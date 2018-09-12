 По логике минских документов, "ДНР" и "ЛНР" должны исчезнуть. Так что организация там выборов - нелегитимное действие само по себе, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Deutsche Welle заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Что касается минских соглашений, то да, есть несколько проблем: первая - это оккупированная территория. Вы не можете проводить выборы в зоне, в которой нет базовой безопасности. Помимо этого, территориальные единицы, о которых мы говорим, так называемые "Донецкая и Луганская народные республики", не имеют будущего в рамках минских соглашений, у них нет места в украинском конституционном порядке", - сказал он.

По словам Волкера, "выборы" на оккупированном Донбассе нарушают логику минских соглашений.

"Если следовать логике минских документов и восстановлению контроля Украины над этими территориями, то эти образования должны исчезнуть. Так что организация выборов - нелегитимное действие само по себе, во-первых из-за вопросов к безопасности, но и потому, что эти территориальные единицы не должны существовать. Когда появится безопасность, то должны проводиться выборы мэра и глав областных администраций и так далее", - отметил Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Выборы" на оккупированном Донбассе противоречат минским соглашениям, - МИД Франции

Ранее МИД Украины заявлял, что намерения оккупационной администрации РФ провести так называемые "внеочередные выборы" на временно оккупированных территориях Донбасса грубо нарушают обязательства России как стороны минских договоренностей.

8 сентября Европейский союз осудил намерения о проведении выборов, заявленное террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР".