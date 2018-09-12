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 Двухлетняя девочка в Днепре выпала с балкона 10-го этажа и выжила

Ребенка спасли провода для сушки белья.

В Днепре двухлетняя девочка, оставшись дома одна, выпала с балкона на десятом этаже. Ребенок выжил и даже не получил серьезных травм, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Ребенок сумел ухватиться за перила балкона. Крики девочки услышали соседи и прохожие, спешившие на работу.

Двухлетняя девочка в Днепре выпала с балкона 10-го этажа и выжила 01

Люди тут же поспешили на помощь двухлетней Диане. Соседи выбили дверь в квартиру, один из мужчин бросился внутрь и схватил девочку. Но она вдруг выскользнула из рук соседа.

Ребенка спасло то, что он упал на провода для сушки белья, натянутые этажом ниже.

Соседи вызвали "скорую помощь и полицию. Врачи не обнаружили у малышки повреждений.

Мать девочки появилась, только когда спасательная операция уже закончилась. Выяснилось, что она ходила в больницу за справкой.

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"Мама пошла в больницу за справкой. В это время ребенок проснулся, открыл балкон, вылез на него и выпал", – прокомментировала ситуацию пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Полиция составила протокол о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей. Родителям грозит штраф. Кроме того, их взяли под учет социальные службы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085757
 
 
 Топ комментарии
 
Добре що в людей нижче були дроти для білизни.
Це прямо чудо..
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.. и в семье, которая не ценит своих детей
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Добре що в людей нижче були дроти для білизни.
Це прямо чудо..
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Ну а тех, кто гоняет десятки миллионов граждан за миллиардами никому не нужных справок нужно конечно наградить. Выстроена бюрократическая система, которая как и раковая опухоль существует только для того чтобы расти и жрать.
Ну и здесь тоже на проишесвие сразу, как мухи на гавно, слетелись чинуши. Думаете чтобы помочь? -Нет. Чтоб наплодить еще кучу бумажек обложить штрафами и создать кучу еще проблем этой маме. Теперь она будет закрывать этого ребенка намного чаще, чтобы бегать к этим паразитам с отчетами и справками.
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В Киеве зарезали ОУН-новца, срывавшего 9 мая георгиевскую ленточку с девочки Насти в парке Славы


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судя по вашему неприязненный к событию умервчления скотины, вы как раз из рода животных - свинофашистов! ладно бы фашистам, но вы укро.. Дворічна дівчинка в Дніпрі випала з балкона 10-го поверху і вижила - Цензор.НЕТ 9203
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Главное оштрафовать не забыть. Спасители блядь и доброжелатели.
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У ребенка теперь не будет новых вещей и игрушек, безопасность не улучшится - за то позитивная статистика по взысканию штрафов.
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а ви впевнені що до штрафу вони (іграшки/новые вещи) були?
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це дійсно чудо!!!
я в дитинстві, років 12 мені було))), в Ахмадиті) лежав - з підозрою на апендикс)))
так дитину п"ятирічну привезли - він з п"ятого поверху спланував на клюмбу),
тільки ребра поламані були - а тут дійсно чудо!
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Журналжисты как обычно, не рассказали - почему пошла за справкой без ребенка, съемная квартира у семьи или нет - в Украине миллионы бездомных (без своего жилья), что могло затруднить оборудование балкона в целях безопасности. Много нюансов не указано, все освещено однобока с позиции мама исключительно виновата, если в следующий раз не выберут Порошенко - она будет виновата как избиратель?
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ви кидаєте своїх 2-річних дітей без нагляду? То в цьому журналісти винні?
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як можна 2-річне дитя кинути на самоті!!! 2-річний чоловічок навіть під наглядом примудриться щось витворити.. А без нагляду !!! Ну, блін, не розумію, чи то так люблять власних діточок, чи то все пох взагалі?! А не можна було з дитиною піти за довідкою? Ні??!!
Капець!
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как может взрослый мужик выпустить из рук 2-х летнего ребёнка в такой ситуации? сколько там? максимум 15 кг
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвухлетняя девочка в Днепре выпала с балкона 10-го этажа и выжила
 
 
 
 
 
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