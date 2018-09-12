 Мандат миротворческой миссии на Донбассе должен быть достаточно широким, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Deutsche Welle заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

По его словам, мандат миссии под эгидой ООН на Донбассе должен быть достаточно широким, чтобы действительно обеспечивать безопасность на спорной территории.

"Правильным было бы постепенное размещение миротворческих сил, чтобы они со временем контролировали вопросы безопасности на всей спорной территории. У меня нет сейчас точных цифр, которые я мог бы назвать, но миротворческая миссия должна быть достаточно широкой, чтобы справиться с этой задачей", - сказал Волкер.

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Он отметил, что Россия не хотела делать никаких шагов, однако США четко обозначили ответственность России за этот конфликт.

"Если вы посмотрите примерно на последний год наших дипломатических усилий, то даже несмотря на то, что Россия не хотела делать никаких шагов, мы четко обозначили ответственность России за этот конфликт. Мы усилили санкции, мы усилили нашу поддержку Украины, и все это мы сделали вместе - как трансатлантическое сообщество в тесном сотрудничестве с Францией и Германией, которые руководят "нормандским форматом", а также вместе с Канадой, Великобританией, Швецией и многими другими", - добавил Волкер.

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческое плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

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Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.