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 Политика Украины, Происшествия
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 Сейчас РФ заняла выжидательную позицию и не будет предпринимать новых попыток мирного урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сомневается в возможности в ближайшее время достичь прогресса на переговорах по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Deutsche Welle

"Российская сторона, в принципе, не готова к действиям, в этом-то и проблема. Они едва ли сделали что-то в последние несколько лет, чтобы попытаться вернуть региону мир и безопасность. Но они продолжают винить Украину, напоминая, что конфликт происходит на украинской территории. Но ведь не Украина пришла на российскую территорию - это россияне находятся на украинской территории", - сказал он, отвечая на вопрос, окончательно ли переговоры в "нормандском формате" с участием Германии, Франции, Украины и России зашли в тупик.

По его мнению, Москва заняла выжидательную позицию.

"Я думаю, что россияне, судя по всему, решили, что в настоящий момент не будут предпринимать новых попыток мирного урегулирования, а будут ждать результатов выборов в Украине в следующем году. В результате мы не видим ничего нового, кроме постоянных обвинений в адрес других и ухода от переговоров", - отметил Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Германии - Лаврову: Продолжение работы в "нормандском формате" имеет большой смысл и после ликвидации Захарченко

Напомним, 26 июля руководители политических департаментов внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" в Берлине договорились продолжить работу над определением базовых принципов миротворческой операции на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3085753
 
   
 Топ комментарии
 
Тут на сайте есть отрывки интервью с затулиным (есть такой апологет русского мира), так вот он так сформулировал позицию рашки по отношению к Донбассу:

Никакого признания "ДНР" и "ЛНР" РФ делать не собирается, потому что Донбасс слишком украинизирован. Пусть возвращается, чтобы создать федеративную Украину!



