства покинуть место проживания (пребывания) пострадавшего лица; содержать запрет на вход и пребывание в этом месте; а также запрещать обидчику каким-либо образом контактировать с пострадавшим лицом.

"Соответственно, законодательные новации позволят устранить угрозы жизни или здоровью пострадавшего лица, полностью обезопасив жертву от агрессора", – говорится в сообщении.