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 Политика Украины
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 Мандат миротворческой миссии на Донбассе должен быть достаточно широким, - Волкер

Мандат миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе должен быть достаточно широким.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Deutsche Welle заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

По его словам, мандат миссии под эгидой ООН на Донбассе должен быть достаточно широким, чтобы действительно обеспечивать безопасность на спорной территории.

"Правильным было бы постепенное размещение миротворческих сил, чтобы они со временем контролировали вопросы безопасности на всей спорной территории. У меня нет сейчас точных цифр, которые я мог бы назвать, но миротворческая миссия должна быть достаточно широкой, чтобы справиться с этой задачей", - сказал Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальной переговорной работы по размещению миротворцев на Донбассе пока нет, - Ельченко

Он отметил, что Россия не хотела делать никаких шагов, однако США четко обозначили ответственность России за этот конфликт. 

"Если вы посмотрите примерно на последний год наших дипломатических усилий, то даже несмотря на то, что Россия не хотела делать никаких шагов, мы четко обозначили ответственность России за этот конфликт. Мы усилили санкции, мы усилили нашу поддержку Украины, и все это мы сделали вместе - как трансатлантическое сообщество в тесном сотрудничестве с Францией и Германией, которые руководят "нормандским форматом", а также вместе с Канадой, Великобританией, Швецией и многими другими", - добавил Волкер.

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческое плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

Также читайте: Принятие решения Совбезом ООН по миротворцам сейчас невозможно из-за позиции России, - Зеркаль

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3085747
 
   
 Топ комментарии
 
США боятся загнать крысу в угол.
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а визнати війну війною, а віз з мокшами, а розірвання всих існуючих договорів з окупантом, а вільну зону торгівлю з кримом, а визнання лднр терористичними організаціями, а випалювання латентних любителів рузького сввту, можна до всрачки кіздєть про діяллність на користь ворога балакать.....ах да вибачте я ж будки ще не построїв, та й хитаю лодку, і маю корочку ахєнта крембля...вибачте
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кацяпів від грошей треба відрізати - це можуть зробити тільки американці...
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лише відраза від всих цих лицемірів, виконуйте меморандум і не киздіть про місію стурбованих
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предлагаешь начать войну с ядерной державой и положить миллион народу в землю? ))
Э нет братец, трындеть не мешки ворочать, так дела не делаются.
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а визнати війну війною, а віз з мокшами, а розірвання всих існуючих договорів з окупантом, а вільну зону торгівлю з кримом, а визнання лднр терористичними організаціями, а випалювання латентних любителів рузького сввту, можна до всрачки кіздєть про діяллність на користь ворога балакать.....ах да вибачте я ж будки ще не построїв, та й хитаю лодку, і маю корочку ахєнта крембля...вибачте
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Можно делать многое, но "визнаты вийну", это значит дипломатически и официально Украина объявляет войну России. При этом становясь... внезапно агрессором в глазах многих. При этом все кремлевские шавки и проплаченцы на Западе получают карт-бланш, при этом санкции будут сняты, при этом Х=ло получает возможность задействовать авиации и ракеты типа Калибр например... Короче Перун, никогда ничего не советуй в политике. Ты не лодочку шатаешь, ты шатаешь трубу )
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чому відраза? тому що говорять так: аби, ось-ось, в майбутньому, треба, стурбованість різних ступенів крайності...
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Не понятен сам смысл слов "спорная территория", это территория Украины и агрессия со стороны параши и спора здесь никакого нет.
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...а ми чекаємо від цих "волкерів" якоїсь допомоги. А він і не приховує, що фактично погодився з окупацією.
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"Правильным было бы постепенное размещение миротворческих сил, чтобы они со временем контролировали вопросы безопасности на всей спорной территории. У меня нет сейчас точных цифр, которые я мог бы назвать, но миротворческая миссия должна быть достаточно широкой, чтобы справиться с этой задачей", - сказал Волкер.Источник:https://censor.net.ua/n3085747

тобто американці чогось чекають?
чи кацяпам їдуть на зустріч? Мандат миротворческой миссии на Донбассе должен быть достаточно широким, - Волкер - Цензор.НЕТ 605
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кацяпів від грошей треба відрізати - це можуть зробити тільки американці...
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настільки широким, що має дозволяти відстріл російських терористів.
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російських терористів,це тіпа тих,хто грає гру кацапії?Якщо ті хто підтримує московію перечислити,то в цьому списку мають бути деякі кандидати в "каралі Уккраіни"...
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Настолько широким, чтобы уничтожать огневые позиции на кацапской территории?
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Не будет таких "позиций" в случае введения миротворцев. Хуйловцы только в украинцев стрелять герои, и то - боятся признаться. Вспомним как русня утёрлась после сбития их самолета турками, или уничтожения банды из двух сотен вагнеровцев, например.
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"... гарантувати безпеку на спірній території..." - стесняюсь спросить ставленника клоуна-Трампа:
- А почему ты, падло, территорию Украины ввёл в ранг "спорной"?
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лишь бы на ширину украино-российской границы хватило
остальное мы всё сами сделаем
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Я уверен на 100500,что кацапию аХресора,на ближайшие 5-10 лет нужно забывать.Данбац засохнет в скором будущем.Одно печально-Украине надлежит разгребать это гавно.Англо-саксы,включая США,Австралию и Канаду будут дрючить русиш-швайн по инерции,думайте не о "московських вошах",а о Киевских гнидах!Мокшане попали под очередной виток давления западной цивилизации.Наш дамбац это:Абхазия,Осетия,Грузия,Чечня.Преднестровье,Сирия...и Крым с лугандонами-это одно кино!Просто время жизни у нас ограничено,педра и Ко-всю свою жизнь проведут купаясь в соевом чикаладе.Нам же остаётся-хоть может дети с внуками поживут...
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ключевой вопрос здесь" на всей территории".Т.Е. перекривая границу ордло и рашки прекращаются поставки оружия,боеприпасов и боевиков.Единственное что оставят єто денежное содержание ордло рашкой и то не факт.Ну а как только прекратится подпитка гопоти из рашки таракани побегут в разние щели никатся.Пуйла єто сильно напрягает.Он оттягивает єтот момент в надежде на наши вибори.Но по ходу надежди его не оправдани
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМандат миротворческой миссии на Донбассе должен быть достаточно широким, - Волкер
 
 
 
 
 
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