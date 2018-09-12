 Каждый пятый заробитчанин в Польше мечтает остаться на ПМЖ, - соцопрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Украинцы на польском рынке труда: опыт, проблемы и перспективы". Его провели по заказу польского агентства трудоустройства иностранцев EWL S.A., сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно результатам социсследования, 26,3% опрошенных трудовых мигрантов из Украины готовы были бы остаться в Польше на несколько лет, 22,1% респондентов хотели бы переехать в Польшу на ПМЖ, 13,7% не хотели бы постоянно жить в этой стране, а 37,9% затруднились ответить.

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Вместе с тем, каждый второй респондент планирует работать в Польше от трех до шести месяцев, треть украинцев намерены работать до 3 месяцев, 11,7% - от полугода до года и только 5,4% планируют работать в Польше более 1 года.

При этом 64% опрошенных заявили, что работают в Польше по рабочей визе, 26,8% - по биометрическому паспорту, 4,6% - имеют вид на жительство.

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Среди трудовых мигрантов 63,6% составляют мужчины и только 36,4% женщины.

Более половины (57%) украинцев выезжают в Польшу на заработки в возрасте от 18 до 35 лет, 26,2% – в возрасте 36-45 лет, 15% – в возрасте 46-55 лет, в возрасте более 55 лет – только 1,8%.

Среди основных причин, почему украинцы выехали на заработки в Польшу, респонденты называли: низкая зарплата в Украине (79,6%), плохая политическая и экономическая ситуация в родной стране (19,7%), безработица (16,9%), коррупция (14,7%), отсутствие ощущения безопасности (8,3%).

Несмотря на популярность Польши как направления для трудовой миграции, большинство опрошенных украинцев рассматривают возможность работы и в других странах, в частности, Германии (27%), Чехии (21%), Италии, где хочет работать каждый двадцатый украинец.

Исследование было проведено c 25 мая по 8 июня 2018 года методом индивидуального опроса. Участие в нем приняли 900 респондентов в возрасте от 18 лет.