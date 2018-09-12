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Все про:ОБСЕ (3296) Бутусов Юрий (1485) Шеремет (265) Романюк Оксана (1)

 На конференции ОБСЕ делегация РФ призвала наказать Украину за убийство пророссийского пропагандиста Шария, - исполнительный директор Института массовой информации Романюк

11 сентября в Варшаве на ежегодном совещании ОБСЕ российская делегация обвинила Украину в убийстве пророссийского пропагандиста Анатолия Шария.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк, передает Цензор.НЕТ.

"Это истерика. Международная конференция ОБСЕ, после нашего выступления пошли кучкой выступать путинские марионетки - жена Клименко, сотрудница холдинга Вести, которая выступила от карманного клименковского ГО, и жена Шария, в одежде от самых дорогих мировых брендов. Российская делегация им активно аплодировала. А потом в своем выступлении россияне призвали наказать Украину за убийство Шария. Видно имели в виду Шеремета, но я бы на месте Шария очень напряглась)) малолишо, может методичку перепутали", - рассказала она.

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"Россия осудила Украину за то, что Шария не убили и Украину нельзя осудить за циничное наступление на свободу слова", - сыронизировал в комментарии к посту главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

На конференции ОБСЕ делегация РФ призвала наказать Украину за убийство пророссийского пропагандиста Шария, - исполнительный директор Института массовой информации Романюк 01
На конференции ОБСЕ делегация РФ призвала наказать Украину за убийство пророссийского пропагандиста Шария, - исполнительный директор Института массовой информации Романюк 02

Напомним, в январе 2017 года пророссийский пропагандист Анатолий Шарий подал в суд на адвоката Марка Фейгина, а также на главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова и ряд СМИ, проинформировавших общественность о высказывании Фейгина, которое Шарий считает унижающим его честь и достоинство.

Вместе с тем, сестра пропагандиста Шария заявила на него в Следком РФ по статье о "развратных действиях". А в Нидерландах на пророссийского пропагандиста Шария заведено дело за педофилию.

Источник: https://censor.net.ua/n3085745
 
   
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 Топ комментарии
 
Если вспомнить что о взрыве дома в Волгодонске спикер Госдумы Селезнев объявил за три дня ДО ВЗРЫВА, то Шарику осталось три дня. Держись, Толик, здоровья тебе и хорошего настроения.
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Еще нет...пока нет)) Но касабы ж такие, легко могут исправить, в этих делах они впереди планеты всей...
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Виходить,що так .Парик Йосі прилетів йому. А може просто перепутали методички.( Я панимаю,что єто Маргарет Тетчер,но у меня написано -Индира Ганди.) На конференции ОБСЕ делегация РФ призвала наказать Украину за убийство пророссийского пропагандиста Шария, - исполнительный директор Института массовой информации Романюк - Цензор.НЕТ 9191
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не лише толіку...котрий "за кордоном"..

Є сволочі сепарські "доморощені"...
Наприклад є у чернівцях сепаратист Хавич..(колишній комуняко)..

