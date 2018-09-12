 Украинского журналиста Сущенко в России окончательно осудили на 12 лет в колонии строгого режима

Верховный суд России признал законным приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному на 12 лет колонии строгого режима за шпионаж, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Приговор Московского городского суда от 4 июля 2018 года оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", – говорится в решении апелляционной коллегии Верховного суда РФ.

Таким образом, приговор вступил в силу и подлежит исполнению.

Перед началом суда Сущенко заявил, что рассчитывает на обмен, и пообещал семье, что обязательно вернется, сообщает УНИАН.

"Я рассчитываю на обмен, все зависит от переговорщиков", – сказал Сущенко.

Журналист подчеркнул, что находится в хорошей физической и моральной форме и готов к любому развитию событий, в том числе к этапированию в колонию.

По его словам, он занимается спортом: отжимается, приседает, а из пластиковых бутылок сделал гантели, а еще бегает в бетонном колодце размером 4 на 4 метра, куда его выводят на "прогулку".

Также Роман передал привет жене Анжеле.

"Передай ей, чтобы она держалась, она сильная женщина, передай чтобы она присматривала за семьей, все будет хорошо, я вернусь", – сказал Сущенко.

Как сообщалось, 4 июня Мосгорсуд приговорил украинского журналиста Р.Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ).

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.