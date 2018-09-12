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 Украинского журналиста Сущенко в России окончательно осудили на 12 лет в колонии строгого режима

Российский суд признал его виновным в шпионаже. Журналист свою вину категорически отрицает.

Верховный суд России признал законным приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному на 12 лет колонии строгого режима за шпионаж, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Украинского журналиста Сущенко в России окончательно осудили на 12 лет в колонии строгого режима 01

"Приговор Московского городского суда от 4 июля 2018 года оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", – говорится в решении апелляционной коллегии Верховного суда РФ.

Таким образом, приговор вступил в силу и подлежит исполнению.

Перед началом суда Сущенко заявил, что рассчитывает на обмен, и пообещал семье, что обязательно вернется, сообщает УНИАН.

"Я рассчитываю на обмен, все зависит от переговорщиков", – сказал Сущенко.

Журналист подчеркнул, что находится в хорошей физической и моральной форме и готов к любому развитию событий, в том числе к этапированию в колонию.

По его словам, он занимается спортом: отжимается, приседает, а из пластиковых бутылок сделал гантели, а еще бегает в бетонном колодце размером 4 на 4 метра, куда его выводят на "прогулку".

Также Роман передал привет жене Анжеле.

"Передай ей, чтобы она держалась, она сильная женщина, передай чтобы она присматривала за семьей, все будет хорошо, я вернусь", – сказал Сущенко.

Как сообщалось, 4 июня Мосгорсуд приговорил украинского журналиста Р.Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ).

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

Источник: https://censor.net.ua/n3085778
 
 
 Топ комментарии
 
От души сочувствую этим людям, честно! Но накуй они едут в этот мордор, где вообще закона нет?
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Крысы путинские, будь они прокляты!!!
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Выход по обмену есть элементарный - арест, суд над Мертвечуком, пожизненное за держзраду. В итоге Хуйло обменяет его на всех наших заключенных в Параше
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От души сочувствую этим людям, честно! Но накуй они едут в этот мордор, где вообще закона нет?
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или на сколько в 2018 году Украина увеличила товарооборот с страной агрессором при окупации 4 лет
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ну официально на 35%. Неофициально, Украина и не прекращала торговлю с Рашкой.
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"Субъективная журналистика", серьезно?...
Экономика Украины, была заточена на рашку всегда и целенаправленно, что бы давить Украину и шантажировать, для своих интересов....
Только специально можно не признавать тот факт, что сразу и полностью прекратить экономическое общение со страной агрессором, в условиях ГИБРИДНОЙ войны, для Украины, смерти подобно...
На этом настаивать сейчас, может только враг!...
Ведете гибридную войну?.... Получайте гибридный ответ - Украина будет вести себя так, как ей будет выгодно, И ХОТЬ ИЗВИЗЖИТЕСЬ!...
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Кремлевский киздёжь. Сюда наверняка всчитали мост и гумконвои дыныре.
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Несмотря на все взаимные угрозы и оскорбления, Россия была и остается главным торговым партнером Украины в текущем году. Экспорт Украины в Россию за I квартал 2018 года составил 853 млн долл., что на 8% меньше, чем в I квартале 2017 года. Но зато импорт из России в Украину за I квартал 2018 года вырос на 28% по сравнению с I кварталом 2017 года. Парадокс? Нет, не парадокс, а уголь и продукция химической промышленности. Украина в этом году активно закупала в России уголь и продукцию химической промышленности, а также продукцию машиностроения.

https://112.ua/mnenie/paradoksy-vneshney-torgovli-ukrainy-v-i-kvartale-2018-goda-441356.html
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Ну что ж, осудили значит пускай сидит. Мы же либеральная страна и всех разейских журналистов не трогаем в ответ.
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Карлик купается в ненависти, как в теплой ванне.
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Крысы путинские, будь они прокляты!!!
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А от Вышинский(пропагандист Путина-убицы Политковской) стал лауреатом российской премии имени Политковской ...
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Выход по обмену есть элементарный - арест, суд над Мертвечуком, пожизненное за держзраду. В итоге Хуйло обменяет его на всех наших заключенных в Параше
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Сомневаюсь. Одним мертветчуком в паРаше бОльше, одним меньше, не важно.
Да и кормить его в паРаше при уменьшающейся кормовой базе будет накладно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинского журналиста Сущенко в России окончательно осудили на 12 лет в колонии строгого режима
 
 
 
 
 
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