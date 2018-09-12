 Случаев суицида из-за игры "Момо" в Украине не зафиксировано, - киберполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала пресс-секретарь киберполиции Юлия Квитко.

"Несколько слов о так называемом Момо для того, чтобы снять все вопросы по этому поводу. В Украине не зафиксировано ни одного случая, когда бы дети травмировали себя в результате участия в так называемой суицидальной игре "Момо". В полицию не поступало ни одного официального обращения о таких случаях. Вся информация, которая была распространена некоторыми СМИ в сети, о якобы "следе Момо" в детских суицидах, не нашла своего подтверждения", - написала Квитко.

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По ее словам, когда дети видят подобные сюжеты по телевидению и в интернете, они могут не понимать последствий своих действий и подобным образом шутят над своими одноклассниками и знакомыми.

"Как пример прилагаю переписку с "псевдоМомо", который оказался подростком с Полтавщины. Давайте не сеять панику там, где ее нет", - подчеркнула она.





Ранее СМИ сообщали, что в Кривом Роге 14 августа выпрыгнула из окна шестого этажа 13-летняя София К., среди контактов в ее мобильном телефоне якобы нашли ссылку на "Момо".

Позже, 29 августа, в Каменском произошло самоубийство - парень прыгнул с крыши многоэтажного дома и упал на козырек парадного входа. Местные жители высказали версию, что погибшего к такому поступку подтолкнула игра "Момо".

"Момо" - это опасная игра, которая распространяется с помощью мессенджера WhatsАpp. Цель игры – довести игрока до суицида. Сначала в контактах появляется новый пользователь - анонимный куратор, подписанный как "Момо". Он присылает подросткам страшные картинки, фотографии с изображением сцен насилия, а затем предлагает выполнять различные приказы. Если же ребенок отказывается это делать, ему начинают угрожать.

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