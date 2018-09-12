 Путин об отравителях Скрипалей: Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет. Это гражданские

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей, обычные гражданские лица, пишет ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
"Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас", - заявил он на Восточном экономическом форуме.
При этом Путин заверил, что это "гражданские, конечно," люди.
Путин предложил Петрову и Боширову пообщаться со СМИ и рассказать о себе.
"Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня, - сказал Путин. - Пускай они придут куда-нибудь, вот к вам в средства массовой информации. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут".
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.
5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.
Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.
Полит бюро нужно готовить замену...
но точное определение, ему всё-таки дал Борис Немцов...
-так точ...ага таксистом работаю, да!
-и какая у вас машина? да лекс... жигуль, люблю знаете ли отечественный, это самое автопром.
мынедебилыдебилывы
путин СРОЧНО засекретил данные внештатных агентов спецслужб.
Указ подписан за два дня до обнародования Великобританией данных о подозреваемых в отравлении Скрипалей.
Президент России Владимир Путин подписал указ, который относит сведения о внештатных сотрудниках Службы внешней разведки РФ (СВР) к государственной тайне, говорится на интернет-портале правовой информации РФ.
В документе отмечается, что государственной тайной являются сведения «о привлекаемых к выполнению разведывательных заданий сотрудниках органов внешней разведки России, не входящих в кадровый состав Минобороны, СВР и ФСБ».
До этого к государственной тайне относилась только информация о штатных сотрудниках органов внешней разведки.
Указ подписан 3 сентября.
Пусть бы было как было.
Новые серии.
- Травили, но не Новичком
- Новичком, но не мы
- Мы, но гражданские
.........
После такого прокола...ГРУ минимум три уровня зачистит...
В СеРуСеРе таких проколов не было...бо в ГРУ рвботали агенты...а не клоуны как сейчас)))
думаю результаты бы отличались
кажуть там на нього і його бандюків - брити вже накопали!
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Британская разведка вышла на обвиняемых в отравлении в Солсбери благодаря данным, полученным от завербованного российского агента. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на источникПо информации Daily Express, агент подтвердил, что эти люди - сотрудники военной разведки россии, и назвал их настоящие имена.