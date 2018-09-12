 Средний показатель выполнения работ по ремонту и реконструкции дорог - 63% от запланированного показателя, - Новак

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава "Укравтодора" Славомир Новак на заседании правительства в среду, 12 сентября.

Среди областей, которые лучше всех освоили средства, выделенные правительством на ремонт дорог, - Закарпатье и Кировоградская область. Средний показатель выполнения работ по ремонту и реконструкции дорог – 63% от запланированного показателя.

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Также он напомнил, что ремонт дорог местного значения больше не находится в компетенции "Укравтодора", однако призвал местные власти активнее работать в этом направлении.

"Мы понимаем, что это только первый год реформы и губернаторы должны все изучить. Но мы не можем закрывать глаза на то, как тратятся деньги плательщиков налогов", - отметил он.