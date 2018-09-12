 В следующем году Кабмин выделит на ремонт и реконструкцию дорог 56 млрд грн, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 12 сентября.

Сумму в 47 млрд Гройсман назвал беспрецедентной, но отметил, что ряд областей использовали небольшой процент из выделенных средств. Всю информацию по нецелевому и неудовлетворительному использованию средств направят в правоохранительные органы.

"На местах мы видим разную картину. Есть те, кто выполняет утвержденные планы и уже приближаются к 100%. А есть те, кто выполнил 20-30%. Это говорит о бесхозяйственности. Такая ситуация во многих сферах – в образовании, медицине", - сказал премьер.

Он выразил уверенность, что необходимо усиливать местную власть в тех регионах, в которых средства были использованы не полностью.

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"Нужно усиливать местную власть и быть требовательными к их работе. В том числе, гражданам", - отметил он.

Также глава правительства сообщил, что не расходованные средства в отдельных регионах поектом решения Кабмина были заново распределены между регионами, которые показали успех в обновлении дорог.

"Если в Николаевской показатель освоения средсвт 17%, а в соседней Херсонской гораздо больше. То разве не должен я передать неиспользованные средства Херсонской?", - отметил Гройсман.

Премьер анонсировал, что в следующем году на ремонт и реконструкцию дорог правительство выделит больше средств: 56 млрд грн, из них 17 млрд будет передано местным властям.