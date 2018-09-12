 Директор Волынского облавтодора задержан за взятку в 300 000 гривен. ФОТОрепортаж

В среду, 12 сентября, прокуратура совместно с полицейскими задержала директора Волынского облавтодора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Волынской области.

Он вымогал у местного предпринимателя 300 000 гривен. В такую ​​сумму чиновник оценил решение вопроса о беспрепятственном заключении договора о предоставлении в аренду помещения, которое находится на балансе возглавляемого им предприятия.

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Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет) и избрании ему меры пресечения.

В ГПУ не называют фамилию задержанного, однако согласно реестру юрлиц, Волынским облавтодором руководит Николай Янчук.

Напомним, предшественник Янчука Владимир Зеньков был уволен в сентябре 2017 года в связи с коррупционным правонарушением – растратой 300 тысяч гривен.

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