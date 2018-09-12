 Согласован проект строительства моста в Станице Луганской, - Сайдик

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил специальный представитель ОБСЕ в составе трехсторонней контактной группы в Минске по Донбассу Мартин Сайдик, сообщает пресс-служба Луганской ОГА в среду, 12 сентября.

11 сентября председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз встретился со Специальным представителем председателя ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана на Востоке Украины Мартином Сайдиком.

Особое внимание было уделено функционированию КПВВ "Станица Луганская", в частности по следующим вопросам: увеличение пропускной способности после модернизации, обустройство павильонов ожидания и пунктов гуманитарного назначения, электрификация и водоснабжение, ремонт моста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года пиротехники исследовали 817,32 га территории Луганской области, изъяли более 6 тыс. взрывоопасных предметов, - ГСЧС. ВИДЕО

"Мы провели ремонтные работы по обустройству пункта пропуска для повышения безопасности и комфорта наших граждан", - отметил во время встречи Юрий Гарбуз. Он также добавил, что из областного бюджета на эти цели было потрачено почти 20 млн грн.

Отмечается также, что на повестке дня переговоров в Минске постоянно поднимается вопрос ремонта моста в Станице Луганской. Мартин Сайдик сообщил о технических характеристиках новой конструкции. Сейчас согласован проект строительства моста шириной 2,6 метра и грузоподъемностью в 5 тонн, а разработка проекта возложена на Международный Комитет Красного Креста.