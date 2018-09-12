 На границе с Беларусью задержали мужчину с военным билетом СССР, - Госпогранслужба. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"Информацию о появлении в пограничной зоне неизвестного, который расспрашивает о месте, где можно пересечь государственную границу, в отдел пограничной службы сообщили местные жители. Пограничники немедленно отреагировали на сигнал и вскоре неподалеку государственной границы обнаружили человека, который игнорируя информационные знаки "Внимание! Государственная граница "пытался попасть в соседнюю Беларусь", - сказано в сообщении.



Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

В ходе проверки мужчина не смог предъявить никаких документов кроме военного билета СССР и сообщил, что по месту жительства у него есть паспорт СССР. Как впоследствии выяснилось мужчина, уроженец Гомельской области Республики Беларусь уже более 20 лет проживал на территории Украины и после определенных семейных обстоятельств решил вернуться на свою историческую родину. Однако понимая, что по советскому документу не сможет пересечь границу, он решил обойти пункты пропуска.

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Также он сообщил, что на территории Беларуси его должны были встретить близкие родственники. Для проверки этой информации украинские пограничники сообщили белорусским коллегам. Уже вскоре от пограничников сопредельной стороны была получена информация об обнаружении указанных лиц.

В отношении правонарушителя составлены процессуальные документы за нарушение статей 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) и 203 КУоАП (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины).