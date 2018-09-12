 Я обеспокоен. У России нет никаких моральных принципов, - глава Пентагона Мэттис едет в Македонию предотвратить вмешательство РФ в референдум

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Я еду туда, чтобы очень ясно дать понять, что мы на стороне македонского народа", - подчеркнул глава Пентагона. В то же время он выразил обеспокоенность по поводу возможных попыток вмешательства Москвы в ход голосования в Македонии.

"Я обеспокоен этим. Те злонамеренные действия, которые Россия практиковала от Эстонии до США, от Украины теперь и до Македонии, - она всегда адаптировала свою тактику к конкретной ситуации и всегда делала это вне всяких моральных принципов", - отметил Мэттис.

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Напомним, на 30 сентября в Македонии назначен референдум о смене названия страны на "Республика Северная Македония". Этот шаг позволит уладить многолетний спор с Грецией. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония. Афины, опасаясь территориальных претензий от соседнего государства в случае закрепления за ним именования "Македония", блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО.

В июне главы МИД двух стран подписали соглашение о переименовании, которое должно привести к урегулированию конфликта. После этого Совет ЕС сообщил о решении дать Македонии возможность начать переговоры о вступлении в состав Евросоюза в середине 2019 года. А НАТО направило Скопье официальное приглашение вступить в альянс после разрешения спора с Афинами.

11 июля Греция выслала из страны двух российских дипломатов, а еще двум запретила въезд, обвинив их в подкупе неназванных чиновников для того, чтобы препятствовать заключению соглашения с Македонией.