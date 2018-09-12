 Преемник террориста Ташкента жалуется на тяжелую экономическую ситуацию в "ДНР"

Экономическая ситуация на подконтрольной группировке "ДНР" территории Донецкой области является тяжелой. Об этом заявил и.о. "министра доходов и сборов" Евгений Лавренов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".
"Экономическая ситуация – тяжелая. Это обусловлено, в первую очередь, внешними фактами, непризнанностью республики", – сказал Лавренов в интервью сепаратистскому изданию News Front.
Он добавил, что одним из ключевых факторов также является военный конфликт. "Война у нас еще не закончена. Этот конфликт возобновляемый, вялотекущий, но это вызывает массу проблем", – добавил Лавренов.
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Евгений Лавренов сменил на должности главы "минсдоха ДНР" Александра Тимофеева, известного также как Ташкент.
Это произошло после того, как 7 сентября Денис Пушилин стал новым и.о. главы "ДНР".
В тот же день стало известно, что Тимофеев уехал в Россию. В "ДНР" его публично обвинили в захвате имущества агрофирмы, а также автостанций и заправок. До этого между Тимофеевым и Пушилиным было противостояние в СМИ "ДНР".
Ташкент являлся ближайшим соратником главы "ДНР" Александра Захарченко, который был ликвидирован 31 августа в Донецке.
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Сказав би, що просто прийшов "русскій мір".
курченко куесосит ваши обе республики как только хочет))
Не визнаний ніким у світі, ну то таке...
Бамбаз ни будит кармить биндер!
)))
Ну так и биндеры вас кормить то не особо рады...кушайте сыр тот шо под одним местом
хорошего вам настроения!)))
Держитесь там....
Спят Абрам с Сарой. Вдруг Абрам просыпается со стоном - Плохо мне, Сарочка... - Спи, Абрам, кому сейчас хорошо? Утром Сара просыпается - Абрам холодный лежит. - Абрамчик, что ж ты не сказал, что тебе хуже всех?!
Бо дыбилы, ума нету, Украина вас послала, якщо в рифму просто на.....й.
А зараз хто тверезий. Ви бачили скільки підріл приййшло на закопання курінного підара. Хай не 200 тисяч, але до хера. З цим лекторатом ми збираемось будувати незалежну Україну. Якщо навіть вдасться вибити мразоту з України, то за нею слід наступній владі, в цю я не вірю, згідно вимог міжнародного права ( а для цього ввести статтю в ККУ за позбавлення громадянства, додати ще одну частину до ККУ за сепаратизм, хто юрист мене зрозуміє),позбавляти чухонцев гроадянства України. Продавати їх будівлі за балансовою вартістю, купувати одноразовий білет і в ху....лобад.