 Руководящие кадры МИД Польши заменены на 100%. Там нет тех, кто сотрудничал с коммунистическими спецслужбами или были выпускниками МГИМО, - Чапутович

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время выступления в дипломатической академии в Варшаве заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает Interia.pl.

"Можно сказать, что руководящие кадры министерства изменены на 100%. На руководящих должностях в МИД или за рубежом нет сейчас лиц, которые были бы в списках сотрудников коммунистических спецслужб или были выпускниками московского МГИМО", - заявил Чапутович.

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Он проинформировал, что с ноября 2015 года, когда к власти пришла "Партия и Справедливость" (PiS), уже заменены или в ближайшее время будут заменены 86 из 101 посла, 28 из которых с февраля этого года, когда он стал министром. Изменения касались также 111 должности директоров и вице-директоров департаментов в министерстве, 46 из которых былы заменены с февраля этого года.