 Преемник террориста Ташкента жалуется на тяжелую экономическую ситуацию в "ДНР"

Экономическая ситуация на подконтрольной группировке "ДНР" территории Донецкой области является тяжелой. Об этом заявил и.о. "министра доходов и сборов" Евгений Лавренов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

"Экономическая ситуация – тяжелая. Это обусловлено, в первую очередь, внешними фактами, непризнанностью республики", – сказал Лавренов в интервью сепаратистскому изданию News Front.

Он добавил, что одним из ключевых факторов также является военный конфликт. "Война у нас еще не закончена. Этот конфликт возобновляемый, вялотекущий, но это вызывает массу проблем", – добавил Лавренов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Молчал бы, Пушилин. Когда украинские ДРГ захотят с тобой о чем-то договариваться - ты узнаешь это первым, - Бутусов

Евгений Лавренов сменил на должности главы "минсдоха ДНР" Александра Тимофеева, известного также как Ташкент.

Это произошло после того, как 7 сентября Денис Пушилин стал новым и.о. главы "ДНР".

В тот же день стало известно, что Тимофеев уехал в Россию. В "ДНР" его публично обвинили в захвате имущества агрофирмы, а также автостанций и заправок. До этого между Тимофеевым и Пушилиным было противостояние в СМИ "ДНР".

Ташкент являлся ближайшим соратником главы "ДНР" Александра Захарченко, который был ликвидирован 31 августа в Донецке.