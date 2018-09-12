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 Политика Украины, Общество
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Все про:Луганщина (3891) мост (402) ОБСЕ (3296) ОГА (1368) Сайдик (124) Гарбуз (66)

 Согласован проект строительства моста в Станице Луганской, - Сайдик

В Луганской области согласовали проект строительства моста на линии разграничения в Станице Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил специальный представитель ОБСЕ в составе трехсторонней контактной группы в Минске по Донбассу Мартин Сайдик, сообщает пресс-служба Луганской ОГА в среду, 12 сентября.

11 сентября председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз встретился со Специальным представителем председателя ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана на Востоке Украины Мартином Сайдиком.

Особое внимание было уделено функционированию КПВВ "Станица Луганская", в частности по следующим вопросам: увеличение пропускной способности после модернизации, обустройство павильонов ожидания и пунктов гуманитарного назначения, электрификация и водоснабжение, ремонт моста.

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"Мы провели ремонтные работы по обустройству пункта пропуска для повышения безопасности и комфорта наших граждан", - отметил во время встречи Юрий Гарбуз. Он также добавил, что из областного бюджета на эти цели было потрачено почти 20 млн грн.

Отмечается также, что на повестке дня переговоров в Минске постоянно поднимается вопрос ремонта моста в Станице Луганской. Мартин Сайдик сообщил о технических характеристиках новой конструкции. Сейчас согласован проект строительства моста шириной 2,6 метра и грузоподъемностью в 5 тонн, а разработка проекта возложена на Международный Комитет Красного Креста.

Источник: https://censor.net.ua/n3085770
 
 
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Сепарня його знов підірве щоб бандери не приїхали. Гроші на вітер.
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после возврата территорий - нам пригодится. да и для военных операций пригодится..
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какого возврата? Себе домой их забери и корми.
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ти рахітне тупедло якого біса українськими землями розкидуєшся, падлюка?
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ты кто такой - нашими землями разбрасываться? Отказ от украинских территорий - это сепаратизм в чисто виде. Между прочим. уголовно наказуемо деяние. Ты еще скажи, что Украине Крым не нужен.
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лучше бы пяток джевелинов купили за эти деньги
все стройки после того как освободим нашу землю от террористов
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Деньги спишут. Типа построят. А затем типа сепары раздолбали. Схема обкатанная. Строительство только после деокупации.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСогласован проект строительства моста в Станице Луганской, - Сайдик
 
 
 
 
 
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