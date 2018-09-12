 Полиция сегодня задержит экс-командира "Схидного корпуса" Ширяева в связи с ситуацией с рейдерским захватом элеватора на Харьковщине, - Аваков. ВИДЕО

Об этом глава МВД Арсен Аваков сказал в ходе заседания Кабмина, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"К сожалению, в тех событиях принимали участие имеющие репутацию АТОшников, воевавшие в подразделениях ВСУ, Нацгврадии и Нацполиции", - сказал он.

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Министр подчеркнул, что "ни один шеврон в прошлом, ни одна заслуга в прошлом не освобождают людей, совершающих такого рода преступления, от ответственности".

"Наша позиция очень жесткая: никакой альтернативной силы, которая будет регулировать закон, в том числе в сфере хозяйственных отношений, мы не допустим и не потерпим. В этом государственная сила и залог развития экономики", - акцентировал министр.

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"Около 55 человек было задержано, из них 22 сегодня было предъявлено подозрение, и эти люди задержаны до суда, который состоится завтра", - сказал А.Аваков.

Он также анонсировал задержание по этому делу бывшего украинского военнослужащего, экс-командира роты особого назначения "Схидный корпус" Олега Ширяева.

"Национальная полиция сегодня, я думаю, проведет необходимые действия и задержит, и предъявит подозрения одному из руководителей этой структуры, в прошлом достаточно известному человеку, который руководил ротой Национальной полиции "Схидный корпус", господину Ширяеву", - сказал министр.

Кроме того Аваков сообщил, что он рассматривает адекватность действий местного главы Нацполиции.

Также министр подытожил, что в целом по стране во время уборки урожая возрастает количество рейдерских захватов.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее активисты "Национального корпуса" воспрепятствовали рейдерскому захвату фермерского хозяйства на Харьковщине. Рейдеры применили огнестрельное оружие. Позже были обнародованы кадры противостояния активистов "Национального корпуса" рейдерам, пытавшимся захватить фермерское хозяйство на Харьковщине: "Шакалы". Тем временем в полиции заявили, что группа неизвестных пыталась проникнуть на элеватор - в драке пострадало четыре человека, начато уголовное производство по статье "хулиганство". Затем стало известно, что в ходе рейдерского захвата элеватора на Харьковщине в перестрелке были ранены 5 человек, задержаны - более 50. Также были обнародованы кадры перестрелки во время рейдерского захвата элеватора на Харьковщине: "П#дараси й#бані!".