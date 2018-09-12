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 Политика Украины
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Все про:Киевсовет (1116) Садовый (325) Самопомич (836)

 "Это больно, но правильно", - Садовый о роспуске фракции "Самопомочи" в Киесовете

"Депутаты приняли участие в небольшом эпизоде большой коррупционной схемы", утверждает лидер партии.

Лидер партии "Объединение "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый заявил, что роспуск фракции "Самопомочи" в Киевском городском совете после голосования о выделении земли родственникам депутата – это болезненный, но правильный шаг.

Об этом он написал в своем Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Депутаты Киевсовета приняли участие в небольшом эпизоде большой коррупционной схемы. Киевская фракция "Самопомочи" распущена. Если мы хотим другую, новую Украину, у нас нет другого выбора, как избавляться от малейших признаков недобропорядочности. Иначе ничего не получится. Это больно, но это правильно", – прокомментировал Садовый роспуск фракции.

Также на Цензор.НЕТ: Мне мандат вручала не партия. Буду дальше работать как депутат, - Гусовский

Он поблагодарил депутата Киевсовета от "Самопомочи" Наталью Манойленко, которая "первой обратила наше внимание на коррупционную угрозу во фракции".

"Мы сделали все возможное, чтобы дальнейших событий не произошло. Но они состоялись. Последствия были неизбежны", – отметил Садовый.

Как сообщалось ранее четыре депутатав Киевсовета от "Самопомочи" вместе с главой фракции Сергеем Гусовским были исключены из партии за выделение земли родственникам однопартийца.

Позже в "Самопомочи" заявили: "Эти депутаты поддержали решение Киевского городского совета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в городе Киеве, предварительно были незаконно им же захвачены. Общая площадь всех захваченных участков составляет более 1,4 га.

Несмотря на многочисленные замечания со стороны общества и политсовета партии Марченко использовал свой депутатский мандат для реализации вероятно коррупционных схем с земельными участками в Киеве.

В свою очередь, часть депутатов фракции во главе с Сергеем Гусовским долгое время не предпринимали никаких действий и мероприятий для предотвращения таких голосованием и недопущения ущерба для репутации партии.

Исполнительный комитет Партии принял решение об инициировании процедуры отзыва по народной инициативе депутата Романа Марченко.

За выделение земли проголосовали следующие депутаты "Самопомочи": Башлаков С.В., Васильчук В.В., Макаров О.А., Осадчук А.П., Лобан Ю.М., Руденко О.П., Харчук С.В., Сандалова Г.О. Отметим, что глава фракции Сергей Гусовский не голосовал за данное решение.

Сам Гусовский назвал такое решение расправой с "неугодной киевской командой".

Читайте также: Материалы по злоупотреблениям Романа Марченко переданы в НАБУ и НАПК. Незаконно принадлежащие ему участки должны быть возвращены киевлянам, - Сыроид. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3085774
 
 
 Топ комментарии
 
Влада розбещує людей, відсутність покарання надихає на зловживання.
Як з цим боротись ?
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Это ещё один показатель , как сложно даже порядочным руководителям собирать под свои знамёна единомышленников . Больше всего страдают демократы , бо в их партиях нет авторитаризма и после выхода из них никого не находят с проломанным черепом или под окнами своейго дома после полёта с 14 этажа .

Все когда-то "Батькивщину" обсуждали . Теперь вот "Самопомоч" . В эти партии не приходят с клятвой на крови или "век воли не видать" или "мамой клянусь" ... как это у Рыгов было или у "Заеду" .
А с рентгеном к человеку не подойдёшь . Никто не говорит , что он заходит в список , чтобы поживиться да ещё при случае лидеров подставить .
Жаль , что большинство украинцев этого не понимают !
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Основних варіантів два.
Перший - чисто формально, як і стверджує Гусовський, з дозвільними документами у нього все Ок, і депутати, які голосівали за виділення землі формально нічого не порушили.
Другий - в корупційній схемі злились разом і провладні депутати і непримиренна? опозиція.
Потрібні пояснення їхніх лідерів.

