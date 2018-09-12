 Двухлетняя девочка в Днепре выпала с балкона 10-го этажа и выжила

В Днепре двухлетняя девочка, оставшись дома одна, выпала с балкона на десятом этаже. Ребенок выжил и даже не получил серьезных травм, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Ребенок сумел ухватиться за перила балкона. Крики девочки услышали соседи и прохожие, спешившие на работу.

Люди тут же поспешили на помощь двухлетней Диане. Соседи выбили дверь в квартиру, один из мужчин бросился внутрь и схватил девочку. Но она вдруг выскользнула из рук соседа.

Ребенка спасло то, что он упал на провода для сушки белья, натянутые этажом ниже.

Соседи вызвали "скорую помощь и полицию. Врачи не обнаружили у малышки повреждений.

Мать девочки появилась, только когда спасательная операция уже закончилась. Выяснилось, что она ходила в больницу за справкой.

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"Мама пошла в больницу за справкой. В это время ребенок проснулся, открыл балкон, вылез на него и выпал", – прокомментировала ситуацию пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Полиция составила протокол о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей. Родителям грозит штраф. Кроме того, их взяли под учет социальные службы.

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