 На конференции ОБСЕ делегация РФ призвала наказать Украину за убийство пророссийского пропагандиста Шария, - исполнительный директор Института массовой информации Романюк

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк, передает Цензор.НЕТ.
"Это истерика. Международная конференция ОБСЕ, после нашего выступления пошли кучкой выступать путинские марионетки - жена Клименко, сотрудница холдинга Вести, которая выступила от карманного клименковского ГО, и жена Шария, в одежде от самых дорогих мировых брендов. Российская делегация им активно аплодировала. А потом в своем выступлении россияне призвали наказать Украину за убийство Шария. Видно имели в виду Шеремета, но я бы на месте Шария очень напряглась)) малолишо, может методичку перепутали", - рассказала она.
"Россия осудила Украину за то, что Шария не убили и Украину нельзя осудить за циничное наступление на свободу слова", - сыронизировал в комментарии к посту главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Напомним, в январе 2017 года пророссийский пропагандист Анатолий Шарий подал в суд на адвоката Марка Фейгина, а также на главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова и ряд СМИ, проинформировавших общественность о высказывании Фейгина, которое Шарий считает унижающим его честь и достоинство.
Вместе с тем, сестра пропагандиста Шария заявила на него в Следком РФ по статье о "развратных действиях". А в Нидерландах на пророссийского пропагандиста Шария заведено дело за педофилию.
Є сволочі сепарські "доморощені"...
Наприклад є у чернівцях сепаратист Хавич..(колишній комуняко)..
Їх рятує від розстрілу "за колаборацонізм" лише те,що в Україні не ввели військовий стан..
тем более всему миру известна суть россии использовать своих
граждан,а потом их прилюдно мочить,такой себе русский челендж
Так вспливли майбутні плани кремля ))))
Оказался он живой.
И ещё неоднократно
Выйдет Шарик по3.14здеть.
Тут в Україні він кілька разів отримував...
Цікаво, Філіпс із Шарієм селфі робив?
наверное, шо-то знают...
Два дебила из ГРУ 😂 УЖЕ В ПУТИ!
агенты Биба и Боба...два долб..а)))) уже везут тебе духи....
Не подкачай! Сказано...сделано!
И точка)))
Невозможно перепутать, если там была жена Шария...
Ну сплошные от низ разочарования.
https://www.facebook.com/osce.odihr/videos/1995940604030743/?t=5290
Все правильно сделала.
Без уважения.....
Я гляжу, тут адептов Шарика, просто поле некошеное.
перепутали методички, взяли случайно методичку на следующий месяц.
виконавцю - Героя України.
і похер на ліберастів та ватників!