 В Украине впервые со времен независимости падает количество пользователей интернета. ИНФОГРАФИКА

Впервые за время независимости Украины количество пользователей интернета в нашей стране снижается. Об этом Громадському радіо рассказал глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, количество пользователей падает, потом выравнивается. Но в течение последних месяцев не растет. Федиенко называет эту тенденцию негативной.

"Это показывает, что нация либо вымирает, либо граждане выезжают из Украины. Приезжают, заходят в сети, график выравнивается. Едут – пять падает", – говорит глава Интернет-ассоциации.

По его словам, рост количества интернет-пользователей в Украине остановился впервые за все время наблюдений.

Согласно данным Госстата, по состоянию на 1 июля 2018 года в Украине жили 42 263 873 человека. За первые 6 месяцев 2018 года в страну прибыли 11 200 человек, утверждает ведомство. С 1991 года население Украины сократилось на 9 558 000 человек.