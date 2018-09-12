 "Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких", - россиянин рассказал, как на нем испытывали яд "Новичок"

Яд "Новичок", который использовали при отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, испытывали на военнослужащих еще в Советском Союзе. Это выяснили журналисты издания Проект.Медиа, специализирующегося на расследования, сообщает Цензор.НЕТ.

"В 1982 году химическое оружие протестировали на военнослужащем Владимире Петренко. По словам бывшего сотрудника секретного института, где проводился эксперимент, использованное вещество – один из вариантов "Новичка"", – утверждают расследователи.

Владимир Петренко, на котором испытывали "Новичок". Современные фото из соцсетей.

Испытания проходили на секретном объекте в Шиханах Саратовской области в течение восьми дней. По версии британских властей, именно в Шиханах могло быть произведено отравляющее вещество "Новичок".

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Участник эксперимента Владимир Петренко описал журналистам ход эксперимента.

"Специальной защитной тканью мне обвязали голову — маска закрывала все, кроме носа и рта. Я должен был просунуть лицо в окно прозрачной камеры и дышать по команде. Затем произвели пуск отравляющих веществ. Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких. Инстинктивно я старался делать небольшие вдохи, но мне сказали: "Все нормально, Володя, дыши глубже". Это длилось секунд 30", – рассказал Петренко.

После эксперимента у Петренко были выявлены "изменения в активности ацетилхолинэстеразы крови". Подобные изменения происходят в результате применения фосфорорганических отравляющих веществ. По этому принципу действует и "Новичок".

НИИ в г.Шиханы, в котором испытывали "Новичок".

Случай Петренко уникален: факт эксперимента был подтвержден в суде. В 90-е годы военнослужащий подал иск о компенсации вреда здоровью, его дело несколько раз рассматривали Саратовский областной и Верховный суды, которые в результате сочли, что опыт не нанес никакого вреда.

В ходе суда выяснилось, что эксперименты ставили не только на Петренко.

"Воздействию таких же концентраций при тех же временных сроках контакта с веществом подвергались также лица, которые в настоящее время продолжают нести службу и не предъявляют никаких жалоб на состояние своего здоровья", – говорил в 1993 году подполковник медслужбы Поспелов, отвечая на вопросы прокурора.

Напомним, после отравления Скрипалей МИД России несколько раз заявлял, что вещества под названием "Новичок" не существует. Полпред президента Михаил Бабич утверждал, что в Шиханах никогда не хранилось химоружие с таким названием.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введение нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.