 На конференции ОБСЕ делегация РФ призвала наказать Украину за убийство пророссийского пропагандиста Шария, - исполнительный директор Института массовой информации Романюк

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк, передает Цензор.НЕТ.

"Это истерика. Международная конференция ОБСЕ, после нашего выступления пошли кучкой выступать путинские марионетки - жена Клименко, сотрудница холдинга Вести, которая выступила от карманного клименковского ГО, и жена Шария, в одежде от самых дорогих мировых брендов. Российская делегация им активно аплодировала. А потом в своем выступлении россияне призвали наказать Украину за убийство Шария. Видно имели в виду Шеремета, но я бы на месте Шария очень напряглась)) малолишо, может методичку перепутали", - рассказала она.

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"Россия осудила Украину за то, что Шария не убили и Украину нельзя осудить за циничное наступление на свободу слова", - сыронизировал в комментарии к посту главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.





Напомним, в январе 2017 года пророссийский пропагандист Анатолий Шарий подал в суд на адвоката Марка Фейгина, а также на главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова и ряд СМИ, проинформировавших общественность о высказывании Фейгина, которое Шарий считает унижающим его честь и достоинство.

Вместе с тем, сестра пропагандиста Шария заявила на него в Следком РФ по статье о "развратных действиях". А в Нидерландах на пророссийского пропагандиста Шария заведено дело за педофилию.