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 Случаев суицида из-за игры "Момо" в Украине не зафиксировано, - киберполиция

В Украине не зафиксировано ни одного случая, когда бы дети совершали суицид или травмировали себя в результате участия в так называемой игре "Момо".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала пресс-секретарь киберполиции Юлия Квитко.

"Несколько слов о так называемом Момо для того, чтобы снять все вопросы по этому поводу. В Украине не зафиксировано ни одного случая, когда бы дети травмировали себя в результате участия в так называемой суицидальной игре "Момо". В полицию не поступало ни одного официального обращения о таких случаях. Вся информация, которая была распространена некоторыми СМИ в сети, о якобы "следе Момо" в детских суицидах, не нашла своего подтверждения", - написала Квитко.

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По ее словам, когда дети видят подобные сюжеты по телевидению и в интернете, они могут не понимать последствий своих действий и подобным образом шутят над своими одноклассниками и знакомыми.

"Как пример прилагаю переписку с "псевдоМомо", который оказался подростком с Полтавщины. Давайте не сеять панику там, где ее нет", - подчеркнула она.

Случаев суицида из-за игры Момо в Украине не зафиксировано, - киберполиция 01
Случаев суицида из-за игры Момо в Украине не зафиксировано, - киберполиция 02

Ранее СМИ сообщали, что в Кривом Роге 14 августа выпрыгнула из окна шестого этажа 13-летняя София К., среди контактов в ее мобильном телефоне якобы нашли ссылку на "Момо".

Позже, 29 августа, в Каменском произошло самоубийство - парень прыгнул с крыши многоэтажного дома и упал на козырек парадного входа. Местные жители высказали версию, что погибшего к такому поступку подтолкнула игра "Момо".

"Момо" - это опасная игра, которая распространяется с помощью мессенджера WhatsАpp. Цель игры – довести игрока до суицида. Сначала в контактах появляется новый пользователь - анонимный куратор, подписанный как "Момо". Он присылает подросткам страшные картинки, фотографии с изображением сцен насилия, а затем предлагает выполнять различные приказы. Если же ребенок отказывается это делать, ему начинают угрожать.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085750
 
 
 Топ комментарии
 
бл, я сначала жабку на тимошонку увидел на цензоре, а только потом оригинал. теперь у меня эта харя вечно будет с тюлей ассоциироваться. и главное подходит как:
-привіт рідненька.
-хто це?
-я знаю як ти втомилась...
-бля відїбись, у мене війна тут!
-подивись яка ти знебожіла! (фото)
- фу, что это за фотошоп?
-навіщо так далі жити? обери мене і все швидко скінчиться!
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Але в інших країнах самогубства вже були ?
Чекаємо чи діємо ?
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у ты моя красуню)))
- хто там ссить як кобила?!?
- це я мамо!
-писай писай доню!)
Випадків суїциду через гру "Момо" в Україні не зафіксовано, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 6057

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Здрасте.. А в Кривом Роге в прошлом месяце девочка от Момо из окна выбросилась и разбилась. Это то что я точно знаю
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Я не понял, они решили подождать или приняты конкретные меры чтобы эта ху..ня по сети не гуляла?
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Батьки, підвищуйте комп. грамотність дітей (та й свою не завадить)
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у нас своя игра
Пепе называется
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Слухай сюди сблевиш морквяний)
Йди смерди в іншому місці, кріса Ольгинська))
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облиш вже Гугл-перекладач, згвалтували ви вже його, кацапня.
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звiткеля ти це знаешь вафля чоколадна?))
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Какое нахрен момо. Кто там что знает, заявление в полицию если знаешь. А не тут говно накидывать. Все эти момо, плод больного воображения дебилов, которые пытаются привлечь внимание. В ютюбе полно постановочных роликов про момо от малолеток, которые хотят вниманя. Даже мой 9 летний сын понимает это постановка. Чтобы попугать других. Журналисты похоже из этой области.
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Українські дітки пишуть мовою ворога, думають нею і розмовляють. Нещасні, інфіковані "руськім міром" діти. Ганьба, передусім, їхнім батькам. А держава має на законодавчому рівні забороняти ворожу мову, як це роблять країни Балтії
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бл, я сначала жабку на тимошонку увидел на цензоре, а только потом оригинал. теперь у меня эта харя вечно будет с тюлей ассоциироваться. и главное подходит как:
-привіт рідненька.
-хто це?
-я знаю як ти втомилась...
-бля відїбись, у мене війна тут!
-подивись яка ти знебожіла! (фото)
- фу, что это за фотошоп?
-навіщо так далі жити? обери мене і все швидко скінчиться!
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как и массовых захоронений на западном одесском кладбище!
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наробили усілякої муйні.. Блін, прогрес таки має свої недоліки.
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блін, що за цирк. Жодна служба в світі не в змозі контролювати мережу інтернет. Це мають робити батьки, цікавитись на яких сайтах їх діти цілодобово товчуться, з ким переписуються, та які відоси дивляться. Бо залежність дітей від інтернету зараз вже переходить будь які розумні межі.. А потім виростають отакі зайцеви, "селебріті" довбані, якім окрім "життя" в інстаграм більше ні про що не в курсі..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСлучаев суицида из-за игры "Момо" в Украине не зафиксировано, - киберполиция
 
 
 
 
 
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