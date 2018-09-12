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Все про:Македония (44) Пентагон (492) референдум (1198) Мэттис Джеймс (91)

 Я обеспокоен. У России нет никаких моральных принципов, - глава Пентагона Мэттис едет в Македонию предотвратить вмешательство РФ в референдум

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил во вторник, 11 сентября, о планах посетить Македонию накануне референдума, который может открыть для этой страны путь к вступлению в Евросоюз и НАТО. Визит назначен на конец текущей недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Я еду туда, чтобы очень ясно дать понять, что мы на стороне македонского народа", - подчеркнул глава Пентагона. В то же время он выразил обеспокоенность по поводу возможных попыток вмешательства Москвы в ход голосования в Македонии.

"Я обеспокоен этим. Те злонамеренные действия, которые Россия практиковала от Эстонии до США, от Украины теперь и до Македонии, - она всегда адаптировала свою тактику к конкретной ситуации и всегда делала это вне всяких моральных принципов", - отметил Мэттис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Связанные с РФ силы пытались дестабилизировать ситуацию в Македонии и помешать сближению с НАТО, - премьер Заев

Напомним, на 30 сентября в Македонии назначен референдум о смене названия страны на "Республика Северная Македония". Этот шаг позволит уладить многолетний спор с Грецией. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония. Афины, опасаясь территориальных претензий от соседнего государства в случае закрепления за ним именования "Македония", блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО.

В июне главы МИД двух стран подписали соглашение о переименовании, которое должно привести к урегулированию конфликта. После этого Совет ЕС сообщил о решении дать Македонии возможность начать переговоры о вступлении в состав Евросоюза в середине 2019 года. А НАТО направило Скопье официальное приглашение вступить в альянс после разрешения спора с Афинами.

11 июля Греция выслала из страны двух российских дипломатов, а еще двум запретила въезд, обвинив их в подкупе неназванных чиновников для того, чтобы препятствовать заключению соглашения с Македонией.

Источник: https://censor.net.ua/n3085744
 
   
 Топ комментарии
 
Лучшее предотвращение от вмешательства - это ёбнуть по кремлю
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Вам то какие НАТО и ЕС??? Вы - еще глухой совок. До 2014-го с кацапами в десна долбились, да и сейчас все еще отрыжка совка с кучей комуняк и ватников. Пойдите хотя бы по пути Прибалтики, признайте советский период оккупацией, поубирайте комуняцкие памятники, вечные огни и прочую хрень, искорените русский язык. А раз вы воюете с кацапами, то долой дип.отношения, дорожные и жд сообщения, прекратите торговлю, перестаньте быть шнырем у рашки по передаче газа в ЕС. Да и как вы можете рваться в ЕС, если бредети незалежностью? Либо независимость, либо ЕС. Если уж так в ЕС хочется - умоляйте Польшу сделать вас своим воеводством. Вот и окажетесь сразу в ЕС и НАТО. Вы сами разберитесь, чего хотите. А покамест вы лишь кусок совка. Пусть и подыхающего в очередной раз.
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Лучшее предотвращение от вмешательства - это ёбнуть по кремлю
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Какие могут быть моральные принципы у дикарей
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НАТО має потребу позбутись "білих плям" у свому блоці а Гнила Європа має забагато євроскептиків..
ТОму Матісс поїхав, А європі пофік..

вона "розсунула ноги перед ПУЙЛОМ і "отримує задоволення"..
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Когда он уже к нам приедет, что бы прнять в НАТО и ЕС
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Вам то какие НАТО и ЕС??? Вы - еще глухой совок. До 2014-го с кацапами в десна долбились, да и сейчас все еще отрыжка совка с кучей комуняк и ватников. Пойдите хотя бы по пути Прибалтики, признайте советский период оккупацией, поубирайте комуняцкие памятники, вечные огни и прочую хрень, искорените русский язык. А раз вы воюете с кацапами, то долой дип.отношения, дорожные и жд сообщения, прекратите торговлю, перестаньте быть шнырем у рашки по передаче газа в ЕС. Да и как вы можете рваться в ЕС, если бредети незалежностью? Либо независимость, либо ЕС. Если уж так в ЕС хочется - умоляйте Польшу сделать вас своим воеводством. Вот и окажетесь сразу в ЕС и НАТО. Вы сами разберитесь, чего хотите. А покамест вы лишь кусок совка. Пусть и подыхающего в очередной раз.
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Кидати полум'яні промови і давати поради значно легше , ніж самому щось зробити ." Нехай кине камінь той хто не має гріха" , але дійсно вже прийшла пора ставати самими собою . Як таке може бути що ВР направляє в ОБСЄ відвертих кацапів і ворогів України , ту ж клименкову мимру ? А що там поробляє жиртрест ар'єв , окрім того що отримує солідні за відрядження в євро ?
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Я понимаю, что советовать - самое простое. Но это все, что я могу, будучи сам жителем рашки и наблюдая со стороны на ваши жалкие потуги стать европейцами. Увы, но вы от русни пока ни капельки не отличаетесь. Тот же ублюдочный совковский менталитет. Один в один. И пока между вами и кацапней будут тесные связи (экономические, родственные, духовные, культурные) - вы останетесь совками. Кацапов, понятно, уже не переделать. Это генетические терпилы, рабы и уроды. Но у вас шанс есть. Пытайтесь вырваться изо всех сил. Рубите все, что связывает вас с совком и русскими. Любыми способами и жертвами.
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Як не паскудно , але на жаль ви маєте рацію . З повагою .
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ага? а лишня хромосома то шо насрано?
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Очень медленное зажигание! Практически не работает.
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Дебилы озабоченные, когда же вы, бля, проснетесь? Может, надо, чтоб пролилась и ваша кровь, может только тогда?
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А почему они вам что-то должны? Вы с рашкой дип.отношение разорвали, как с государством-агрессором? НЕТ! Торговлю прекратили? НЕТ! Курьером по передачи газа на рашку работать перестали? НЕТ! Границы закрыли? НЕТ! Визы ввели? НЕТ! Россиян из страны выдворили? НЕТ! С какого перепуга, вы будете сидеть на попе ровно, а США за вас должно с рашкой разбираться?
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саме головне в цій новині це - стурбованість, вже б лвл вказували вашої стурбованості а то якось нещиро.
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Американцам до всех есть дело.Подозрительно как то.
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ага, зато хоть роисся занята сугубо личными своими делами - может хоть это вас немного успокоит в этой тревожной ситуации с вездесущими янки?
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нічого дивного..

