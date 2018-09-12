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 Политика Украины, Общество
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Все про:конференция (197) ОБСЕ (3294) Россия (70430) Варшава (109) Романюк (42)

 На конференции ОБСЕ в Варшаве делегация от холдинга "Вести" Клименко получает инструкции и координирует действия с россиянами, - Романюк. ФОТО

Россияне активно курируют и ведут делегацию от холдинга "Вести", который связывают с именем экс-министра времен Януковича Александра Клименко на международной конференции ОБСЕ в Варшаве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала исполнительный директор "Института массовой информации" Оксана Романюк.

"Россияне активно курируют и ведут делегацию от холдинга "Вести" Клименко на международной конференции ОБСЕ. Абсолютно откровенно и не таясь. Здесь его гражданская жена Ольга Семченко и сотрудница холдинга, которая курирует вопросы СМИ. Она сначала сидела с российской делегацией, и обсуждала их совместные планы, эмейлы и координацию. Впоследствии один из официальных русских подошел их еще и отдельно инструктировать относительно выступления. Я начала снимать, Семченко заметила и сразу отвернулась и начала бежать))", - написала она, подтвердив свои слова соответстующим фото.

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На конференции ОБСЕ в Варшаве делегация от холдинга Вести Клименко получает инструкции и координирует действия с россиянами, - Романюк 01
Фото: Романюк/Facebook 

На конференции ОБСЕ в Варшаве делегация от холдинга Вести Клименко получает инструкции и координирует действия с россиянами, - Романюк 02

Источник: https://censor.net.ua/n3085741
 
 
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заинтересованностью российского руководства в нестабильной общественно-политической ситуации в Украине уже мало кого удивишь, поскольку анализ последних событий свидетельствует о попытке России любой ценой удержать рычаги влияния на внутренние дела и направление внешней деятельности нашей страны. В указанном контексте, российскими спецслужбами используются все возможные и невозможные ресурсы, в том числе и позиции среди лидеров общественных организаций.
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Ну так п. Романюк могла б поставити просте питання - на які бабки виходить багатотисячними тиражами для безплатного розповсюдження кольорова 8-полосна газета. В ОБСЄ б офігєли, як таке почули...
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СБУ - блять! Закрийте нахер ці "вээээсти" - а журнашлюх за зраду України на 30 років!!!!!!
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Авгієві стайні ще повні лайна, їх чистити ще не один рік.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа конференции ОБСЕ в Варшаве делегация от холдинга "Вести" Клименко получает инструкции и координирует действия с россиянами, - Романюк. ФОТО
 
 
 
 
 
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