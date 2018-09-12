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 Директор Волынского облавтодора задержан за взятку в 300 000 гривен. ФОТОрепортаж

За эту сумму он обещал сдать предпринимателю в аренду помещение.

В среду, 12 сентября, прокуратура совместно с полицейскими задержала директора Волынского облавтодора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Волынской области.

Он вымогал у местного предпринимателя 300 000 гривен. В такую ​​сумму чиновник оценил решение вопроса о беспрепятственном заключении договора о предоставлении в аренду помещения, которое находится на балансе возглавляемого им предприятия.

Директор Волынского облавтодора задержан за взятку в 300 000 гривен 01

Директор Волынского облавтодора задержан за взятку в 300 000 гривен 02

Директор Волынского облавтодора задержан за взятку в 300 000 гривен 03

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Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет) и избрании ему меры пресечения.

В ГПУ не называют фамилию задержанного, однако согласно реестру юрлиц, Волынским облавтодором руководит Николай Янчук.

Напомним, предшественник Янчука Владимир Зеньков был уволен в сентябре 2017 года в связи с коррупционным правонарушением – растратой 300 тысяч гривен.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085812
 
   
 Топ комментарии
 
Пора уже выставить на аукцион ВСЕ объекты, что сдаются гос.предприятиями в аренду. Иначе это никогда не закончится
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знову політичне переслідування патріота ? )))
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5 років, з відстрочкою виконання на 2 роки. Чи умовно.
Зате ще +1 слухняний.
Можна в якусь виборчу комісію його...
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знову політичне переслідування патріота ? )))
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Пора уже выставить на аукцион ВСЕ объекты, что сдаются гос.предприятиями в аренду. Иначе это никогда не закончится
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Сразу же и отпускайте..
Ему еще надо участвовать в новом дерибане грошей,которые презентовал Грося..
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конфисковать имущество, кирку и лопату и на дороги в села строить....
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5 років, з відстрочкою виконання на 2 роки. Чи умовно.
Зате ще +1 слухняний.
Можна в якусь виборчу комісію його...
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настоящий патриот Украины...взятки брал только в гривнах
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М-да, пилять 47 лярдов от Гройсмана будет уже новый.
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Хабарі по 300тис., а вдягнутися пристойно не може. Фантазії вистачає лише на 8-ми метровий мур та будинок без ознак стилю на 500кв. метрів.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДиректор Волынского облавтодора задержан за взятку в 300 000 гривен. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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