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надо садить а так и землю получили и в шоколаде остались а проиграл опять народ
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Влада розбещує людей, відсутність покарання надихає на зловживання.
Як з цим боротись ?
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не робити владі так само, як мінімум
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як мінімум - не робити відсутність покарання, яка надихає на зловживання. Це мінімум з цих ненажер
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"каральні органи" підпорядковані їм, кругова порука..
самим розбиратись ?
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дедушку Адольфа ( или Кобу) поднять и через месяц будет порядок! Хоть и смешно, но другого выхода не вижу...
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Лидер партии "Объединение "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый заявил, что роспуск фракции "Самопомочи" в Киевском городском совете после голосования о выделении земли родственникам депутата - это болезненный, но правильный шаг. Источник: https://censor.net.ua/n3085774
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Можна було би вітати такий крок фракції "Самопомочі", але чому взагалі було це голосування?
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Цікаво, що ЗА виділення землі голосували й депутати від "Солідарності", "Єдності" та "Батьківщини".

В июле стало известно, восемь депутатов Киевсовета из фракции "Самопомоч" выделили землю девятому. При поддержке депутатов фракций "Солидарность", "Єдність" и "Батькивщина".
Источник: https://censor.net.ua/n3084952

Не чути коментарів з цього приводу від лідерів цих політсил.
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Це як мінімум цікаво, а як максимум це корупція.
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Основних варіантів два.
Перший - чисто формально, як і стверджує Гусовський, з дозвільними документами у нього все Ок, і депутати, які голосівали за виділення землі формально нічого не порушили.
Другий - в корупційній схемі злились разом і провладні депутати і непримиренна? опозиція.
Потрібні пояснення їхніх лідерів.

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разочаровала меня самопомичь
затихарились куда то все, педро что ли боятся
или к выборам готовятся
имхо с такой пассивной позицией весь электорат разбежится
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и это происходит даже не под носом, а в носу у Виталика!
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"Депутаты приняли участие в небольшом эпизоде большой коррупционной схемы" - цитата

мне нравятся эти термины...
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Фракция распустилась, а депутаты из этой фракции, так и остались в Киевсовете, мандат никто не сложил. Будут дальше киевскую землю пилить. Самопомич могла бы и посодействовать продолжению изгнания коррупционеров из Киеврады!
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Это ещё один показатель , как сложно даже порядочным руководителям собирать под свои знамёна единомышленников . Больше всего страдают демократы , бо в их партиях нет авторитаризма и после выхода из них никого не находят с проломанным черепом или под окнами своейго дома после полёта с 14 этажа .

Все когда-то "Батькивщину" обсуждали . Теперь вот "Самопомоч" . В эти партии не приходят с клятвой на крови или "век воли не видать" или "мамой клянусь" ... как это у Рыгов было или у "Заеду" .
А с рентгеном к человеку не подойдёшь . Никто не говорит , что он заходит в список , чтобы поживиться да ещё при случае лидеров подставить .
Жаль , что большинство украинцев этого не понимают !
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Я маю на увазі виключно українське громодянство . А Ви що ?!
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Vasil Baziv Самопоміч - львівський клон Партії регіонів.
Якщо,є якісь сумніви зайдіть на любий сайт цієї"демократичної" партіі - цікаво скількі часу ви там протримаєтесь,якщо задасте якесь питанння про Збиранку,або "стихію",яка у Львові за годину затопила пів міста.
https://ua.censor.net.ua/news/3081861/sylna_zlyva_zatopyla_lviv_videofotoreportaj
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"Це боляче, але правильно", - Садовий про розпуск фракції "Самопомочі" в Київраді - Цензор.НЕТ 151зраднюки в печали!еще одни "борцуны с барыгой" вскрылись! "Це боляче, але правильно", - Садовий про розпуск фракції "Самопомочі" в Київраді - Цензор.НЕТ 151что ни "борцун",так тварь продажная...
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Другое дело бурштиновый Роземблат или нефтегазовыц Грановский - такие европейцы просто канонические . Как и Каноненко ...

Разница между олигархическими проектами и демократическими ("Самопомоч" , "Батькивщина") что демократы когда такое у себя обнаруживают с позором изгоняют , а олигархические ("Заеду" , "Эсдеки", ПР , БПП) напротив -- всех изгнанных берут ещё охотнее , чем случайных , бо изнанные это проверенные временем коррупционеры .
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Боль но не роспуск, больно смотреть на вашу немочь
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это больно, но правильно", - Садовый о роспуске фракции "Самопомочи" в Киесовете
 
 
 
 
 
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