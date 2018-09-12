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 Политика Украины
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Все про:грузы (215) перевозки (269) тарифы (1526) Укрзализныця (1444) Гусак Владимир (1)

 Если "Укрзализныця" хочет повысить тариф в три раза, она просто потеряет все грузовые перевозки, - член парламентского комитета по вопросам транспорта Гусак

Повышение тарифов "Укрзализныци" в три раза приведет к полной потере грузовых перевозок госкомпанией.

Такое мнение МинПрому высказал член парламентского комитета по вопросам транспорта Владимир Гусак, комментируя заявление финансового директора УЗ Андрея Рязанцева об уровне "экономически справедливого тарифа" на перевозку грузов.

"Если "Укрзализныця" хочет повысить тариф в три раза, она просто потеряет все грузовые перевозки, и тогда у компании вообще не будет никаких доходов", – сказал В.Гусак.

Нардеп подчеркнул, что последние заявления А.Рязанцева не имеют под собой достаточного обоснования и вызывают лишь удивление. "Безусловно, хотелось бы взглянуть на расчеты и экономические показатели по "Укрзализныце", но исходя из уже довольно долгого опыта взаимодействия с "УЗ" с этим у железной дороги возникают проблемы. Как правило, все предоставленные расчеты и обоснования не выдерживают критики и имеют очень много нестыковок, – отметил он. – Зачастую от того, каких целей "Укрзализныця" пытается достичь, а как правило – это повышение тарифов, расчетные цифры и показатели по одному и тому же вопросу, предоставляемые в разное время, могут существенно различаться".

"Исходя из нашего опыта и нашего понимания ситуации в "Укрзализныце" и в экономике Украины в целом, безусловно, ни о каком повышении тарифов сейчас речь идти не может", – подчеркнул В.Гусак.

Он отметил, что по данным самой "Укрзализныци" ее грузовые перевозки являются прибыльными и рентабельными, и у госкомпании есть необходимые средства для обновления подвижного состава после всех повышений тарифов на перевозку грузов за последнее время. "Фактически тариф за последнее время повысился на 50-60%", – напомнил нардеп.

"Профессионализм людей, которые работают в финансовой службе "Укрзализныци", вызывает большие сомнения. Например, недавно А.Рязанцев заявил об убыточности экспортных перевозок железной руды. Я направил запрос с просьбой "УЗ" предоставить подробные расшифровки прибыльности и убыточности перевозок по различным видам грузов и надеюсь, что, когда будут получены ответы, это даст достаточно четкую картину. И "Укрзализныця" сама откорректирует утверждение об убыточности экспортных перевозок железной руды", – уверен В.Гусак.

Напомним, вчера А.Рязанцев заявил о том, что уровень экономически справедливого тарифа на перевозку грузов железнодорожным транспортом должен быть в три раза больше действующего. Финдиректор "Укрзализныци" утверждает, что без повышения тарифов невозможно ожидать существенных позитивных изменений в развитии железнодорожных перевозок.

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял о необходимости учитывать состояние экономики страны при намерении повысить тарифы на грузовые ж/д перевозки. По мнению премьера, "Укрзализныця" должна вместе с бизнесом найти сбалансированное решение по этому вопросу.

По мнению промышленных ассоциаций, безосновательное повышение железнодорожных тарифов и стоимости использования вагонов "Укрзализныци" стоило украинской промышленности только за период с ноября 2017 года по июль 2018 года почти 19 млрд грн дополнительно. А последняя инициатива "УЗ" по унификации тарифов на порожние вагоны обернется для промышленников дополнительными расходами в объеме 5,3 млрд грн ежегодно.

Источник: https://censor.net.ua/n3085752
 
 
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 Топ комментарии
 
Олихархи на холопях грузы перемещать будут...)))
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Тогда олигархам можно еще доплачивать из госбюджета, что они бесплатно по железке грузы перевозят и на дороги не покушаются... Хотя почему можно - им и так доплачивают уже не одно десятилетие...
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Олихархи на холопях грузы перемещать будут...)))
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На фурах. І дорогам настане остаточний гаплик.
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А как же широко разрекламированная кампания по борьбе с перегруженными фурами? Она уже закончилась?
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Тогда олигархам можно еще доплачивать из госбюджета, что они бесплатно по железке грузы перевозят и на дороги не покушаются... Хотя почему можно - им и так доплачивают уже не одно десятилетие...
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Коли не можна, але дуже хочеться, то можна.))
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Правовая система Украины в одном предложении...)))
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У нас цены на грузоперевозки в 5 раз ниже польских, ну не заработает сука Ахметов 100 млн. долларов год, не купит новой яхты, заработает 10, на жизнь хватит.
Как формируются тарифы на железнодорожные перевозки грузов

https://biz.censor.net.ua/resonance/3026811/kak_formiruyutsya_tarify_na_jeleznodorojnye_perevozki_gruzov
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Так ведь задача олигарха - не заработать себе на жизнь, а сделать так, чтобы другим на жизнь не хватало... Только тогда, когда пересичные заняты выживанием, он остается олигархом...
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До речі я помилився різниця наших і польських тарифів ЖД складає 10 раз.... в силці все детально описано.
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Какой тонкий подход, сразу "в три раза". Значит готовят общество к повышению в два раза. Если "Укрзализныця" хочет повысить тариф в три раза, она просто потеряет все грузовые перевозки, - член парламентского комитета по вопросам транспорта Гусак - Цензор.НЕТ 5030
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Поляк був не такий.Вигнали.Зате зараз призначили такого,що скоро рейки на маталолом різати почте.Бо це економічно обгрунтовано...
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В 3 раза? Да они совсем уже что-ли двинулись мозгом..
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А почему при повышении цены газа для населения в 11 раз - Нафтогаз не теряет потребителей?
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так а укрзалізниця) неіснуючому фронту належить? чи монополіст?
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ну..тут хоть какая то альтернатива есть..например гужевой транспорт.. Якщо "Укрзалізниця" хоче підвищити тариф утричі, вона просто втратить усі вантажні перевезення, - член парламентського комітету з питань транспорту Гусак - Цензор.НЕТ 7831
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та отож, а в газі)) - дрова - не паливо, чи вугілля і тд !
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для міської квартири дрова якось не того.. Якщо "Укрзалізниця" хоче підвищити тариф утричі, вона просто втратить усі вантажні перевезення, - член парламентського комітету з питань транспорту Гусак - Цензор.НЕТ 9643
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эй, шитовня, остановитесь, сколько еще вам надо награбить, чтобы отбыть в израиль?
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Стандартна схема доведення підприємства до банкрутства для подальшого дерибану , або "приватизації" за одну гривну. Вже всі допоміжні підприємства залізниці продані , медицина теж , лишилось набрати кредитів і підняти тарифи та ще закупити в масовому порядку різний непотріб і брак за десятикратню ціною . "Зливай воду і став на ручняк " . Для цього "бізнечу" тільки пожиттєві каторжні роботи в Трудармії ім. Л.Д.Бронштейна-Троцького з повною конфіскацією навіть в родичів і близьких. А щоб не було питань то кожен хто іде на таку роботу має принести письмову гарантію від всіх родичів , що вони згодні на конфіскацію свого рухомого і нерухомого , в разі .... ..
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Бред собачий. Гнойсман поднял цены на газ для населения в 10 раз и население никуда не потерялось
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли "Укрзализныця" хочет повысить тариф в три раза, она просто потеряет все грузовые перевозки, - член парламентского комитета по вопросам транспорта Гусак
 
 
 
 
 
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