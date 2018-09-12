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Все про:Одесская область (1571) приговор (674) прокуратура (3300)

 Бывших следователя и опера посадили на пять лет за взятку в $5 тыс. на Одесчине, - прокуратура

В Одесской области бывшего следователя и оперуполномоченного Суворовского отдела милиции приговорили к пяти годам заключения за взятку в размере $5 тыс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Так, приговором Киевского районного суда они признаны виновными во взяточничестве и приговорены к 5 годам лишения свободы", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что старший следователь и старший оперуполномоченный Суворовского отдела милиции требовали у врача КУ "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" 5 тысяч долларов США.

"Милиционеры выдвинули медику требования, что в случае отказа предоставить неправомерные средства они принимают меры для отстранения его от должности и привлечения к ответственности за служебную халатность и злоупотребление служебным положением", – сообщили в пресс-службе ведомства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085746
 
   
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Упродовж червня-серпня 2018 р. у корупціонерів конфіскували 4 432 гривні. Це перемога!
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так еще и название придумали, вместо конкретного - ВЗЯТКА, такое обтекаемое и многим непонятное - коррупция.. ))
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и соответственно уже не лишение свободы, а админ. ответственность...
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Упродовж червня-серпня 2018 р. у корупціонерів конфіскували 4 432 гривні.
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...на що з бюджету України було залучено 4 432 432 грн.
Жарт.

А звідки у Вас ця "статистика"?
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Я уже даже боюсь спрашивать, куда посадили. Куда сажают за взятку в $5000 - на хлебное место в Киеве?
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Хабарники вимагали у хабарника хабар. Дожилися що між собою вже воюють хабарники бо їх розвелося стільки що їм тісно
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У медика связи оказались покруче...может генеральный прокурор его пациент который обращается по поводу вывода из запоя?
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Вот бы так всех сажали -- по году за тысячу.
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Ти шо хочеш шоп в мєнтовкє залишилося тисяч дві народу?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБывших следователя и опера посадили на пять лет за взятку в $5 тыс. на Одесчине, - прокуратура
 
 
 
 
 
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