То есть план такой: запихнуть ватные донецк и луганск назад в Украину, чтобы они голосовали за жопоблок. А жопоблоковцы потом узаконят аннексию Крыма и выведут войска из Донбасса. Вот и все...
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Более лояльного, чем пэтя им не найти
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лярд зелені кацапи закинули для піар акції. Просто дивіться і кожного хто, хоч щось на цю тему скаже, навіть в ракурсі - можливо, колись, за якихось там умов, викреслюйте, це кацапські консерви!
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та отож), і американці соромляться назвати кого вони будуть підтримувати на виборах президента в Україні - відповідно?!
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Попробуй сам догадаться: Ляшко.. Бойко.. Юля... Рабинович..?
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підкажи))), невже всіх чотирьох, що ти назвав?! Зараз РФ зайняла вичікувальну позицію і не робитиме нових спроб мирного врегулювання ситуації на Донбасі, - Волкер - Цензор.НЕТ 1906
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Які там "спроби врегулювання на Донбасі"- коли теперехній владі в Рашкі залишилось жити максимум до Нового року? В листопаді цього року США зроблять "контрольний постріл" основним пакетом санкцій - і все, кремлядям прийде гаплик. Якщо не раніше.
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Бросай курить всякую дрянь.. видишь как тебя штырит серьезно.
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Какето прям наивные (типа) идиотики. дРусня никогда не предпринимала и не собирается предпринимать этих попыток
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Мабуть рашка буде чекати на президентськи вибори в Україні, навіщо воювати, якщо можна розвалити усе з середині та зробити федералізацію.
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Абалдеть! А что рассея пыталась что- то 'мирно урегулировать'? Или введение на оккупированную территорию танков, буков, внедрение своих 'правительств', создание всяких недореспублик стало называться 'попытками мирного урегулирования'?
Они могут только мирно съ# аться из Украины и Крыма, тогда только мир наступит.
Что- то все больше кажется, что Маккейна заменить некем.
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На Литургии в Норильске 11.09.2018 патриарх Кирилл впервые не помянул никого из патриархов!
https://www.youtube.com/watch?v=RlAAJy-Fhio
Протодиакон после "Спаси благочестивыя" помянул.
А вот сам патриарх на Великом входе - опустил всех (1 час 18 минут) Как и на "выкличке" (1 час 37 мин).
Кажется, это специально, чтобы не упоминать Варфоломея.
Но с точки зрения канонической это уход в полный раскол.
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Волкеру - Ничего подобного! Они ждут чем закончится Сирия. Если Сирия будет для них успех - ждите ....нового витка приключений. А там будет тяжелее. Это новый уровень игры и там уже нет бонусов.(хм...последняя фраза явно удачна!).
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волкер прижміть короля карамелю шоби прийняли закон про вибори, і тотальний контроль, бо в 19ому всю агентуру госдепу повісять прокацапські депутати та й президентша
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раша чекає на результати виборів, а раптом переможе лояльний до них кандидат чи кандидатка, саме туди будуть спрямовані їхні зусилля.
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намалюють вону, і ось тоді буде всим не до стурбованості
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на себя намекаешь？ так тебе не светит стать президентом Украины
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мова про кандидатів, не намагайся мухлювати наче не зрозумів
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разница между юлькой и пэтькой только в одном, юлька не скрываясь смотрин в сторону козломордии, а пэтька смотрит скрытно, как и подобает вору-рецедивисту. Все, больше между ними различий нет
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петька дивиться в сторону заходу, але він враховує інтереси свої та всієї еліти, бізнес і не відмовляється заробити там де можна.
юлю взагалі нічого не обходить крім власної персони і бажань, вона хоче володарювати, над народом та елітами і байдуже яким коштом.
путін вже давно її союзник та спільник.
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Так это получается, что юлька таки лучше говно чем пэтька, она будет воровать одна, запрещая это делать другим, т.к. у нее нет дружественной бизнес элиты😀
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нічого подібного, вона як путін - дасть своїм все.
і не забувайте її план вирішення "конфлікту на Донбасі" - прямі перемовини у моцкві, мирний договір з агресором.
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смішно читати про відсутність дружньої еліти, більшість якої створила вона сама Зараз РФ зайняла вичікувальну позицію і не робитиме нових спроб мирного врегулювання ситуації на Донбасі, - Волкер - Цензор.НЕТ 3465
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а ничего , что всю эту шелупонь кучмо взростил？
Посмейся еще.
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тогда зачем сейчас ехать в Украину?подожди и ты 2019 года.
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все силы брошены на проект медведчук
устроить в стране бучу и разделить по днепру
псы. есть и хороший момент, медведчуком торпедировали партию мураевских рабиновичей
процентов 30 потенциальных избирателей теперь от них полюбасу отвалится
и как только это хитрожопый раби допустил?)
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Тут на сайте есть отрывки интервью с затулиным (есть такой апологет русского мира), так вот он так сформулировал позицию рашки по отношению к Донбассу:

Никакого признания "ДНР" и "ЛНР" РФ делать не собирается, потому что Донбасс слишком украинизирован. Пусть возвращается, чтобы создать федеративную Украину!



То есть план такой: запихнуть ватные донецк и луганск назад в Украину, чтобы они голосовали за жопоблок. А жопоблоковцы потом узаконят аннексию Крыма и выведут войска из Донбасса. Вот и все...
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Вчера я просто была шокирована, на всех каналах 'народ требует', чтоб Крыму Украина воду давала.
Создаётся видимость того, что все мы просто мечтаем обеспечить нашихлюдей водой!
Что за этим последует, интересно?
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лярд зелені кацапи закинули для піар акції. Просто дивіться і кожного хто, хоч щось на цю тему скаже, навіть в ракурсі - можливо, колись, за якихось там умов, викреслюйте, це кацапські консерви!
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Суд арештував майно автошколи, де навчалася Зайцева. Ну, якщо отримаємо рішення, що за ДТП повинен сісти викладач, то це буде шедевр судової практики.Сейчас РФ заняла выжидательную позицию и не будет предпринимать новых попыток мирного урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 4542 Наша судова система - просто шедевр.
Премії суддям, премії порошкоботам! І гроші від ЄС на такі реформи далі! Сейчас РФ заняла выжидательную позицию и не будет предпринимать новых попыток мирного урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 4542

