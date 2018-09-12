 В следующем году Кабмин выделит на ремонт и реконструкцию дорог 56 млрд грн, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 12 сентября.
Сумму в 47 млрд Гройсман назвал беспрецедентной, но отметил, что ряд областей использовали небольшой процент из выделенных средств. Всю информацию по нецелевому и неудовлетворительному использованию средств направят в правоохранительные органы.
"На местах мы видим разную картину. Есть те, кто выполняет утвержденные планы и уже приближаются к 100%. А есть те, кто выполнил 20-30%. Это говорит о бесхозяйственности. Такая ситуация во многих сферах – в образовании, медицине", - сказал премьер.
Он выразил уверенность, что необходимо усиливать местную власть в тех регионах, в которых средства были использованы не полностью.
"Нужно усиливать местную власть и быть требовательными к их работе. В том числе, гражданам", - отметил он.
Также глава правительства сообщил, что не расходованные средства в отдельных регионах поектом решения Кабмина были заново распределены между регионами, которые показали успех в обновлении дорог.
"Если в Николаевской показатель освоения средсвт 17%, а в соседней Херсонской гораздо больше. То разве не должен я передать неиспользованные средства Херсонской?", - отметил Гройсман.
Премьер анонсировал, что в следующем году на ремонт и реконструкцию дорог правительство выделит больше средств: 56 млрд грн, из них 17 млрд будет передано местным властям.
С новым годом Вова!)
А вообще, зная сегодняшние предпочтение врасисян, то в далеком 68-м чехи бы писали "БОЯРЫ НЕТ ИДИ ДОМОЙ !"
говоришь наш хлопець
де мешкаешь?)
де мешкаешь означает на вашем где живёшь)) а не то шо ты подумал крыса запутинская))
После появления в интернете
записи прослушки разговора
руководителей двух служб
безопасности Армении Никол
Пашинян объявил о заговоре
олигархов и пообещал
заговорщикам суровое
наказание
Премьер-министр Армении Никол
Пашинян поручил силовикам
провести рейды у чиновников и
олигархов в связи с заговором.
Таким образом во вторник, 11
сентября, он отреагировал на
политический скандал,
разразившийся в Армении после
публикации в интернете записи
разговора директора Службы
национальной безопасности
(СНБ) Армении Артура Ванецяна и
начальника Специальной
следственной службы Сасуна
Хачатряна. В разговоре главы
спецслужб обсуждают ход
процесса по
делу бывшего президента страны
Роберта Кочаряна и главы ОДКБ
Юрия Хачатурова.
Об этом передает Deutsche Welle.
Пашинян назвал прослушку
заговором и заявил, что поручил
Службе национальной
безопасности и полиции в
кратчайшие сроки найти
заговорщиков и подвергнуть их
самой суровой ответственности.
По его словам, некоторые
олигархи и чиновники в
республике создали собственные
службы безопасности и
незаконные вооруженные
группировки.
В связи с произошедшим он
обратился к главам силовых
структур с требованием
немедленно начать рейды.
«Сейчас же провести рейды у
олигархов поручаю главам
полиции и СНБ,
высокопоставленным чиновникам,
уложить на асфальт всю их
охрану, обезоружить», - заявил
Пашинян, выступая на
предвыборном митинге в рамках
агиткампании по выборам мэра
Еревана.
Он добавил, что берет на себя
личную ответственность за все
аресты. «Серж Саргсян и Роберт
Кочарян! Вы бросили вызов
народу. Посмотрите теперь, каким
будет ответ народа», - заявил
Пашинян.
Премьер потребовал от Кочаряна
и брата другого экс-президента
Армении Сержа Саргсяна -
Александра - вернуть народу
«украденные деньги».
Ранее в тот же день было
сообщено, что
правоохранительные органы
Армении завели новое уголовное
дело на Роберта Кочаряна. Его
обвиняют в финансовых
махинациях и отмывании денег.
По заявлению Артура Ванецяна,
речь идет о нескольких сотнях
миллионов долларов. Кочаряну, а
также генсеку ОДКБ Юрию
Хачатурову и экс-министру
обороны Армении Микаелу
Арутюняну уже предъявлены
обвинения в свержении
конституционного строя во время
событий 1 марта 2008 года, когда
в результате столкновения
правоохранителей с
демонстрантами, протестующими
против итогов президентских
выборов погибли 10 человек.
Самые большие ОДКБ.
Да,на самом деле это блок ,где неофициально главенствет рашка и Армения под нею "лежит".
На колхозном собрании.
- В прошлом году посадили 50 га картошки - съел колорадский жук. В этом году посадили 100 га - опять съел. В следующем году посадим 200 га - пусть подавится!
Разница между симбиозом криминального совкового олигархата и суверенной коррупции, как политической системой и западной демократией в том, что на Западе крупный бизнес десятилетиями не знает фамилию губернатора.