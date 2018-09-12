 Руководящие кадры МИД Польши заменены на 100%. Там нет тех, кто сотрудничал с коммунистическими спецслужбами или были выпускниками МГИМО, - Чапутович

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время выступления в дипломатической академии в Варшаве заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает Interia.pl.
"Можно сказать, что руководящие кадры министерства изменены на 100%. На руководящих должностях в МИД или за рубежом нет сейчас лиц, которые были бы в списках сотрудников коммунистических спецслужб или были выпускниками московского МГИМО", - заявил Чапутович.
Он проинформировал, что с ноября 2015 года, когда к власти пришла "Партия и Справедливость" (PiS), уже заменены или в ближайшее время будут заменены 86 из 101 посла, 28 из которых с февраля этого года, когда он стал министром. Изменения касались также 111 должности директоров и вице-директоров департаментов в министерстве, 46 из которых былы заменены с февраля этого года.
иди домой Андрей)
если бы не они где бы мы генеральных прокуроров брали?))
https://censor.net.ua/n319493
"Вам понятен приговор?", - спросили его.
"Он будет понятен тогда, когда Кучма и Литвин будут сидеть со мной. Я все рассказал во время следствия и во время суда. Хотите знать о мотивах и участии - спросите у Кучмы и Литвина", - подчеркнул Пукач
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почему я єто вспомнил?
потому что именно Кучма, который не понес ответсвенности за убийство Гонгадзе, в компании с откровенными врагами Украини представляет государство на минских переговорах именно по поручению Порошенко, хотя это плешивое чмо должно уже лет 10 кайлом махать
мафиозную структуру кучмо-порошено-пашинско-грановско и прочей маланской мерзоты убрать можно только силой и кровью - они губят Украину
пока єти скоты и паразиты у власти, в Украине для нормальных людей жизни не будет