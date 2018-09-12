EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 За рубежом
  6132  62
Материалы по теме:
Все про:отравление (1158) химическое оружие (231) Скрипаль (385)

 "Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких", - россиянин рассказал, как на нем испытывали яд "Новичок"

Вещество, которым отравили Скрипалей, разработали еще в Советском Союзе, – СМИ

Яд "Новичок", который использовали при отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, испытывали на военнослужащих еще в Советском Союзе. Это выяснили журналисты издания Проект.Медиа, специализирующегося на расследования, сообщает Цензор.НЕТ.

"В 1982 году химическое оружие протестировали на военнослужащем Владимире Петренко. По словам бывшего сотрудника секретного института, где проводился эксперимент, использованное вещество – один из вариантов "Новичка"", – утверждают расследователи.

Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких, - россиянин рассказал, как на нем испытывали яд Новичок 01

Владимир Петренко, на котором испытывали "Новичок". Современные фото из соцсетей.

Испытания проходили на секретном объекте в Шиханах Саратовской области в течение восьми дней. По версии британских властей, именно в Шиханах могло быть произведено отравляющее вещество "Новичок".

Читайте на Цензор.НЕТ: Путин об отравителях Скрипалей: Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет. Это гражданские

Участник эксперимента Владимир Петренко описал журналистам ход эксперимента.

"Специальной защитной тканью мне обвязали голову — маска закрывала все, кроме носа и рта. Я должен был просунуть лицо в окно прозрачной камеры и дышать по команде. Затем произвели пуск отравляющих веществ. Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких. Инстинктивно я старался делать небольшие вдохи, но мне сказали: "Все нормально, Володя, дыши глубже". Это длилось секунд 30", – рассказал Петренко.

После эксперимента у Петренко были выявлены "изменения в активности ацетилхолинэстеразы крови". Подобные изменения происходят в результате применения фосфорорганических отравляющих веществ. По этому принципу действует и "Новичок".

Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких, - россиянин рассказал, как на нем испытывали яд Новичок 02

НИИ в г.Шиханы, в котором испытывали "Новичок".

Случай Петренко уникален: факт эксперимента был подтвержден в суде. В 90-е годы военнослужащий подал иск о компенсации вреда здоровью, его дело несколько раз рассматривали Саратовский областной и Верховный суды, которые в результате сочли, что опыт не нанес никакого вреда.

В ходе суда выяснилось, что эксперименты ставили не только на Петренко.

"Воздействию таких же концентраций при тех же временных сроках контакта с веществом подвергались также лица, которые в настоящее время продолжают нести службу и не предъявляют никаких жалоб на состояние своего здоровья", – говорил в 1993 году подполковник медслужбы Поспелов, отвечая на вопросы прокурора.

Напомним, после отравления Скрипалей МИД России несколько раз заявлял, что вещества под названием "Новичок" не существует. Полпред президента Михаил Бабич утверждал, что в Шиханах никогда не хранилось химоружие с таким названием.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введение нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3085804
 
   
 Топ комментарии
 
Іванова суки не взяли, а Петренка - пажалуйста.
 показать весь комментарий
 
Так "хахлами" Росія завжди "дірки затикала"... Був на зустрічі випускників, ще в 2008 році. Зустрівся з однокурсником, що залишився служить в Росії. Двічі пройшов Чечню. Розповідав, що вихідців з України гнали в Чечню в першу чергу, по два-три рази, кидали у саме пекло... Те ж саме було і в Таджикистані...
 показать весь комментарий
 
Дедку бы сначала прочитать симптомы отравления фосфороганикой, а потом сказки сочинять...)))
Луноходом тоже он управлял?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Іванова суки не взяли, а Петренка - пажалуйста.
 показать весь комментарий
 
 
Твою ж мать - сразу вспомнил.
В игре Call of Duty: Black Ops козломордые стырили немецкую разработку - газ "Нова-6".
И после захвата газа на немецкой базе в Арктике советские командиры сразу же скрепно протестировали его на своих же солдатах. Первым подопытным был Дмитрий Петренко (один из протагонистов CoD: World at War). Правда, для него тестирование имело летальный исход.
 показать весь комментарий
 
 
Вообще иногда возникает впечатление, что разработчики что-то знали.
Те же CoD: Modern Warfare и Arma 2 спустя несколько лет как-то воплотились в реальность...
Или Homefront, где смерть Ким Чен Ира предсказали с погрешностью в 2 недели.
 показать весь комментарий
 
