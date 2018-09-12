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 В больнице умерла 8-летняя девочка, впавшая в кому после отравления в детском лагере "Славутич" на Киевщине

Ночью, 12 сентября, после длительной комы в отделении острых интоксикаций "Охметдета" скончалась восьмилетняя Маргарита Лукашук, которая была госпитализирована в июле в результате отравления в лагере "Славутич" на Киевщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе "Охматдета"

Напомним, что 2 июля в частном лагере "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе произошло массовое отравление детей, которые приехали на подготовку к соревнованиям (гимнастика). Всего пострадали 12 детей. 

По результатам санитарно-эпидемиологического расследования было установлено, что по состоянию на 2 июля в заведении находились 226 детей. Среди них в сопровождении трех тренеров - 26 детей из Киева и Киевской области, которые посещают ДЮСШ Дерюгиных.

Выяснилось, что 30.06.2018, согласно меню, 226 детям заведения на полдник выдали йогурты с наполнителем "Злаки" и с лактулозой местного производителя, срок потребления которых истекал 01.07.2018. (…) В ходе эпидрасследования установлено, что 30.06.2018 тренеры изъяли у воспитанников 26 йогуртов, выданных на полдник, и хранили их без соблюдения соответствующего температурного режима в своих комнатах и вернули детям для употребления через сутки.

Первые симптомы отравления у детей появились в 7 утра. В 15 часов 2 июля местные врачи из областной больницы узнали об отравлении, после чего в лагерь приехала скорая. Однако врачей не пустили на территорию лагеря. Лишь вечером 2 июля медикам сообщили, что в лагере есть ребенок в тяжелом состоянии. Восьмилетнюю Маргариту доставили в центральную районную больницу в состоянии сильного обезвоживания только утром 3 июля. При осмотре у нее начались судороги, после чего она впала в кому и была госпитализирована в реанимацию.

Источник: https://censor.net.ua/n3085788
 
 
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в лагерь приехала скорая. Однако врачей не пустили на территорию лагеря. Лишь вечером 2 июля медикам сообщили, что в лагере есть ребенок в тяжелом состоянии. Восьмилетнюю Маргариту доставили в центральную районную больницу в состоянии сильного обезвоживания только утром 3 июля. При осмотре у нее начались судороги, после чего она впала в кому и была госпитализирована в реанимацию.Источник: https://censor.net.ua/n3085788
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Несчастный ребенок,несчастные родители ,соболезнования им
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Никогда не соглашусь отправить детей в наши "базы отдыха"! Ответственность за детей там только "понятийная". Никакой формальной ответственности за жизнь и здоровье ребенка там на себя не возлагают.
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Исходя из написанного... Кроме тренеров есть вина руководства и врача лагеря. За недопуск врачей скорой к нуждающемуся в помощи ребенку необходимо просто "поотбивать головы".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ больнице умерла 8-летняя девочка, впавшая в кому после отравления в детском лагере "Славутич" на Киевщине
 
 
 
 
 
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