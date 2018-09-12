 Двухлетняя девочка в Днепре выпала с балкона 10-го этажа и выжила

В Днепре двухлетняя девочка, оставшись дома одна, выпала с балкона на десятом этаже. Ребенок выжил и даже не получил серьезных травм, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Ребенок сумел ухватиться за перила балкона. Крики девочки услышали соседи и прохожие, спешившие на работу.
Люди тут же поспешили на помощь двухлетней Диане. Соседи выбили дверь в квартиру, один из мужчин бросился внутрь и схватил девочку. Но она вдруг выскользнула из рук соседа.
Ребенка спасло то, что он упал на провода для сушки белья, натянутые этажом ниже.
Соседи вызвали "скорую помощь и полицию. Врачи не обнаружили у малышки повреждений.
Мать девочки появилась, только когда спасательная операция уже закончилась. Выяснилось, что она ходила в больницу за справкой.
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"Мама пошла в больницу за справкой. В это время ребенок проснулся, открыл балкон, вылез на него и выпал", – прокомментировала ситуацию пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.
Полиция составила протокол о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей. Родителям грозит штраф. Кроме того, их взяли под учет социальные службы.
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Це прямо чудо..
Ну и здесь тоже на проишесвие сразу, как мухи на гавно, слетелись чинуши. Думаете чтобы помочь? -Нет. Чтоб наплодить еще кучу бумажек обложить штрафами и создать кучу еще проблем этой маме. Теперь она будет закрывать этого ребенка намного чаще, чтобы бегать к этим паразитам с отчетами и справками.
я в дитинстві, років 12 мені було))), в Ахмадиті) лежав - з підозрою на апендикс)))
так дитину п"ятирічну привезли - він з п"ятого поверху спланував на клюмбу),
тільки ребра поламані були - а тут дійсно чудо!
Капець!