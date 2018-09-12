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 Путин об отравителях Скрипалей: Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет. Это гражданские

Президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемые по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери были найдены.

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей, обычные гражданские лица, пишет ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас", - заявил он на Восточном экономическом форуме.

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При этом Путин заверил, что это "гражданские, конечно," люди.

Путин предложил Петрову и Боширову пообщаться со СМИ и рассказать о себе. 

"Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня, - сказал Путин. - Пускай они придут куда-нибудь, вот к вам в средства массовой информации. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут".

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3085761
 
 
 Топ комментарии
 
Да и "Новичок" этот можно купить в любых химтоварах.
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Ватаны, скажите что оно не идиот?
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а что могут идиоты сказать про идиота?
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Да и "Новичок" этот можно купить в любых химтоварах.
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на фото два бомжа,наверное санкции сказались на недофинансировании ГРУ
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Задорнов улыбнулся и взял эту шутку на заметку.
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Старик Кабаев совсем плох стал))))
Полит бюро нужно готовить замену...
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а что могут идиоты сказать про идиота?
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при том идиот, бесбашенный и кроваво-амбициозный...
но точное определение, ему всё-таки дал Борис Немцов...
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У кремлевского окурка всегда два ответа. Первый ихтамнет, второй этонемы Путин об отравителях Скрипалей: Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет. Это гражданские - Цензор.НЕТ 3922
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Послал вас с меморанудумом пошлет и в другом
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пуйло сказал так ТРАНСЛИТ = идете нахуй и че? мы же русня
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Ми їх знайшли - нічого там особливого, звичайні трупи
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-вы работаете таксистом?
-так точ...ага таксистом работаю, да!
-и какая у вас машина? да лекс... жигуль, люблю знаете ли отечественный, это самое автопром.
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гражданские лица с боевым отравляющим веществом. Ну и 3,14здобол!
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- Мы уже знаем, кто сбил малазийский Боинг. Они гражданские. Ничего криминального там нет.
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обыкновенные дядьки из московских трущоб.
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Таки да. Из трущёб. Каждый трущёбец может себе позволить 20 раз слетать в Женеву и 5 раз в Великобританию, за год.
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ага - летают в Женеву 6 раз на году, а потом в Лондон - в номер со следами Новичка.
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# Их_там_нет !))

путин СРОЧНО засекретил данные внештатных агентов спецслужб.


Указ подписан за два дня до обнародования Великобританией данных о подозреваемых в отравлении Скрипалей.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который относит сведения о внештатных сотрудниках Службы внешней разведки РФ (СВР) к государственной тайне, говорится на интернет-портале правовой информации РФ.
В документе отмечается, что государственной тайной являются сведения «о привлекаемых к выполнению разведывательных заданий сотрудниках органов внешней разведки России, не входящих в кадровый состав Минобороны, СВР и ФСБ».
До этого к государственной тайне относилась только информация о штатных сотрудниках органов внешней разведки.
Указ подписан 3 сентября.
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Ну це таке, можна подумати що до цього внештатніків в газетах описували.
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Зачем тогда эта суета и лишние движения?
Пусть бы было как было.
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Незрозумілий крок, це завжди була таємниця і досить великого рівня, колишній кдбшник не міг цього не знати.
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четвёртый сезон - "Гражданские лица" Путин об отравителях Скрипалей: Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет. Это гражданские - Цензор.НЕТ 2338
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мда... разбивает маразм старика. скорей бы уже добил.
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Дык в чем проблема? Интернируйте их обратно в Великобританию. Че боятся то, раз они гражданские и невиновны.
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"Когда я смотрю на путинскую Россию, меня мучает вопрос: «Это мне кажется или это они и правда там ё*нулись?" - Тётя Роза.
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- Никого не травили
- Травили, но не Новичком
- Новичком, но не мы
- Мы, но гражданские
.........
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Видать прячутся,знают что такое "зачистка"...
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Думаю их уже нет в живых...
После такого прокола...ГРУ минимум три уровня зачистит...
В СеРуСеРе таких проколов не было...бо в ГРУ рвботали агенты...а не клоуны как сейчас)))
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пусть бы предложил пообщатся не со сми а со скотланд-ярдом
думаю результаты бы отличались
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Старіє хуйло - старіє тому що повторюватись став. Луговий і Ковтун які вбили Литвиненка також "цивільні" люди але вже скільки років бояться з хуйлостана навіть носа висунути.
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Карлик-педофил на Параше лихорадочно искал двойников сотрудников ГРУ МО, а найдя их, готовит для общения с СМИ.
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Ну а хуле, дорожка протоптана. Скоро эти "гражданские" Петров и Баширов будут депутатами Госдурки
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Т.е. не гражданские - априори криминальное. ))
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хуйло санкцій британських злякалося?!
кажуть там на нього і його бандюків - брити вже накопали!
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чи "мнагаходовочку" придумало - і вважає, що Захід проковтне?!
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А как у них со здоровьем? Сердчишко не пошаливает? Может сначала врачам показаться, только не российским?
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А если бриты попросят выдать их для допроса, скажет, что мы своих не выдаём.
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Отравивших Скрипалей "сдал" другой российский агент
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин об отравителях Скрипалей: Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет. Это гражданские
 
 
 
 
 
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