Нато створене американцями для стримування імперських амбіцій росії..
Проти якої ми зараз воюємо..

і хто ,навпаки ,підтримує інтереси не американців ,Зрадник України.. бо у протистоянні з росією інтереси України і Нато збігаються..
тебе ,Лоханкін(під українським прапорцем) записати до них ? Я стурбований. У Росії немає ніяких моральних принципів, - глава Пентагону Меттіс їде в Македонію, щоб запобігти втручанню РФ у референдум - Цензор.НЕТ 3865

ВІЙНА ВСЕ СПРОЩУЄ.
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Жду когда свиноросам насыпят в Идлибе. Я стурбований. У Росії немає ніяких моральних принципів, - глава Пентагону Меттіс їде в Македонію, щоб запобігти втручанню РФ у референдум - Цензор.НЕТ 8790
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Вчера было голосование в Собезе. Рашка уже против операции в Идлибе.
Запахло жаренным и естественно эти твари обделались
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жаль что не полезли(
понимаю крысопуты что этим они своему кодлу смертный приговор подпишут
в таком случае ожидаем скорую ликвидацию лучшего друга расеи товарища асада
походу слила его путинская крысия))
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Цікаво, що "Mad Dog" вкладає в слово "стурбований".
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Більше санкцій від яких свіноросам тільки користь. Я стурбований. У Росії немає ніяких моральних принципів, - глава Пентагону Меттіс їде в Македонію, щоб запобігти втручанню РФ у референдум - Цензор.НЕТ 3803
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Але ж він не якийсь "веґетаріанець", щоб санкціями лякати. Він же "Mad Dog-ом" став не на рівному місці, та має такий нікнейм не як юнацький атрибут.
Утім, санкції, то хай будуть санкції. Головне, щоб кацапні "на_користь". Я стурбований. У Росії немає ніяких моральних принципів, - глава Пентагону Меттіс їде в Македонію, щоб запобігти втручанню РФ у референдум - Цензор.НЕТ 2831
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Мэттису - Ну наконец-то поняли причину. Нет моральных принципов у .... президента России. Почему именно у него? А он - ДРУГОЙ!!! Ему не важна человеческая жизнь.....у него другие задачи. Наверно спросите какие? А они играют на одну руку!!!! ..... с теми, кто меняет нам климат.
И насчет климата. Мы пока еле выкрутились, хорошо, что вовремя спохватились и сгруппировались. А могло быть и так откуда они пришли. ....там сейчас только Куриосити ездит среди пыльной бури.. И не пытайтесь проверять президента России как он ест блины. Там совсем другой уровень. Стоя на остановке вы никогда не подумаете, что перед вами ..ДРУГОЙ!!! .....кроме некоторых.
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Сейчас фсье охлаждение идет через ионосферу(это зоны пониженного ее содержания, назовем проколы) и через волновой канал(турбулентность магнитного поля). Первый режим создает эффект оранжевых облаков(типа аппокалипсиса). Не пугайтесь, охлаждение достаточно эффективно. Видно воот здесь.https://www.ventusky.com/?p=18;37;2&l=temperature-2m ...можете посмотреть послойно по высотам. А второй режим создает массивные полярные сияния https://tsn.ua/video/video-novini/smaragdove-nebo-nad-finlyandiyeyu-nad-polyarnim-kolom-zasvitilos-pivnichne-syayvo.html. Я как сторонний наблюдатель, сказал бы что последний режим почти идеальный для стабилизации структуры в волновом канале. Ну остальные примочки вам не нужны.
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Вот здесь тоже очень хорошо видно. Режим землетрясений! Обратите внимание ОДНОВРЕМЕННО!!! 108 минут землетрясения Турция -Никарагуа. И 3 часа назад снова одновременно - Индия -Виргинские острова. Амплитуда 5.2. Совпадения- не думаю. http://quakes.globalincidentmap.com/
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Перепрошую , але незрозуміло принцип взаємодії магнітного поля і атмосферних мас . Тобто HAARP має якесь відношення ? І що дає стабілізація структури ВК чи в ВК ?
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А что будет делать НАТО и ЕС если жители Македонии скажут переименованию нет!? Это их страна. С чего им Греции подчиняться?
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Кацапи,ви б не нервували шановного Скаженого Пса. Бо він межетпавтаріть...
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Як це немає принципів? Є, звісно. Щонайменше один - ср@ти на принципи
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Нет, ребята. При нефте в 80 баксов никакие санкции рашке не страшны. Только нефть ниже 40!!! При ином раскладе ей пох. Ее набивают деньгами по лярду зелени в сутки только за нефть и газ. Ничего ей бояться.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЯ обеспокоен. У России нет никаких моральных принципов, - глава Пентагона Мэттис едет в Македонию предотвратить вмешательство РФ в референдум
 
 
 
 
 
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