EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины
  4341  26
Материалы по теме:
Все про:экономика (3451) Захарченко (737)

 Преемник террориста Ташкента жалуется на тяжелую экономическую ситуацию в "ДНР"

Причина проблем – "непризнанность республики", считает террорист.

Экономическая ситуация на подконтрольной группировке "ДНР" территории Донецкой области является тяжелой. Об этом заявил и.о. "министра доходов и сборов" Евгений Лавренов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

"Экономическая ситуация – тяжелая. Это обусловлено, в первую очередь, внешними фактами, непризнанностью республики", – сказал Лавренов в интервью сепаратистскому изданию News Front.

Он добавил, что одним из ключевых факторов также является военный конфликт. "Война у нас еще не закончена. Этот конфликт возобновляемый, вялотекущий, но это вызывает массу проблем", – добавил Лавренов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Молчал бы, Пушилин. Когда украинские ДРГ захотят с тобой о чем-то договариваться - ты узнаешь это первым, - Бутусов

Евгений Лавренов сменил на должности главы "минсдоха ДНР" Александра Тимофеева, известного также как Ташкент.

Это произошло после того, как 7 сентября Денис Пушилин стал новым и.о. главы "ДНР".

В тот же день стало известно, что Тимофеев уехал в Россию. В "ДНР" его публично обвинили в захвате имущества агрофирмы, а также автостанций и заправок. До этого между Тимофеевым и Пушилиным было противостояние в СМИ "ДНР".

Ташкент являлся ближайшим соратником главы "ДНР" Александра Захарченко, который был ликвидирован 31 августа в Донецке.

Источник: https://censor.net.ua/n3085782
 
   
 Топ комментарии
 
Че? Отрыжка от черной икры замучала? По моим подсчетам кормильцы наши донбасские после того как мы слезли с их шеи должны через одного на Лексусах кататься.
 показать весь комментарий
 
Золотой запас ДНР состоим из 134 обручальных колец...5 серебрянных медалей дидов и золотых коронок тети Зины!)))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Че? Отрыжка от черной икры замучала? По моим подсчетам кормильцы наши донбасские после того как мы слезли с их шеи должны через одного на Лексусах кататься.
 показать весь комментарий
 
 
Ну некоторые там теперь на лехусах и ездят. И не через одного, а могут вполне себе позволить сразу по всем встреченным проехать. Кто не доволен - на подвал.
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот! Дамбасс таки встал с колен! А то киевские все время раком заставляли сидеть.
 показать весь комментарий
 
 
Золотой запас ДНР состоим из 134 обручальных колец...5 серебрянных медалей дидов и золотых коронок тети Зины!)))
 показать весь комментарий
 
 
С крышечками от бутылок с под пива их наеб...и))) они явно не платежный инструмент...
 показать весь комментарий
 
 
...просто плохо изучали экономику в Fallout... Наступник терориста Ташкента скаржиться на важку економічну ситуацію в "ДНР" - Цензор.НЕТ 9678
 показать весь комментарий
 
Экономическая ситуация на подконтрольной группировке "ДНР" территории Донецкой области является тяжелой. Об этом заявил и.о. "министра доходов и сборов" Евгений Лавренов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса". Источник: https://censor.net.ua/n3085782
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сказав би, що просто прийшов "русскій мір".
 показать весь комментарий
 
 
Вотне їздили домбасята в Абхазію до того, може б і не начинали - хоча вони і не начинали москалі начали і поставили дамбас перед фактом.
 показать весь комментарий
 
 
республики без олигархов))
курченко куесосит ваши обе республики как только хочет))
 показать весь комментарий
 
 
Хреново. Кто же теперь нас кормить будет?
 показать весь комментарий
 
 
До шо ж это за кармильцы шо себя прокормить не могут!
 показать весь комментарий
 
 
Бряхня! Фейк! Дамбас независим!
Не визнаний ніким у світі, ну то таке...
 показать весь комментарий
 
 
А помните как на анти мандате...они орали
Бамбаз ни будит кармить биндер!
)))
Ну так и биндеры вас кормить то не особо рады...кушайте сыр тот шо под одним местом
 показать весь комментарий
 
 
Да...и еще
хорошего вам настроения!)))
Держитесь там....
 показать весь комментарий
 
 
Так то у юношей там сыр, а эти уже зрелые, даже такого нету...
 показать весь комментарий
 
Шо куройоб все визіз і смЄртушку собі розіграв? Наступник "Ташкента" скаржиться на важку економічну ситуацію в "ДНР" - Цензор.НЕТ 7480
 показать весь комментарий
 
 
Та ладно... молодая республика. Как говорит Конь печальный - провозглашенная.
 показать весь комментарий
 
Типу якщо їх визнають - там за мить буде як у Швейцарії... годувальники голозаді)))
 показать весь комментарий
 
 
Анекдот про "ДНР" и "ЛНР".
Спят Абрам с Сарой. Вдруг Абрам просыпается со стоном - Плохо мне, Сарочка... - Спи, Абрам, кому сейчас хорошо? Утром Сара просыпается - Абрам холодный лежит. - Абрамчик, что ж ты не сказал, что тебе хуже всех?!
 показать весь комментарий
 
 
Донбаситы пида....сы, вас затрахают руситы, ой пробачте не руситы, а макшане,
Бо дыбилы, ума нету, Украина вас послала, якщо в рифму просто на.....й.
А зараз хто тверезий. Ви бачили скільки підріл приййшло на закопання курінного підара. Хай не 200 тисяч, але до хера. З цим лекторатом ми збираемось будувати незалежну Україну. Якщо навіть вдасться вибити мразоту з України, то за нею слід наступній владі, в цю я не вірю, згідно вимог міжнародного права ( а для цього ввести статтю в ККУ за позбавлення громадянства, додати ще одну частину до ККУ за сепаратизм, хто юрист мене зрозуміє),позбавляти чухонцев гроадянства України. Продавати їх будівлі за балансовою вартістю, купувати одноразовий білет і в ху....лобад.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПреемник террориста Ташкента жалуется на тяжелую экономическую ситуацию в "ДНР"
 
 
 
 
 
 вверх