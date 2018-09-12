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 Экономика, Общество
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Все про:дороги (1687) ремонт (835) Укравтодор (317) Новак Славомир (29)

 Средний показатель выполнения работ по ремонту и реконструкции дорог - 63% от запланированного показателя, - Новак

Хуже всего план по ремонту дорог выполнили власти Николаевской, Житомирской, Киевской областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава "Укравтодора" Славомир Новак на заседании правительства в среду, 12 сентября.

Среди областей, которые лучше всех освоили средства, выделенные правительством на ремонт дорог, - Закарпатье и Кировоградская область. Средний показатель выполнения работ по ремонту и реконструкции дорог – 63% от запланированного показателя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В следующем году Кабмин выделит на ремонт и реконструкцию дорог 56 млрд грн, - Гройсман

Также он напомнил, что ремонт дорог местного значения больше не находится в компетенции "Укравтодора", однако призвал местные власти активнее работать в этом направлении.

"Мы понимаем, что это только первый год реформы и губернаторы должны все изучить. Но мы не можем закрывать глаза на то, как тратятся деньги плательщиков налогов", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3085777
 
 
 Топ комментарии
 
Вот у нас мер города, Измаиле, быстро подсуетился и открыл свой плиточно- асфальтовый заводик, теперь везде дороги делает, даже деревья повырубал, скоро начнет газоны и клумбы асфальтировать, и волки сыты и овцы целы.
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Ты открываешь глаза, только тогда, когда тебе ОТКАТЫ заносят. Задолбали идиоты тупорылые! Таких в советское время в колхозе даже бригадиром не назначили бы.
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Середній показник виконання робіт з ремонту та реконструкції доріг - 63% від запланованого показника, - Новак - Цензор.НЕТ 94 абрамченко молодец.не ворует напрямую,а зарабатывает.
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Тобто кошти банально розкрадаються ?
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Вот у нас мер города, Измаиле, быстро подсуетился и открыл свой плиточно- асфальтовый заводик, теперь везде дороги делает, даже деревья повырубал, скоро начнет газоны и клумбы асфальтировать, и волки сыты и овцы целы.
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абрамченко молодец.не ворует напрямую,а зарабатывает.
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Ну да выбрали не патриота, но делового чела, поэтому он оденет хоть буденовку, хоть поповскую ризу, лишь бы не мешали зарабатывать.
политических конфликтов и рехвередумов не допустит, это мешает делу.
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На следующих выборах, выбирайте дизайнера по клумбам, и всё зацветёт Середній показник виконання робіт з ремонту та реконструкції доріг - 63% від запланованого показника, - Новак - Цензор.НЕТ 2555
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Ну это если будет утверждена государственная программа по озеленению.
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А разве не утверждена?Во всех кабинетах зелень шуршит!
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Так то в кабинетах,в клумбу могут нас закопать, ежели посягнем.
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Як що хотят быть, закатанными в асфальт,нехай попробуют
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Ты открываешь глаза, только тогда, когда тебе ОТКАТЫ заносят. Задолбали идиоты тупорылые! Таких в советское время в колхозе даже бригадиром не назначили бы.
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Тут Гройсман нижче анонсує 56 млд.грн на наступний рік. То може слід арифметику згадати за перший клас? (((
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а 37% спиждено?????????? и кто посажен?????????
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но отметил, что ряд областей использовали небольшой процент из выделенных средств. Всю информацию по нецелевому и неудовлетворительному использованию средств направят в правоохранительные органы.Источник: https://censor.net.ua/n3085772
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Успехи Кировоградской области едва заметны на местности
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Бажаю Гройсману пожиттєво їздити такими дорогами.бажано голим задом.де ж ті дороги?
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даже не успевают вовремя разворовать, что за никчёмные шоколадные подельники!?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСредний показатель выполнения работ по ремонту и реконструкции дорог - 63% от запланированного показателя, - Новак
 
 
 
 
 
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