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 Политика Украины, Экономика
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Все про:дороги (1687) Кабмин (10642) ремонт (835) Гройсман (4302)

 В следующем году Кабмин выделит на ремонт и реконструкцию дорог 56 млрд грн, - Гройсман

Кабинет министров выделил 47 млрд гривен на ремонт и реконструкцию дорог. Из них в 2018 году 11 млрд было передано местным органам власти на ремонт местных дорог. В 2019 году выделят 56 млрд, из них 17 млрд – на места.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 12 сентября.

Сумму в 47 млрд Гройсман назвал беспрецедентной, но отметил, что ряд областей использовали небольшой процент из выделенных средств. Всю информацию по нецелевому и неудовлетворительному использованию средств направят в правоохранительные органы.

"На местах мы видим разную картину. Есть те, кто выполняет утвержденные планы и уже приближаются к 100%. А есть те, кто выполнил 20-30%. Это говорит о бесхозяйственности. Такая ситуация во многих сферах – в образовании, медицине", - сказал премьер.

Он выразил уверенность, что необходимо усиливать местную власть в тех регионах, в которых средства были использованы не полностью.

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"Нужно усиливать местную власть и быть требовательными к их работе. В том числе, гражданам", - отметил он.

Также глава правительства сообщил, что не расходованные средства в отдельных регионах поектом решения Кабмина были заново распределены между регионами, которые показали успех в обновлении дорог.

"Если в Николаевской показатель освоения средсвт 17%, а в соседней Херсонской гораздо больше. То разве не должен я передать неиспользованные средства Херсонской?", - отметил Гройсман.

Премьер анонсировал, что в следующем году на ремонт и реконструкцию дорог правительство выделит больше средств: 56 млрд грн, из них 17 млрд будет передано местным властям.

Источник: https://censor.net.ua/n3085772
 
   
 Топ комментарии
 
Вова, а где еще минимум 80 миллиардов которые заплатили водители налогов из бензина?
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92 бензин стоит 29 грн за литр.....ЖУТЬ - 8 гривень с литра - отдаем на дороги.Отдаем отдаем , а дорог нету.Сидит мурло (без образования) в кресле Премьера - делит деньги НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ и с важним видом - типа у себя ети деньги взял.....
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минимум 10% уйдёт в откаты, а остальное распилится.
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Грося, ти шо неадекват? Актуальніше взимку допомогти з газом з вашими тарифами. Дороги це відмивання бабла
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Вова, а где еще минимум 80 миллиардов которые заплатили водители налогов из бензина?
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Среди танцоров видно: Жириновского, Стрелкова, Кургиняна, Дугина и даже фрагментами Шаломов пробегает.
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Это твой напиток, я такое не пью, что б тебе было больше.
А вообще, зная сегодняшние предпочтение врасисян, то в далеком 68-м чехи бы писали "БОЯРЫ НЕТ ИДИ ДОМОЙ !" Наступного року Кабмін виділить на ремонт і реконструкцію доріг 56 млрд грн, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1234
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та ладно кацапа)
говоришь наш хлопець
де мешкаешь?)
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Нет, я говорю, что к тебе, козломордая мразь, я никого отношения не имею.
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))))
де мешкаешь означает на вашем где живёшь)) а не то шо ты подумал крыса запутинская))
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Гройсман выписал себе тройной оклад за месяц. За что?
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Когда бензин стоил 22грн/литр государство собирало с автомобилистов около 120 миллиардов гривень. Теперь же бензин стоит 32грн/литр тоесть в полтора раза больше. Тоесть государство собирает налогов почти 150-170 миллиардов грн. Где деньги, Вова?
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60 лярдов - это непосредственно дорожный акциз, который до января 2018 уходил куда угодно, но не на дороги, остальное - НДС и пр. всё уходило в общую кормушку, ведь так проще дерибанить.
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Дороги все равно будут плохими,и очередной комментарий мудака из автодора,о триллионе грн. на дороги...
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Пингвин гросманский, ехай звідси до себе, маланці нам доріг не побудують... це аксіома
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А тем временем Армения окончательно лягла под рашку!