 
Де вони його відкопали цього унікума, разом з Гагаріном белкою і стрелкою літав в космос.
 показать весь комментарий
 
 
Так "хахлами" Росія завжди "дірки затикала"... Був на зустрічі випускників, ще в 2008 році. Зустрівся з однокурсником, що залишився служить в Росії. Двічі пройшов Чечню. Розповідав, що вихідців з України гнали в Чечню в першу чергу, по два-три рази, кидали у саме пекло... Те ж саме було і в Таджикистані...
 показать весь комментарий
 
 
А згадай їхні фільми. Як якийсь негативний персонаж, так і хахол. Навскидку: в августе 44-го. Тімченко, якщо не помиляюсь.
 показать весь комментарий
 
 
Є і жирні, наприклад, "Штрафбад", але вже не знімають таких бо не скрєпно
 показать весь комментарий
 
 
Це говорить про те, що десятиріччями прищеплювалась ненависть до українців.
 показать весь комментарий
 
 
простой пример - Сериал Касл - то хакеры с Украины, то бандиты-Укрианцы, то молдаване-убийцы. Боятся росияне, при одном названии нации срут кирпичами
 показать весь комментарий
 
 
А кинути кацапію йому не хотілося? То мав доводити лояльність.
 показать весь комментарий
 
Якийсь хімічний геноцид петрових нащадків.
 показать весь комментарий
 
Новость лайкнул, потому что вижу кису "Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких", - россиянин рассказал, как на нем испытывали яд "Новичок" - Цензор.НЕТ 8054

"Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких", - россиянин рассказал, как на нем испытывали яд "Новичок" - Цензор.НЕТ 6553
 показать весь комментарий
 
 
Вы это ещё Андрею Шевченко (Марик) такое скажите...
Он ведь тоже любитель котов "Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких", - россиянин рассказал, как на нем испытывали яд "Новичок" - Цензор.НЕТ 6318
 показать весь комментарий
 
 
Я ж сказал - лайкнул.
А мужской версии этого смайла "Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких", - россиянин рассказал, как на нем испытывали яд "Новичок" - Цензор.НЕТ 7782, к сожалению, нет.
Жизненный комикс в тему. Да, в свои 39 лет веду себя точно так же - "кися!" "Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких", - россиянин рассказал, как на нем испытывали яд "Новичок" - Цензор.НЕТ 737

"Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких", - россиянин рассказал, как на нем испытывали яд "Новичок" - Цензор.НЕТ 2497
 показать весь комментарий
 
 
Материалы Саратовского суда, и Верховного суда РФ - это ОЧЕНЬ хорошо...
Анаконда сжимает кольца. Сколько верёвочке не виться, а конец будет...
Хуйлопитекам не выкрутиться, не говоря уже о их фюрере...
 показать весь комментарий
 
Дедку бы сначала прочитать симптомы отравления фосфороганикой, а потом сказки сочинять...)))
Луноходом тоже он управлял?
 показать весь комментарий
 
 
А что не так?
Газ то нервно- паралитический вот он и говорит что в зобу дыханье сперло.
 показать весь комментарий
 
Миоза у него не было? Если нет, тогда над ним здорово прикололись....
 показать весь комментарий
 
Мабуть звичайний хлорпікрін. У РВСН використовували для перевірки підігнаності протигаза.
На біса Цензор подає такий сумнівний матеріал?
 показать весь комментарий
 
потом только неделю понос был, и две недели - конъюнктивит. Альбуцид покапали , и все прошло. Кот может подтвердить - он видел.
 показать весь комментарий
 
 
"Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких", - россиянин рассказал, как на нем испытывали яд "Новичок" - Цензор.НЕТ 1736

Может его каким-то антидотом обштрыкали сразу.
 показать весь комментарий
 
 
микроскопические были у Кирпичева
 показать весь комментарий
 
ага, диазолин дали, и молоком отпаивали.
 показать весь комментарий
 
А у Савченко был доступ к яду " Новичек "? Или только баржа с минометами? "Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких", - россиянин рассказал, как на нем испытывали яд "Новичок" - Цензор.НЕТ 5525
 показать весь комментарий
 
 
Получается за дочерью они "вышли" на самого Скрипаля, а за ней видать был "хвост" или "хвосты" с самой раиси
 показать весь комментарий
 
засунут хуйлу лысую головку в петлю в Гааге "выбьют табуретку" и как только качаясь на веревке хуйлотушка начнет непроизвольно какать и писать в штаны ему скажут - все нормально вова дыши глубже...
 показать весь комментарий
 
 
мне сказали: "Все нормально, Володя, дыши глубже".

