 Сейчас РФ заняла выжидательную позицию и не будет предпринимать новых попыток мирного урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Deutsche Welle
"Российская сторона, в принципе, не готова к действиям, в этом-то и проблема. Они едва ли сделали что-то в последние несколько лет, чтобы попытаться вернуть региону мир и безопасность. Но они продолжают винить Украину, напоминая, что конфликт происходит на украинской территории. Но ведь не Украина пришла на российскую территорию - это россияне находятся на украинской территории", - сказал он, отвечая на вопрос, окончательно ли переговоры в "нормандском формате" с участием Германии, Франции, Украины и России зашли в тупик.
По его мнению, Москва заняла выжидательную позицию.
"Я думаю, что россияне, судя по всему, решили, что в настоящий момент не будут предпринимать новых попыток мирного урегулирования, а будут ждать результатов выборов в Украине в следующем году. В результате мы не видим ничего нового, кроме постоянных обвинений в адрес других и ухода от переговоров", - отметил Волкер.
Напомним, 26 июля руководители политических департаментов внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" в Берлине договорились продолжить работу над определением базовых принципов миротворческой операции на Донбассе.
Они могут только мирно съ# аться из Украины и Крыма, тогда только мир наступит.
Что- то все больше кажется, что Маккейна заменить некем.
https://www.youtube.com/watch?v=RlAAJy-Fhio
Протодиакон после "Спаси благочестивыя" помянул.
А вот сам патриарх на Великом входе - опустил всех (1 час 18 минут) Как и на "выкличке" (1 час 37 мин).
Кажется, это специально, чтобы не упоминать Варфоломея.
Но с точки зрения канонической это уход в полный раскол.
є ще лояльнА
юлю взагалі нічого не обходить крім власної персони і бажань, вона хоче володарювати, над народом та елітами і байдуже яким коштом.
путін вже давно її союзник та спільник.
і не забувайте її план вирішення "конфлікту на Донбасі" - прямі перемовини у моцкві, мирний договір з агресором.
Посмейся еще.
устроить в стране бучу и разделить по днепру
псы. есть и хороший момент, медведчуком торпедировали партию мураевских рабиновичей
процентов 30 потенциальных избирателей теперь от них полюбасу отвалится
и как только это хитрожопый раби допустил?)
Никакого признания "ДНР" и "ЛНР" РФ делать не собирается, потому что Донбасс слишком украинизирован. Пусть возвращается, чтобы создать федеративную Украину!
То есть план такой: запихнуть ватные донецк и луганск назад в Украину, чтобы они голосовали за жопоблок. А жопоблоковцы потом узаконят аннексию Крыма и выведут войска из Донбасса. Вот и все...
Создаётся видимость того, что все мы просто мечтаем обеспечить нашихлюдей водой!
Что за этим последует, интересно?
Премії суддям, премії порошкоботам! І гроші від ЄС на такі реформи далі!
Це різні справи. По ідеї так завжди й мають розслідувати, з'ясовуючи, чому і як таке стало можливим.
Это ошибка перевода ?Почему в тексте без кавычек ?
занимаем выжидательную позицию:
выползаем на середину комнаты, садимся на бутылку и пытаемся встать с колен,
раз-два, раз-дав, раз-два...