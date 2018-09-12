 Решение российского суда по Сущенко теоретически открывает путь к процедуре его помилования, но на практике все зависит от воли Путина, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР, представитель гуманитарной группы на переговорах по Донбассу в Минске Ирина Геращенко.

"Верховное псевдосудилище над Романом Сущенко прошло без неожиданностей. Кремль оставил в силе сфабрикованный приговор по сфабрикованному делу", - написала она.

Также Геращенко отметила, что летом московский суд дважды отказал украинской омбудвумен Людмиле Денисовой в свидании с Романом по надуманным причинам: "Мол, дело обжалуется в суде высшей инстанции и поэтому никакие свидания невозможны. Интересно, что сейчас придумают потомки КГБистов, чтобы не допустить к Роману и другим пленникам Кремля Уполномоченного по правам человека".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинского журналиста Сущенко в России окончательно осудили на 12 лет в колонии строгого режима

"Украина никогда не признает этот никчемный приговор и будет прилагать все усилия, чтобы вытащить Романа, Олега, других пленников Кремля из российских тюрем. Теоретически - окончательный приговор открывает путь к процедуре помилования и передаче Романа. На практике - все зависит исключительно от воли Путина", - резюмировала Геращенко.

Как сообщалось, 4 июня Мосгорсуд приговорил украинского журналиста Р.Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). Сегодня, 12 сентября, Верховный суд России признал законным приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному на 12 лет колонии строгого режима за шпионаж

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.