После появления в интернете
записи прослушки разговора
руководителей двух служб
безопасности Армении Никол
Пашинян объявил о заговоре
олигархов и пообещал
заговорщикам суровое
наказание
Премьер-министр Армении Никол
Пашинян поручил силовикам
провести рейды у чиновников и
олигархов в связи с заговором.
Таким образом во вторник, 11
сентября, он отреагировал на
политический скандал,
разразившийся в Армении после
публикации в интернете записи
разговора директора Службы
национальной безопасности
(СНБ) Армении Артура Ванецяна и
начальника Специальной
следственной службы Сасуна
Хачатряна. В разговоре главы
спецслужб обсуждают ход
процесса по
делу бывшего президента страны
Роберта Кочаряна и главы ОДКБ
Юрия Хачатурова.
Об этом передает Deutsche Welle.
Пашинян назвал прослушку
заговором и заявил, что поручил
Службе национальной
безопасности и полиции в
кратчайшие сроки найти
заговорщиков и подвергнуть их
самой суровой ответственности.
По его словам, некоторые
олигархи и чиновники в
республике создали собственные
службы безопасности и
незаконные вооруженные
группировки.
В связи с произошедшим он
обратился к главам силовых
структур с требованием
немедленно начать рейды.
«Сейчас же провести рейды у
олигархов поручаю главам
полиции и СНБ,
высокопоставленным чиновникам,
уложить на асфальт всю их
охрану, обезоружить», - заявил
Пашинян, выступая на
предвыборном митинге в рамках
агиткампании по выборам мэра
Еревана.
Он добавил, что берет на себя
личную ответственность за все
аресты. «Серж Саргсян и Роберт
Кочарян! Вы бросили вызов
народу. Посмотрите теперь, каким
будет ответ народа», - заявил
Пашинян.
Премьер потребовал от Кочаряна
и брата другого экс-президента
Армении Сержа Саргсяна -
Александра - вернуть народу
«украденные деньги».
Ранее в тот же день было
сообщено, что
правоохранительные органы
Армении завели новое уголовное
дело на Роберта Кочаряна. Его
обвиняют в финансовых
махинациях и отмывании денег.
По заявлению Артура Ванецяна,
речь идет о нескольких сотнях
миллионов долларов. Кочаряну, а
также генсеку ОДКБ Юрию
Хачатурову и экс-министру
обороны Армении Микаелу
Арутюняну уже предъявлены
обвинения в свержении
конституционного строя во время
событий 1 марта 2008 года, когда
в результате столкновения
правоохранителей с
демонстрантами, протестующими
против итогов президентских
выборов погибли 10 человек.
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Много букв.
Самые большие ОДКБ.
Да,на самом деле это блок ,где неофициально главенствет рашка и Армения под нею "лежит".
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92 бензин стоит 29 грн за литр.....ЖУТЬ - 8 гривень с литра - отдаем на дороги.Отдаем отдаем , а дорог нету.Сидит мурло (без образования) в кресле Премьера - делит деньги НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ и с важним видом - типа у себя ети деньги взял.....
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C каждого тендера по ремонту дороги откат 30% + 10% обнал, на ремонт дороги реально тратиться 50-60% от суммы, вот и вся математика...
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Как бы не так 8 грн... НДС = 5.22 грн. акциз = 6,93 грн при нынешнем курсе, вместе = 12.5 грн. налогов с каждого литра бензина...
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Кілометр дороги по американським технологіям ( срок служби - 50 років, гарантія - 20 років) коштує більше мільйона баксів. Грубо це 30 млн гривень. Нехай у нас трохи дешевше ( хоча навряд, бо у них не крадуть і відкатів не платять). То виходить що в Україні профінансовано будівництво 1500 км, або на кожну область 75 км. Кошачі сльози
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У на еще ГОСТ 1957 года по строительству дорог...Какие американские технологии...Все что касается дорого в Украине - ЕТО РАСПИЛ БАБЛА.....Какая гарантия? У нас все дороги без гарантий...
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Ну тут треба зробити так як зробив бацька в бульбонії Він віддав всі дорстрої приватникам , приватникам замовляють дороги . Умова - гарантія 10 років.
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Это как в анекдоте.
На колхозном собрании.
- В прошлом году посадили 50 га картошки - съел колорадский жук. В этом году посадили 100 га - опять съел. В следующем году посадим 200 га - пусть подавится!
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Кацапы, харе ныть, в Днепре и области новые дороги строят полным ходом, не ровняйте Украину со своим сраным воронежем. Скулите у себя в масковском комсомольце.
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И ето при том что на Рашке пенсии в 2-3 раза выше чем у нас.
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сейчас будешь объявлен ахентом кремля..
