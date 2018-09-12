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 Политика Украины
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Все про:выборы (20486) США (14151) Донбасс (16950) минские соглашения (2457) Волкер Курт (283)

 По логике минских документов, "ДНР" и "ЛНР" должны исчезнуть. Так что организация там выборов - нелегитимное действие само по себе, - Волкер

Объявленные "ДНР" и "ЛНР" "выборы" являются нелегитимными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Deutsche Welle заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Что касается минских соглашений, то да, есть несколько проблем: первая - это оккупированная территория. Вы не можете проводить выборы в зоне, в которой нет базовой безопасности. Помимо этого, территориальные единицы, о которых мы говорим, так называемые "Донецкая и Луганская народные республики", не имеют будущего в рамках минских соглашений, у них нет места в украинском конституционном порядке", - сказал он.

По словам Волкера, "выборы" на оккупированном Донбассе нарушают логику минских соглашений.

"Если следовать логике минских документов и восстановлению контроля Украины над этими территориями, то эти образования должны исчезнуть. Так что организация выборов - нелегитимное действие само по себе, во-первых из-за вопросов к безопасности, но и потому, что эти территориальные единицы не должны существовать. Когда появится безопасность, то должны проводиться выборы мэра и глав областных администраций и так далее", - отметил Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Выборы" на оккупированном Донбассе противоречат минским соглашениям, - МИД Франции

Ранее МИД Украины заявлял, что намерения оккупационной администрации РФ провести так называемые "внеочередные выборы" на временно оккупированных территориях Донбасса грубо нарушают обязательства России как стороны минских договоренностей.

8 сентября Европейский союз осудил намерения о проведении выборов, заявленное террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР".

Источник: https://censor.net.ua/n3085756
 
   
 Топ комментарии
 
Украина должна научится выживать сама, это факт.
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аж 15 млн зібралось смаженого півника в загробний світ проводжати По логике минских документов, "ДНР" и "ЛНР" должны исчезнуть. Так что организация там выборов - нелегитимное действие само по себе, - Волкер - Цензор.НЕТ 4082
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Волкер за Украину рвёт не хуже Климкина и Порошенко!
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Волкер за Украину рвёт не хуже Климкина и Порошенко!
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Порохососам на заметку: петя реально не мало сделал для Украины, да больно, да некомпетентный луцик/шокин/ и т.д.. Если б он не был жадным до денег балаболом вообще было б саепись. Но увы. Пришел этот бизнесолигарх в сложное время и таки и тут смог наварить. А дальше, не Вадима тур уже надеюсь?
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Второе минское соглашение пункт 4 - . В первый день после отвода всех тяжёлых вооружений обеими сторонами начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона. По логике минских документов, "ДНР" и "ЛНР" должны исчезнуть. Так что организация там выборов - нелегитимное действие само по себе, - Волкер - Цензор.НЕТ 5894
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в соответствии с Украинским законодательством и законами Украины выборы могут проходить только на подконтрольной Украине территории.
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Украина должна научится выживать сама, это факт.
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Ярош еще до войны об этом говорил не раз
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та ссуки они Курт
весь мир об этом знает
готовьте следующие санкции
да побольше
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ага! они специально подписывали минские договоры для капитуляции!!
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а не что бы спасти хероев в дебальцевском котле! По логике минских документов, "ДНР" и "ЛНР" должны исчезнуть. Так что организация там выборов - нелегитимное действие само по себе, - Волкер - Цензор.НЕТ 116
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логіка? по логіці лднр повинні ще 14 році бути визнаними Україною як терористичні угруповування, по логіці ніякої соц.мат підтримки з боку України, а що ми маємо?
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Так орки не выполняют минские документы даже в части прекращения обстрелов, о чем можно говорить?
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Я даже больше скажу, Волкер, "Минские документы" - не просто нелегитимны, а просто преступны и юридически незаконны. Если Будапештский меморандум, которым Обама и британцы подтерлись, хотя бы подписи первых лиц государства имеют, то минская бумажка - просто одноразовая салфетка.
А задача полезного идиота Волкера - изобразить какое-то участие США. Как говаривал сам Волкер - я волонтер, ЗП не получаю.
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похороны Захарченко, убитого укро нацыками!!!...... идите к нам))

По логике минских документов, "ДНР" и "ЛНР" должны исчезнуть. Так что организация там выборов - нелегитимное действие само по себе, - Волкер - Цензор.НЕТ 4279
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аж 15 млн зібралось смаженого півника в загробний світ проводжати
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у нас до сих пор в лесопасадках сотни хероев ждут, что бы их забрали укро власти По логике минских документов, "ДНР" и "ЛНР" должны исчезнуть. Так что организация там выборов - нелегитимное действие само по себе, - Волкер - Цензор.НЕТ 5463
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своїх ми позабираємо, ваше м'ясо взагалі ніхто не рахує
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у нас единицы пропали безвести, в отличии от свинорейха, в котором несколько тысяч пропало безвести За логікою Мінських угод, "ДНР" та "ЛНР" мають зникнути. Тому організація там виборів - це вже нелегітимна дія, - Волкер - Цензор.НЕТ 1155
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зачем, есть факты! тоже бескрайнее одесское кладбище! у нас в Донецке все воинские захоронения открыты
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ти новенький ? бо троль з тебе фіговий..
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В Киеве зарезали ОУН-новца, срывавшего 9 мая георгиевскую ленточку с девочки Насти в парке Славы По логике минских документов, "ДНР" и "ЛНР" должны исчезнуть. Так что организация там выборов - нелегитимное действие само по себе, - Волкер - Цензор.НЕТ 1974
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По логике минских документов, "ДНР" и "ЛНР" должны исчезнуть



Вместе с ее обитателями....
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Какие договоренности?
Они же террористы!
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звертаюсь до тролів свинорилих - немає нічого вічного, сьогодні ти заробиш криваву тищу за пост військових злочинців, завтра ти за уралом на відсидці. многоходовочку ніхто не відміняв
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Біловодськ Старобільського повіту Харківської губернії (зараз Луганська обл.). Україна. Кінець 19 століття.По логике минских документов, "ДНР" и "ЛНР" должны исчезнуть. Так что организация там выборов - нелегитимное действие само по себе, - Волкер - Цензор.НЕТ 5687
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Якби ж то.
Тут від прокацапських кухвайок проходу нема.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо логике минских документов, "ДНР" и "ЛНР" должны исчезнуть. Так что организация там выборов - нелегитимное действие само по себе, - Волкер
 
 
 
 
 
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