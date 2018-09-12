 "Это больно, но правильно", - Садовый о роспуске фракции "Самопомочи" в Киесовете

Лидер партии "Объединение "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый заявил, что роспуск фракции "Самопомочи" в Киевском городском совете после голосования о выделении земли родственникам депутата – это болезненный, но правильный шаг.

Об этом он написал в своем Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Депутаты Киевсовета приняли участие в небольшом эпизоде большой коррупционной схемы. Киевская фракция "Самопомочи" распущена. Если мы хотим другую, новую Украину, у нас нет другого выбора, как избавляться от малейших признаков недобропорядочности. Иначе ничего не получится. Это больно, но это правильно", – прокомментировал Садовый роспуск фракции.

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Он поблагодарил депутата Киевсовета от "Самопомочи" Наталью Манойленко, которая "первой обратила наше внимание на коррупционную угрозу во фракции".

"Мы сделали все возможное, чтобы дальнейших событий не произошло. Но они состоялись. Последствия были неизбежны", – отметил Садовый.

Как сообщалось ранее четыре депутатав Киевсовета от "Самопомочи" вместе с главой фракции Сергеем Гусовским были исключены из партии за выделение земли родственникам однопартийца.

Позже в "Самопомочи" заявили: "Эти депутаты поддержали решение Киевского городского совета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в городе Киеве, предварительно были незаконно им же захвачены. Общая площадь всех захваченных участков составляет более 1,4 га.

Несмотря на многочисленные замечания со стороны общества и политсовета партии Марченко использовал свой депутатский мандат для реализации вероятно коррупционных схем с земельными участками в Киеве.

В свою очередь, часть депутатов фракции во главе с Сергеем Гусовским долгое время не предпринимали никаких действий и мероприятий для предотвращения таких голосованием и недопущения ущерба для репутации партии.

Исполнительный комитет Партии принял решение об инициировании процедуры отзыва по народной инициативе депутата Романа Марченко.

За выделение земли проголосовали следующие депутаты "Самопомочи": Башлаков С.В., Васильчук В.В., Макаров О.А., Осадчук А.П., Лобан Ю.М., Руденко О.П., Харчук С.В., Сандалова Г.О. Отметим, что глава фракции Сергей Гусовский не голосовал за данное решение.

Сам Гусовский назвал такое решение расправой с "неугодной киевской командой".

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