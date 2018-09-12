 Сейчас РФ заняла выжидательную позицию и не будет предпринимать новых попыток мирного урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Deutsche Welle

"Российская сторона, в принципе, не готова к действиям, в этом-то и проблема. Они едва ли сделали что-то в последние несколько лет, чтобы попытаться вернуть региону мир и безопасность. Но они продолжают винить Украину, напоминая, что конфликт происходит на украинской территории. Но ведь не Украина пришла на российскую территорию - это россияне находятся на украинской территории", - сказал он, отвечая на вопрос, окончательно ли переговоры в "нормандском формате" с участием Германии, Франции, Украины и России зашли в тупик.

По его мнению, Москва заняла выжидательную позицию.

"Я думаю, что россияне, судя по всему, решили, что в настоящий момент не будут предпринимать новых попыток мирного урегулирования, а будут ждать результатов выборов в Украине в следующем году. В результате мы не видим ничего нового, кроме постоянных обвинений в адрес других и ухода от переговоров", - отметил Волкер.

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Напомним, 26 июля руководители политических департаментов внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" в Берлине договорились продолжить работу над определением базовых принципов миротворческой операции на Донбассе.