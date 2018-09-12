 Сейчас на рынке ремонта дорог работает в 4 раза больше компаний, чем год назад, - Новак

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава "Укравтодора" Славомир Новак на заседании правительства в среду, 12 сентября.
По его словами, это стало возможно благодаря политике "Укравтодора" по усилению конкуренции на рынке и прозрачности проведения тендеров.
В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркнул необходимость контроля за качеством выполнения дорог по ремонту и реконструкции дорог.
"Имея достаточное финансирование, мы не имеем права позволить, чтобы через 2 года эти дороги развалились. И это также вопрос общественности", - сказал он.
А насчет развала дорог - вы не имеете права позволить или таки не позволите?
а сегодня мелкие, но по 20.
Это как у судей - чем больше судей и чем больше у них зарплата, тем выше ставка взятки.