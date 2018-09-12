 Крымскотатарский активист Асан Чапух, фигурант "дела Веджие Кашка" собирается объявить голодовку

Обвиняемый по "делу Веджие Кашка" крымскотатарский активист Асан Чапух сообщил, что с 15 сентября намерен объявить голодовку, если его не переведут под домашний арест либо не окажут квалифицированную медицинскую помощь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Крым.Реалии.

О своем намерении начать голодовку Чапух объявил 11 сентября во время судебного заседания по продлению меры пресечения.

"Я прошу суд изменить мне меру пресечения на домашний арест. За десять месяцев пребывания в СИЗО мое здоровье очень сильно ухудшилось. У меня постоянно высокое давление, я пережил в тюрьме микроинсульт. Мое здоровье здесь ухудшается каждый день. У меня стала невнятная речь, постоянно кружится голова", – сказал Чапух в суде.

Он добавил, что после объявления голодовки "все дальнейшие события, связанные с состоянием здоровья, будут на вашей совести ваша честь".

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Напомним, 23 ноября 2017 года в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции. Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов. Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса). При задержании российскими силовиками стало плохо Веджие Кашка. После этого ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка скончалась. Оккупанты отказались завести дело по факту ее гибели и изъяли с камер наблюдения все видео ее задержания.

Ранее сообщалось, что у фигурантов этого дела серьезные проблемы со здоровьем. У Дегерменджи – хроническая астма, Чапух в СИЗО перенес микроинсульт.

После аннексии в Крыму фактические российские власти практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".