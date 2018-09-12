 Бывших следователя и опера посадили на пять лет за взятку в $5 тыс. на Одесчине, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
"Так, приговором Киевского районного суда они признаны виновными во взяточничестве и приговорены к 5 годам лишения свободы", – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что старший следователь и старший оперуполномоченный Суворовского отдела милиции требовали у врача КУ "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" 5 тысяч долларов США.
"Милиционеры выдвинули медику требования, что в случае отказа предоставить неправомерные средства они принимают меры для отстранения его от должности и привлечения к ответственности за служебную халатность и злоупотребление служебным положением", – сообщили в пресс-службе ведомства.
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...на що з бюджету України було залучено 4 432 432 грн.
Жарт.
А звідки у Вас ця "статистика"?