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 В Украине впервые со времен независимости падает количество пользователей интернета. ИНФОГРАФИКА

В Интернет-ассоциации считают, что это свидетельствует о падении численности населения

Впервые за время независимости Украины количество пользователей интернета в нашей стране снижается. Об этом Громадському радіо рассказал глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, количество пользователей падает, потом выравнивается. Но в течение последних месяцев не растет. Федиенко называет эту тенденцию негативной.

"Это показывает, что нация либо вымирает, либо граждане выезжают из Украины. Приезжают, заходят в сети, график выравнивается. Едут – пять падает", – говорит глава Интернет-ассоциации.

В Украине впервые со времен независимости падает количество пользователей интернета 01

По его словам, рост количества интернет-пользователей в Украине остановился впервые за все время наблюдений.

Согласно данным Госстата, по состоянию на 1 июля 2018 года в Украине жили 42 263 873 человека. За первые 6 месяцев 2018 года в страну прибыли 11 200 человек, утверждает ведомство. С 1991 года население Украины сократилось на 9 558 000 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3085767
 
 
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И вымирают, и выезжают из Украины - оба фактора действуют.
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Проведите перепись населения, вообще охренеете.
Ах да, нельзя, выборы на носу.
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адекватные люди бегут из зоопарка! только в рф более миллиона запросов на гражданство
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украине впервые со времен независимости падает количество пользователей интернета. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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