 Если "Укрзализныця" хочет повысить тариф в три раза, она просто потеряет все грузовые перевозки, - член парламентского комитета по вопросам транспорта Гусак

Такое мнение МинПрому высказал член парламентского комитета по вопросам транспорта Владимир Гусак, комментируя заявление финансового директора УЗ Андрея Рязанцева об уровне "экономически справедливого тарифа" на перевозку грузов.



"Если "Укрзализныця" хочет повысить тариф в три раза, она просто потеряет все грузовые перевозки, и тогда у компании вообще не будет никаких доходов", – сказал В.Гусак.



Нардеп подчеркнул, что последние заявления А.Рязанцева не имеют под собой достаточного обоснования и вызывают лишь удивление. "Безусловно, хотелось бы взглянуть на расчеты и экономические показатели по "Укрзализныце", но исходя из уже довольно долгого опыта взаимодействия с "УЗ" с этим у железной дороги возникают проблемы. Как правило, все предоставленные расчеты и обоснования не выдерживают критики и имеют очень много нестыковок, – отметил он. – Зачастую от того, каких целей "Укрзализныця" пытается достичь, а как правило – это повышение тарифов, расчетные цифры и показатели по одному и тому же вопросу, предоставляемые в разное время, могут существенно различаться".



"Исходя из нашего опыта и нашего понимания ситуации в "Укрзализныце" и в экономике Украины в целом, безусловно, ни о каком повышении тарифов сейчас речь идти не может", – подчеркнул В.Гусак.



Он отметил, что по данным самой "Укрзализныци" ее грузовые перевозки являются прибыльными и рентабельными, и у госкомпании есть необходимые средства для обновления подвижного состава после всех повышений тарифов на перевозку грузов за последнее время. "Фактически тариф за последнее время повысился на 50-60%", – напомнил нардеп.



"Профессионализм людей, которые работают в финансовой службе "Укрзализныци", вызывает большие сомнения. Например, недавно А.Рязанцев заявил об убыточности экспортных перевозок железной руды. Я направил запрос с просьбой "УЗ" предоставить подробные расшифровки прибыльности и убыточности перевозок по различным видам грузов и надеюсь, что, когда будут получены ответы, это даст достаточно четкую картину. И "Укрзализныця" сама откорректирует утверждение об убыточности экспортных перевозок железной руды", – уверен В.Гусак.



Напомним, вчера А.Рязанцев заявил о том, что уровень экономически справедливого тарифа на перевозку грузов железнодорожным транспортом должен быть в три раза больше действующего. Финдиректор "Укрзализныци" утверждает, что без повышения тарифов невозможно ожидать существенных позитивных изменений в развитии железнодорожных перевозок.



Стоит отметить, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял о необходимости учитывать состояние экономики страны при намерении повысить тарифы на грузовые ж/д перевозки. По мнению премьера, "Укрзализныця" должна вместе с бизнесом найти сбалансированное решение по этому вопросу.



По мнению промышленных ассоциаций, безосновательное повышение железнодорожных тарифов и стоимости использования вагонов "Укрзализныци" стоило украинской промышленности только за период с ноября 2017 года по июль 2018 года почти 19 млрд грн дополнительно. А последняя инициатива "УЗ" по унификации тарифов на порожние вагоны обернется для промышленников дополнительными расходами в объеме 5,3 млрд грн ежегодно.