Сейчас РФ заняла выжидательную позицию и не будет предпринимать новых попыток мирного урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 4177
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а чом би й ні? а за хабар, за липове водійське посвідчення, за те, що випустив вбивцю на наші дороги... може його за усе це в дупу поцілувати?
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"липове" - фантазії. Бо зайцева мала штрафы до того. При оформленні, мала предявляти посвідчення. При випуску, в неї на лобі не було написано, що вона вбивця. Так що всі аргументи - мимо. Мусора тупо розвалюють справу.
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Мусора тупо розвалюють справу? яким боком справа по ДТП, до справі про підроблення водійського посвідчення та зловживання службовими повноваженнями?

Це різні справи. По ідеї так завжди й мають розслідувати, з'ясовуючи, чому і як таке стало можливим.
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хто сказав, що посвідчення підроблене? Хто з тих мусорів, які складали попередні протоколи, покараний? Зайцева має сісти за вбиство, а не за якісь там посвідчення. Крім того, автошколи посвідчення не видають. Ні справжні, ні підроблені.
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Затулин уже озвучило приблизительный план по донбассу. У рассеи денег нет на содержание недореспублик, только на их создание. Теперь их задача втулить Донбасс назад Украине на нужных им условиях, в качестве какой- то там федеративной части с широкими полномочиями , но правом находиться в парламенте. Если порошенко пойдёт на это , он естественно выиграет во всем- в соответствующем оформлении это будет подано как 'я мырным путьом возвратыв Донбасс ', второе, создаст ужасные условия политические в стране для своего преемника, что в его стиле , тогда об унитарном государстве нам прийдется только мечтать. Для Украины в целом это будет катастрофически разрушительно, зато наши западные партнеры будут в восторге. Хотя на их месте я бы задумалась, так как выедут уже из Украины все.
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Есть другой вариант , они его сей час активно в Крыму обкатывают , кацапня на Донбассе создаст серьезную техногенную катастрофу , по круче чем с радиоактивной шахтой и под лозунгом : Надо срочно наших эвакуировать начинает вывозить от туда всю вату , после чего выжженную землю бросает и сваливают .В результате скрепы на месте , кацапо вата хлопает в ладоши по поводу спасения адептов руцького жыра и Украине достается бешено дорогой чемодан без ручки , что по ходу будет настоящей экономической диверсией.
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"...новых попыток мирного урегулирования "
Это ошибка перевода ?Почему в тексте без кавычек ?
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так надо было подписывать минские договоренности с москвой, не с сепарами!
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Волкер и такие как он никогда не будут говорить в слух о планах США. Если он говорит, что раша будет выжидать (а что ей ещё делать, если обострять уже стремно, а мирно урегулировать пока скрепа давит), то это не значит что США ничего не будут делать. Давление постоянно идёт и постоянно усиливается вверх по спирали, кольца анаконды сжимаются на шейке кремлевского карлика. Это будет делается плавно и мягко, чтобы не допустить истерики с непредсказуемыми последствиями. Но у меня нет никаких сомнений что раша не выживет в нынешнем виде.
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Перед Дядей Семом сей час стоят две основные задачи , это забрать у бешеного медведя ядренную бомбу и свести к минимуму последствия развала последней империи на планете . Такой поток беженцев не выдержит ЕС и Украина . По тому и приходится им очень медленно варить российскую лягушку. Хуйло же уверен , что этого не произойдет и ему дадут возможность построить новый железный занавес и создать большую российскую северную корею . Вот на эту тему и идут основные торги , а Донбасс и Крым с ватой их населяющие просто разменные карты в этой игре.
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начинаем руцкую-народную утреннюю зарядку!
занимаем выжидательную позицию:
выползаем на середину комнаты, садимся на бутылку и пытаемся встать с колен,
раз-два, раз-дав, раз-два...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСейчас РФ заняла выжидательную позицию и не будет предпринимать новых попыток мирного урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер
 
 
 
 
 
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