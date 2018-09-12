 Сейчас на рынке ремонта дорог работает в 4 раза больше компаний, чем год назад, - Новак

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава "Укравтодора" Славомир Новак на заседании правительства в среду, 12 сентября.

По его словами, это стало возможно благодаря политике "Укравтодора" по усилению конкуренции на рынке и прозрачности проведения тендеров.

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В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркнул необходимость контроля за качеством выполнения дорог по ремонту и реконструкции дорог.

"Имея достаточное финансирование, мы не имеем права позволить, чтобы через 2 года эти дороги развалились. И это также вопрос общественности", - сказал он.