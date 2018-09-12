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Все про:МИД Польши (210) Чапутович (32)

 Руководящие кадры МИД Польши изменены на 100%. Там нет тех, кто сотрудничал с коммунистическими спецслужбами или были выпускниками МГИМО, - Чапутович

В МИД Польши почти на 100% изменены дипломаты на руководящих должностях. Сейчас на них нет тех, кто сотрудничал с коммунистическими спецслужбами или были выпускниками Московского института международных отношений (МГИМО).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время выступления в дипломатической академии в Варшаве заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает Interia.pl.

"Можно сказать, что руководящие кадры министерства изменены на 100%. На руководящих должностях в МИД или за рубежом нет сейчас лиц, которые были бы в списках сотрудников коммунистических спецслужб или были выпускниками московского МГИМО", - заявил Чапутович.

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Он проинформировал, что с ноября 2015 года, когда к власти пришла "Партия и Справедливость" (PiS), уже заменены или в ближайшее время будут заменены 86 из 101 посла, 28 из которых с февраля этого года, когда он стал министром. Изменения касались также 111 должности директоров и вице-директоров департаментов в министерстве, 46 из которых былы заменены с февраля этого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3085763
 
 
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у нас клим разведшколу кгб закончил и ничего))
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другое дело, если учился у американских хозяев! Руководящие кадры МИД Польши изменены на 100%. Там нет тех, кто сотрудничал с коммунистическими спецслужбами или были выпускниками МГИМО, - Чапутович - Цензор.НЕТ 7263
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Не играй словами,холоп кацапский. У американцев можно многому поучиться. И никто об этом еще не пожалел.
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как саакашвили, который долбил десятками градов по спящему Цхинвали? напоминает обстрел центра Луганска
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Юра Бутусов,убери пожалуйста эту кацапскую подстилку !
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А у нас коммуняк во власти как собак нерезаных.
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просто наследников)
если бы не они где бы мы генеральных прокуроров брали?))
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Учитесь у поляков,остолопы ! Как можно было допустить тех,кто был когда-то коммунистом или главарем комсомола ??? Это же была заложена мина для дестабилизации страны. Которая вырастило олигархов и начала разрушать ее изнутри. Более жесткая ее версия - это днр. Но все оставшиеся из них - ее родоначальники.
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Интересно когда же у нас аналогично поступят? У нас каждый второй комунист и работал на кацапов
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почему "работал"..? это консервы без срока годности..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРуководящие кадры МИД Польши изменены на 100%. Там нет тех, кто сотрудничал с коммунистическими спецслужбами или были выпускниками МГИМО, - Чапутович
 
 
 
 
 
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