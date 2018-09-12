 Командование российско-оккупационных войск на Донбассе организовало мероприятия по оперативной и боевой подготовке, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

Командование российско-оккупационных войск организовало в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ мероприятия оперативной и боевой подготовки в соответствии с общим замыслом проведения маневров войск (сил) ВС РФ "Восток - 2018". В частности, в соединениях и частях 1 и 2 АК используются установленные для всех участников маневров единые сигналы оповещения, совпадает с этапами передислокации войск ВС РФ (по времени) отработка вопросов перемещения техники и личного состава к новым районам.

Отмечается также, что для обеспечения участия подразделений оккупационных войск в маневрах, в районы полигонов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с территории РФ было доставлено более 20 цистерн ГСМ и специальное оборудование для видеонаблюдения за действиями подразделений с командного пункта, развернутого в рамках "Восток - 2018".

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В то же время, по данным украинской разведки, под прикрытием учебных мероприятий противник усиливает передовые подразделения вооружением и техникой и проводит скрытую ротацию личного состава. В связи с этим, в районах сосредоточения и развертывания оккупационных войск руководством т.н. "Республиканских правоохранительных органов" существенно усилен полицейский режим, увеличено количество вооруженных патрулей для задержания нарушителей "комендантского часа", продолжительность которого увеличена на один час.