Їх рятує від розстрілу "за колаборацонізм" лише те,що в Україні не ввели військовий стан..
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С чего Вы взяли, что при военном положении можно кого либо расстреливать? Можете показать норму в законе?
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тварин що зі зброєю в руках воюють проти України, розповсюджувачів ворожої агітації та паникерів - можна. І НУЖНО!
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Еще нет...пока нет)) Но касабы ж такие, легко могут исправить, в этих делах они впереди планеты всей...
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Интересно, чьи теперь, этот петух на Ютубе, будет раскрывать мировые заговоры. На конференції ОБСЄ делегація РФ закликала покарати Україну за вбивство проросійського пропагандиста Шарія, - виконавчий директор Інституту масової інформації Романюк - Цензор.НЕТ 1919 На конференції ОБСЄ делегація РФ закликала покарати Україну за вбивство проросійського пропагандиста Шарія, - виконавчий директор Інституту масової інформації Романюк - Цензор.НЕТ 6990
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Так он же жив, может стоит убить? На конференции ОБСЕ делегация РФ призвала наказать Украину за убийство пророссийского пропагандиста Шария, - исполнительный директор Института массовой информации Романюк - Цензор.НЕТ 8473 Ой дебилы.
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Разберись во вбросе, а потом комментируй. Делегат от РФ внятно произнес фамилию Шеремет, а переводчик ляпнул про Шария. СМИ Украины тут же распространили этот фейк. Позорище.
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О, очередной аккаунт кремлебота спален.
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переводчик от россии всегда знает больше чем делегат от россии,
тем более всему миру известна суть россии использовать своих
граждан,а потом их прилюдно мочить,такой себе русский челендж
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Если вспомнить что о взрыве дома в Волгодонске спикер Госдумы Селезнев объявил за три дня ДО ВЗРЫВА, то Шарику осталось три дня. Держись, Толик, здоровья тебе и хорошего настроения.
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Как говорится - наказания без трупа не бывает...🙂
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Их слова да Богу б в уши. Шария уже заждались его друзья.....
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Одне виступаюче цмо сказало що вбили Павла Шарія.
Так вспливли майбутні плани кремля ))))
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Принесли его домой,
Оказался он живой.
И ещё неоднократно
Выйдет Шарик по3.14здеть.
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Не успели замочить до выступления.
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Да уж...действительно - на вкус и цвет...
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Винторогие публично объявили что шарий покойник.Вот только Украина здесь каким боком?
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От ніколи не розумів, чому його наші ні разу ще не виловили в тій Голландії і не вломили пи3ди??

Тут в Україні він кілька разів отримував...
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Поспешили.А есть же золотое правило на все времена - Не спеши выполнять приказ! вдруг его отменят.
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А я уже подумал, что этот засранец склеил ласты...
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Сам прочитав заголовок та подумав, як це я пропустив таку новину? А новна, виходить, ще попереду, та от сюрпризом вже не буде
Цікаво, Філіпс із Шарієм селфі робив?
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Для кацапні шо Шеремет,шо Шарій однаково.Ім аби гавкати в рупор голосніше.Здуваються мабуть пропагандони кремлівські.Тут ще Золотов(глав мусор при )(уйлі) у калюжу перднув так,шо самі кацапи ніяковіють.Єкзархи приіхали ТОМОС готувати.Санкціі на обріі мерехтять дуже суворі.От у кацапні майже нічого не залишилось крім як істерити.Та це вже нікому не інтересно окрім внутрішнього споживача Мурляндіі.Пропаганда перестала спрцьовувати і це дратуе кремль.От вони і почали нервувати.Як кажуть-налякай дурника,а помилок він сам наробить.
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делегация аплодировала.
наверное, шо-то знают...
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у толіка від таких новин дупа стиснулась в піксель
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Беги Толя...беги)))
Два дебила из ГРУ 😂 УЖЕ В ПУТИ!
агенты Биба и Боба...два долб..а)))) уже везут тебе духи....
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зорян та шкіряк?
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У них прямо эстафета - палочку смерти передают от одного террориста к другому. Зачищают пространство - а то ВДРУГ ГААГА ДЛЯ ХУЙЛА НАКОНЕЦ ЗАРАБОТАЕТ
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Тю блин перепутали, а я уже подумал когда это его грохнули и почему в новостях об этом ничего нет))
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лежить такий тоха в дерв'яному макінтоші в ліфту кабака "сєпар" і воняє новічком....гагарін долітався
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что-то у гэбни пошло не так, и шарий уцелел, пока.
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"Доктор сказал в морг - значит в морг.."
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Да не месте Шарика я бы очень сильно напрягся, иметь дела с кацапами, всё равно, что договор с дьяволом, выход только один, и одновременно вход.... а ад )
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Тоха))) мы держим за тебя кулаки...
Не подкачай! Сказано...сделано!

