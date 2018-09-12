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Все про:Аваков (2553) рейдерство (759) Харьков (3996) Ширяев (3)

 Полиция сегодня задержит экс-командира "Схидного корпуса" Ширяева в связи с ситуацией с рейдерским захватом элеватора на Харьковщине, - Аваков. ВИДЕО

В ближайшее время сотрудники Нацполиции планируют задержать одного из руководителей организации, участвовавшей в событиях вокруг рейдерского захвата в Харьковской области, бывшего командира роты Нацполиции "Східний корпус" Ширяева Олега. Также ему будет оглашено подозрение.

Об этом глава МВД Арсен Аваков сказал в ходе заседания Кабмина, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"К сожалению, в тех событиях принимали участие имеющие репутацию АТОшников, воевавшие в подразделениях ВСУ, Нацгврадии и Нацполиции", - сказал он.

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Министр подчеркнул, что "ни один шеврон в прошлом, ни одна заслуга в прошлом не освобождают людей, совершающих такого рода преступления, от ответственности".

"Наша позиция очень жесткая: никакой альтернативной силы, которая будет регулировать закон, в том числе в сфере хозяйственных отношений, мы не допустим и не потерпим. В этом государственная сила и залог развития экономики", - акцентировал министр.

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"Около 55 человек было задержано, из них 22 сегодня было предъявлено подозрение, и эти люди задержаны до суда, который состоится завтра", - сказал А.Аваков.

Он также анонсировал задержание по этому делу бывшего украинского военнослужащего, экс-командира роты особого назначения "Схидный корпус" Олега Ширяева.

"Национальная полиция сегодня, я думаю, проведет необходимые действия и задержит, и предъявит подозрения одному из руководителей этой структуры, в прошлом достаточно известному человеку, который руководил ротой Национальной полиции "Схидный корпус", господину Ширяеву", - сказал министр.

Кроме того Аваков сообщил, что он рассматривает адекватность действий местного главы Нацполиции.

Также министр подытожил, что в целом по стране во время уборки урожая возрастает количество рейдерских захватов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рейдерский захват элеватора на Харьковщине: в перестрелке ранены 5 человек, задержаны - более 50. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее активисты "Национального корпуса" воспрепятствовали рейдерскому захвату фермерского хозяйства на Харьковщине. Рейдеры применили огнестрельное оружие. Позже были обнародованы кадры противостояния активистов "Национального корпуса" рейдерам, пытавшимся захватить фермерское хозяйство на Харьковщине: "Шакалы". Тем временем в полиции заявили, что группа неизвестных пыталась проникнуть на элеватор - в драке пострадало четыре человека, начато уголовное производство по статье "хулиганство". Затем стало известно, что в ходе рейдерского захвата элеватора на Харьковщине в перестрелке были ранены 5 человек, задержаны - более 50. Также были обнародованы кадры перестрелки во время рейдерского захвата элеватора на Харьковщине: "П#дараси й#бані!".

Источник: https://censor.net.ua/n3085793
 
   
 Топ комментарии
 
Это все не удивляет. Год назад в Кировоградщине злоумышленники обманом отобрали землю у крестьян через подкупленных нотариусов оформляя фиктивные сделки дарения, а судьи все это узаконивали своими решениями.
Когда атошники попытались заступиться , то их Луценко закинул в Мариупольский СИЗО, а нотариусы и судьи продолжают спокойненько работать. Коррупция рулит, А Аваков и его Луценко ее крышуют.


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Одному мне кажется что сначала следует задержать преступника, а потом публично об этом говорить?
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Все эти ЧВК, задрапированные под ГОшки, уже начинают напрягать. Слишком часто они всплывают в разборках между фермерами и застройщиками. По факту никто из них благородных целей не преследует, просто зарабатывают деньги и политический капитал для руководителей
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Так я так и не понял, трансплантации бывает две, одна. когда за деньги забирают, а другая, когда, за деньги, вставляют. Про какую идет речь? И еще, я что-то думаю, что забирать будут у люмпенов, а вставлять, со скидкой, особо нуждающимся.
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Всё правильно, только как изначально решался вопрос с титушкоатовцами? Какое-то быдло в полицейской форме не знало, что делать.
Вооруженные люди в масках захватили базу. Что надо делать? Оценить ситуацию. Захватчиков много и все вооружены. Вызывается спецназ и всех мордой в землю, до этого ничего не предпринимать. Где координация полиции в этом вопросе? Аваков, это ты несешь ответственность в этой ситуации.
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Побольше бы ясности - кто отбирал, кто защищался от рейдеров, такое впечатление, что и то, и другое делал "Схидный корпус".
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Судя по этой новости рейдерами выступали атошники. Громада защищалась.
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Как же это унизительно, что мы терпим этих рабовладельцев у власти. Они и убивать нас будут, если это понадобиться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция сегодня задержит экс-командира "Схидного корпуса" Ширяева в связи с ситуацией с рейдерским захватом элеватора на Харьковщине, - Аваков. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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