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 Экономика, Общество
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Все про:дороги (1687) ремонт (835) тендер (557) Укравтодор (317) Омелян (506) Новак Славомир (29)

 Сейчас на рынке ремонта дорог работает в 4 раза больше компаний, чем год назад, - Новак

Благодаря политике "Укравтодора" по усилению конкуренции сейчас на рынке ремонта дорог работает около 40 компаний, тогда как еще год назад работало около 10.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава "Укравтодора" Славомир Новак на заседании правительства в среду, 12 сентября.

По его словами, это стало возможно благодаря политике "Укравтодора" по усилению конкуренции на рынке и прозрачности проведения тендеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Средний показатель выполнения работ по ремонту и реконструкции дорог - 63% от запланированного показателя, - Новак

В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркнул необходимость контроля за качеством выполнения дорог по ремонту и реконструкции дорог.

"Имея достаточное финансирование, мы не имеем права позволить, чтобы через 2 года эти дороги развалились. И это также вопрос общественности", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3085779
 
   
 Топ комментарии
 
Ну наверное есть какие то идиоты, котрые поверят в "Сейчас на рынке ремонта дорог работает в 4 раза больше компаний, чем год назад", петя тоже рошен обещал продатьи ниче, налось же 54% дол!о"обов
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И сколько компании платят откат чинушам?

Это как у судей - чем больше судей и чем больше у них зарплата, тем выше ставка взятки.
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Да потому что щас ето самое выгодное дело как за год стать миллиардером. Берешь говно, раскатываешь его по дороге называя асфальтом и дело в шляпе. И главное никто тебя не спросит за куево сделаную работу и почему через пол года дорога сошла со снегом
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Это всего лишь означает, что попил идет в 4 раза мощнее... )))
А насчет развала дорог - вы не имеете права позволить или таки не позволите?
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Ну дороги стали кращі, але розвалюються дуже швидко.
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Ну, это очевидно - им важен сам процесс ремонта...
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Ну наверное есть какие то идиоты, котрые поверят в "Сейчас на рынке ремонта дорог работает в 4 раза больше компаний, чем год назад", петя тоже рошен обещал продатьи ниче, налось же 54% дол!о"обов
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А дорог как не было - так и нет . Качество асфальта отвратительное, техника тридцатилетняя , яму только заделали - через неделю она опять на своем месте . Компаний может быть и больше стало - только вот качество НИКАК не улучшилось , а кое-где наоборот ...
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Ездил по дороге Н-14 в прошлом году...поехал по дороге Н-14 в августе...Можно сказать "в 4 раза лучше" дорога! ...(материться нельзя - забанят, а жаль) Сейчас на рынке ремонта дорог работает в 4 раза больше компаний, чем год назад, - Новак - Цензор.НЕТ 7921
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На якость доріг це якось впливає? В Запорізькій та Херсонскій областях не помітила. В інших цього року не була, говорити не буду.
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Если честно эта команда профессионалов с компании "жыты по новому через букву д" уже порядком задолбала своим покращенням
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Вчера были крупные по 5,
а сегодня мелкие, но по 20.
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И сколько компании платят откат чинушам?

Это как у судей - чем больше судей и чем больше у них зарплата, тем выше ставка взятки.
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Сегодняшняя власть говорит что Янукович украл 40 миллионов долларов.но сейчас же не воруют как при Януковича,значит эти миллиарды должны оставаться в бюджете.но денег почему то опять нету.то есть выходит так,что или Янукович не воровал.
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хороший пример))) получается так, что либо воруют так же как янык, либо янык - не воровал... хоть так хоть так - получается совсем некрасиво
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деньги выделены местным властям из бюджета.берите за попец районных и областных царьков.шота наблюдается такая картина-где вся полнота власти у рыгоаналов-там и состояние дорог найхудшее.може пора перстать наступать на грабли?
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А кто за общины будет решать? Сами держат и выбирают этих долбоебов. Вот когда они будут жить и видеть, что в соседнем селе и дороги и школы и садики и т.д. а у них хрен собачий, вот тогда и будут чесать свои тупые репы. Совков смердючих еще по стране дофига. Только 27 лет прошло, а согласно формуле Моисея должно пройти 40. Зараз на ринку ремонту доріг працює в 4 рази більше компаній, ніж рік тому, - Новак - Цензор.НЕТ 8329
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А зачем тогда вообще нужна правоохранительная система?
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"Берите за попец" , это как ? Бросать работу и идти контролировать "районных и областных царьков" ? А на хера нам "реформированная и самая честная" ментовка, прокуратура и т.д.? Они отдадут нам свою зарплату и полномочия ? Если "да" - то люди за неделю порядок наведут в этом клоповнике . А губернаторов назначает напрямую президент - он и должен контролировать их работу .
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Да потому что щас ето самое выгодное дело как за год стать миллиардером. Берешь говно, раскатываешь его по дороге называя асфальтом и дело в шляпе. И главное никто тебя не спросит за куево сделаную работу и почему через пол года дорога сошла со снегом
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Так, якщо у минулому році дороги хоч якось ремонтували , то у цьому просто встановлюють знак - обмеження швидкості - 20 км. Їхав на минулому тижні по дорозі Кременчук-Горішні Плавні - сам бачив.
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Проституция и ремонт дорог ето самое выгодное дело. Содрал старый асфальт подогрел его обратно наклеил и опля... и как и с проститутками тело работает мозг отдыхает. И никто не вычислит сколько ты заработала.
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современная инженерия способна строить очень хорошие, прочные, крепкие, долговечные, ровные дороги за относительно небольшие деньги. новые методы проектирования, конструирования дорог, а также современные материалы позволяют это делать. также хорошая идея о строительстве отдельных платных дорог для коммерческого использования различными компаниями, так как это очень хороший вариант для бизнеса. имхо.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСейчас на рынке ремонта дорог работает в 4 раза больше компаний, чем год назад, - Новак
 
 
 
 
 
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