 На конференции ОБСЕ в Варшаве делегация от холдинга "Вести" Клименко получает инструкции и координирует действия с россиянами, - Романюк. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала исполнительный директор "Института массовой информации" Оксана Романюк.

"Россияне активно курируют и ведут делегацию от холдинга "Вести" Клименко на международной конференции ОБСЕ. Абсолютно откровенно и не таясь. Здесь его гражданская жена Ольга Семченко и сотрудница холдинга, которая курирует вопросы СМИ. Она сначала сидела с российской делегацией, и обсуждала их совместные планы, эмейлы и координацию. Впоследствии один из официальных русских подошел их еще и отдельно инструктировать относительно выступления. Я начала снимать, Семченко заметила и сразу отвернулась и начала бежать))", - написала она, подтвердив свои слова соответстующим фото.

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Фото: Романюк/Facebook