 Я обеспокоен. У России нет никаких моральных принципов, - глава Пентагона Мэттис едет в Македонию предотвратить вмешательство РФ в референдум

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
"Я еду туда, чтобы очень ясно дать понять, что мы на стороне македонского народа", - подчеркнул глава Пентагона. В то же время он выразил обеспокоенность по поводу возможных попыток вмешательства Москвы в ход голосования в Македонии.
"Я обеспокоен этим. Те злонамеренные действия, которые Россия практиковала от Эстонии до США, от Украины теперь и до Македонии, - она всегда адаптировала свою тактику к конкретной ситуации и всегда делала это вне всяких моральных принципов", - отметил Мэттис.
Напомним, на 30 сентября в Македонии назначен референдум о смене названия страны на "Республика Северная Македония". Этот шаг позволит уладить многолетний спор с Грецией. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония. Афины, опасаясь территориальных претензий от соседнего государства в случае закрепления за ним именования "Македония", блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО.
В июне главы МИД двух стран подписали соглашение о переименовании, которое должно привести к урегулированию конфликта. После этого Совет ЕС сообщил о решении дать Македонии возможность начать переговоры о вступлении в состав Евросоюза в середине 2019 года. А НАТО направило Скопье официальное приглашение вступить в альянс после разрешения спора с Афинами.
11 июля Греция выслала из страны двух российских дипломатов, а еще двум запретила въезд, обвинив их в подкупе неназванных чиновников для того, чтобы препятствовать заключению соглашения с Македонией.
ТОму Матісс поїхав, А європі пофік..
вона "розсунула ноги перед ПУЙЛОМ і "отримує задоволення"..
Нато створене американцями для стримування імперських амбіцій росії..
Проти якої ми зараз воюємо..
і хто ,навпаки ,підтримує інтереси не американців ,Зрадник України.. бо у протистоянні з росією інтереси України і Нато збігаються..
тебе ,Лоханкін(під українським прапорцем) записати до них ?
ВІЙНА ВСЕ СПРОЩУЄ.
Запахло жаренным и естественно эти твари обделались
понимаю крысопуты что этим они своему кодлу смертный приговор подпишут
в таком случае ожидаем скорую ликвидацию лучшего друга расеи товарища асада
походу слила его путинская крысия))
Утім, санкції, то хай будуть санкції. Головне, щоб кацапні "на_користь".
И насчет климата. Мы пока еле выкрутились, хорошо, что вовремя спохватились и сгруппировались. А могло быть и так откуда они пришли. ....там сейчас только Куриосити ездит среди пыльной бури.. И не пытайтесь проверять президента России как он ест блины. Там совсем другой уровень. Стоя на остановке вы никогда не подумаете, что перед вами ..ДРУГОЙ!!! .....кроме некоторых.