 405 детей эвакуированы с юга Херсонщины из-за выбросов с "Титана", - ОГА

В Скадовске Херсонской области на сегодняшний день находятся более 400 детей из Каланчакского и Чаплинского районов, эвакуированных из-за токсичных выбросов на заводе "Крымский Титан", расположенном на оккупированном полуострове. Об этом УНИАН сообщил директор департамента образования и науки Херсонской ОГА Евгений Криницкий, передает Цензор.НЕТ.

"В оздоровительные лагеря, по состоянию на 11 сентября, прибыли 306 детей школьного возраста в сопровождении педагогов и 99 детей в возрасте до шести лет. Их сопровождают родители", - рассказал Криницкий.

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По его словам, большинство детей (268 школьников и 52 дошкольника) размещены в детском оздоровительном лагере "Таврия". Остальные дети размещены в Скадовском филиале Херсонского училища физкультуры и спорта.

Как рассказал директор лагеря Игорь Соценко, предполагается, что дети пробудут там две недели. Школьники продолжат обучение в школе №2 в Скадовске. Финансироваться пребывание детей и их родителей в оздоровительных лагерях будет за счет резервного фонда областного бюджета, однако точная сумма финансирования на данный момент неизвестна.

"Пока мы берем продукты в долг у наших поставщиков. Вопрос финансирования будет решен на ближайшей сессии облсовета", - сказал Соценко.

По словам директора департамента экологии и природных ресурсов Херсонской ОГА Юрия Попутько, сейчас в Каланчакском и Чаплинском районах области работают передвижные лаборатории, которые анализируют состояние окружающей среды.

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В случае неблагоприятного развития событий может быть принято решение о продлении пребывания детей из этих районов в оздоровительных лагерях. Директор "Таврии" Соценко также уточнил, что его учреждение может принимать детей до середины октября.

Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.