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Да мне пох. У нас всех кто поймает вора вышиватного за руку называют агентами кремля. На Рашке пенсионеры воют как прожить на пенсию 7000рублей. А у меня мать получает 1650 гривень пенсии и она агент кремля если она спросит как прожить на ету пенсию. Притом что цены у нас уже даже выше чем на Рашке.
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Как говорили в одном фильме, мы попали в просак. И сейчас находимся между 3.14здой и жопой. Налоги и цены как в Европе, а зарплаты и пенсии ниже чем на Рашке.
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То в залежнсті від регіону Є 7000, є 8000, а є і 19000.
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А будет ли Гройсман в следующем году?
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І фури ті дороги благополучно угроблять.
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А кто назначает дебилов на должности в областях и районах? Люди без нормального образования ( купленные дипломы не в счет), без опыта и без мозгов, которые могут заниматься только воровством , фальсифицировать выборы и лизать задницу вышестоящему начальству не могут созидать, строить и развивать страну. А назначают такие же. Даже те дороги, которые сделаете, не соответствуют ни строительным нормам ни здравому смыслу. Через год, максимум два при бесконтрольном движении грузовиков дороги будут такие же, как сегодня. Деньги уйдут по карманам.
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Пообещать - не значит жениться. Лучше бы сначала делали, а потом говорили. Наступного року Кабмін виділить на ремонт і реконструкцію доріг 56 млрд грн, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5231
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В моем районном центре в етом году УКЛАЛИ(сколько при етом УКРАЛИ не знаю) 100 МЕТРОВ дороги...асфальт положили ТЯП ЛЯП к весне слезет со снегом ,не ровно и ОЧЕНЬ не качественно....Планировали укласть 400 метров и деньги на ето виделили.....И так я уверен почти по всей УКРАИНЕ....За 4 года при Порошенко и Гройсмане (в моем ареале обитания) дороги стали на много хуже.....Да где-то что-то делается но Е ПРСТ за 4 года НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ...180 км от Киева ,а дорог НЕТУ.....
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а у меня наоборот, дорога к родителям 220 км примерно, за 2 года из марсианской поверхности превратилась на 90% в отличную трассы где без кофе можно и заснуть за рулем
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В Украине 172 тисячи км дорог - в год делают 3-4 тисячи....Такими темпами лет через 50 может и у меня че-то построят......Но делают так что через 3 года нужно все переделивать...С дорогами ну ПОЛНИЙ ТУПИК.....
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а как надо? Занять 100 млрд баксов под 9% годовых и делать на них дороги? Насколько я знаю, дорожные фонды освоены на 63% в среднем по стране. Кое где, где успехи влады показывать ну очень неохота - освоено на 15%. Хотели бы попилить или воровать - освоили бы все 100%, как это делают в Рашке
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Никто Украине денег уже не даст....Заняли НАМНОГО БОЛЬШЕ100 млд баксов - И ВСЕ РАЗВОРОВАЛИ....Нужно сначала поменять ГОСТ СССР, потом разогнать УКРАВТОДОР - потом начать строить БЕТОННИЕ ДОРОГИ при участии ИНОСТРАННИХ КОМПАНИЙ.......
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В прошлом году нами было засеяно пшеницей пятьдесят гектаров, но всю её пожрал долгоносик. В этом году мы засеяли уже сто гектаров, но и её тоже уничтожила проклятая тварь. Что же будем делать, дорогие товарищи-колхозники? Я предлагаю в следующем году засеять триста га, и пусть этот долгоносик подавится.
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За школи питайте у мера . У нас за 3 роки утеплили всі школи, садки, поміняли вікна, на садках поставили сонячні колектори. Реконструювали всі шкільні і садкові котельні.
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И сколько из этих миллиардов уйдет на откаты и распилы? как обычно или ставки растут?
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все равно это зрада зрадная, все поворуют, недосыпят, недоделают, пыщ-пыщ! Оставь нам ямы наши родимые, злочынна влада, шо ж ты з людЯми то делаешь??
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Прочёл о том, что барыга встретился с руководством ИКЕА

Разница между симбиозом криминального совкового олигархата и суверенной коррупции, как политической системой и западной демократией в том, что на Западе крупный бизнес десятилетиями не знает фамилию губернатора.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ следующем году Кабмин выделит на ремонт и реконструкцию дорог 56 млрд грн, - Гройсман
 
 
 
 
 
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