И точка)))
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Шарику автомат в руки и " на опережение" -мочить делегацию Рф ...
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Идиоты, хватит уже позорить Украину. Уже давно разобрались в этом. Команда по борьбе с фейк-новостями сама их и вкидывает... Тьфу, позор
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Там еще крысчан опуститли по полной - вот ольгино и плакает)))
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"Видно имели в виду Шеремета..."

Невозможно перепутать, если там была жена Шария...
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Мабуть це по Фрейду. Про що мрієш, те і кажеш.
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А Шарий то Анатолий(а зохенвей),А настоящий фейкоголик(а зохен вей).Он деньги тянет как насосом(а зохен вей).И Кремлю грозит доносом(а зохен вей)
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тю.. я думал, что Шария грохнули, а оказывается - россияне опять облажались.
Ну сплошные от низ разочарования.
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прямо скажем, непоследовательные товарысчи На конференції ОБСЄ делегація РФ закликала покарати Україну за вбивство проросійського пропагандиста Шарія, - виконавчий директор Інституту масової інформації Романюк - Цензор.НЕТ 9503
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блин,наши казахские долбодятлы блокировали цензор. уроды.
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Этот "красавец" рассказывает о преступлениях пуйла?

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Пруф давай про педофила, это серьезное обвинение.
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Пора Шарию песню вспоминать : "Шарик, я как ты был на цепи..")
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На шару вже не проскоче.Патамушта в список підлягаючих утилізації потрапив...
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Оговорка по Фрейду )) Шарию приготовиться на выход...
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Давно пора этой прокремлевской шавке Шарию скрутить голову. ☹️
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вот у патриотов радость, что была оговорка с шереметом
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Пустяковая оговорка выступающего - это все, что "директор" "института" может сказать по сути выступления оппонента. Украинские пропагандисты кроме ругани в адрес тех, кого не способны подавить цензурой, ни на что не способны, потому как при казенных бюджетах всегда крутятся идиоты и бездари.
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А что там можно сказать, поставила диагноз, этих "выступающих" и их выступления должны внимательно изучать квалифицированные специалисты. На конференції ОБСЄ делегація РФ закликала покарати Україну за вбивство проросійського пропагандиста Шарія, - виконавчий директор Інституту масової інформації Романюк - Цензор.НЕТ 2016
Все правильно сделала.
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парик. но он кобздону уже не нужен. джозефом уже занимается добрый доктор лиза менгле.
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Это не оговорка выступающего, это полный фейк - оговорился переводчик, а наши "СМИ", в том числе и Цензор, регулярно позорясь несут чушь, выставляя себя идиотами, читая коменты становится стыдно за уровень ботов, которых готовит Цензор нет и Юрий Бутусов, такого низкого падения я не наблюдал никогда. Форум Цензора свалился в помоешную яму.
Без уважения.....
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Ну да, типа для русского переводчик потребовался На конференції ОБСЄ делегація РФ закликала покарати Україну за вбивство проросійського пропагандиста Шарія, - виконавчий директор Інституту масової інформації Романюк - Цензор.НЕТ 866 На конференції ОБСЄ делегація РФ закликала покарати Україну за вбивство проросійського пропагандиста Шарія, - виконавчий директор Інституту масової інформації Романюк - Цензор.НЕТ 866 На конференції ОБСЄ делегація РФ закликала покарати Україну за вбивство проросійського пропагандиста Шарія, - виконавчий директор Інституту масової інформації Романюк - Цензор.НЕТ 866
Я гляжу, тут адептов Шарика, просто поле некошеное.
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Вата опять прокололась:
перепутали методички, взяли случайно методичку на следующий месяц.

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а собаку прибили?
виконавцю - Героя України.
і похер на ліберастів та ватників!
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На росии педофил на педофиле)) Путин-карлик-педофил. Шарий - педофил. Сука...да вы же кацапы деградируете, превращаясь в Педофилостан. Кацапы - черти.
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Цензор.НЕТНовостиКурьезыНа конференции ОБСЕ делегация РФ призвала наказать Украину за убийство пророссийского пропагандиста Шария, - исполнительный директор Института массовой информации Романюк
 
 
 
 
 
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