Ну и чего ожидать от потомков такой мрази?
 показать весь комментарий
 
 
твит трампа 15 минут назад.Ужесточение санкций не будетnThe President has absolutely demonstrated no wrongdoing whatsoever & that the Special Counsel has no evidence of any wrongdoing. In other words, it's time to end this Witch Hunt." @LouDobbs Russian "collusion" was just an excuse by the Democrats for having lost the Election!!
 показать весь комментарий
 
Ну не 15 минут назад, а 14 часов назад, и это совершенно ничего не значит!!!
 показать весь комментарий
 
Санкциями в плотную занялся госдеп и у него другое мнение по єтому поводу.А трампу только и остается что блудить в твиттере
 показать весь комментарий
 
Точно, у него в день сотня твитов и половина противоречит предыдущим)
 показать весь комментарий
 
я надеюсь скоро мы услышимувидим в прямом эфире такое же испытание новичка на хуйле. Ведущий скажет "]Дыши глубже, Володя!"))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты фашист недобитый.
Медицинские испытания на людях запрещены.
 показать весь комментарий
 
ну почему же? на британцах можно.
 показать весь комментарий
 
 
Так это на людях. А он о хуйлопитеках сказал. Вернее, даже о главном из них - хуйле.
 показать весь комментарий
 
 
...а він: ...нічєВо крімінальноВо, ґаз ґражданскій, ми єВо вдохнулі...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Дышите - не дышите.
Дышите - не дышите.
Не дышите - не дышите- не дышите- не дышите.

Ы-ы-доктор

Не дышите- не дышите

Хе-е-е-

Теперь можете дышать.
 показать весь комментарий
 
 
Вот этот момент с испытанием Нович... то есть Нова-6 на Влади... то есть Дмитрии Петренко.
У комментатора аж бомбануло пердачелло. Как это так - СОВЕТСКИЙ ОФИЦЕР (!!!) испытывает йад на СВОИХ ПОДЧИНЁННЫХ (!!!) - не может тако-ко-ко-кого быть!!!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Трамп отменил ужесточение санкций против РФ за вмешательство в выборы, назвав это местью демократов за проигрыш. Рубль попер вверх, нефть и все индексы российских рынков тоже. Расходимся....
 показать весь комментарий
 
Вот брехливые мокши!!!
"Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких", - россиянин рассказал, как на нем испытывали яд "Новичок" - Цензор.НЕТ 7640"Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких", - россиянин рассказал, как на нем испытывали яд "Новичок" - Цензор.НЕТ 7640"Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких", - россиянин рассказал, как на нем испытывали яд "Новичок" - Цензор.НЕТ 7640"Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких", - россиянин рассказал, как на нем испытывали яд "Новичок" - Цензор.НЕТ 7640"Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких", - россиянин рассказал, как на нем испытывали яд "Новичок" - Цензор.НЕТ 7640"Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких", - россиянин рассказал, как на нем испытывали яд "Новичок" - Цензор.НЕТ 7640жалко картинка не вставляется, доллар - 69,97, евро - 81,39, прямо вниз покатились)))
 показать весь комментарий
 
81,39 это курс ЦБ на вчера!
Курсы валют
12.09.2018 13.09.2018

Доллар США $ руб. 69,9744 руб. 69,5728
Евро € руб. 81,3942 руб. 80,6488http://www.cbr.ru/
 показать весь комментарий
 
Какая разница +-75 копеек, надо оценить величие россии, курс валюты "величайшей" страны мира лихорадит от твит сообщения президента другой страны! Вот оно - истинное величие!!!
 показать весь комментарий
 
Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и клятва кацапа, что это не он сотворил очередную мерзость.
 показать весь комментарий
 
Я тоже чистого спирта стакан выпил,дыхание тоже сперло.Дышать не возможно.Ну думаю все.Потом попустило.
 показать весь комментарий
 
Украинцев всегда ни во что ни ставили. Поэтому все, кто сейчас на россии - не украинцы, а предатели.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких", - россиянин рассказал, как на нем испытывали яд "Новичок"
 
 
 
 
 
 вверх