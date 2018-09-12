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 Информация о якобы каком-то "изнасиловании" в Умани - это фейк: вброс организован по заказу российских спецслужб, - Шкиряк

Информация о якобы каком-то изнасиловании в Умани является фейком, информационным вбросом, организованным по заданию спецслужб РФ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Фейк! Официально. Еще раз повторяем и подчеркиваем, что информация, которая активно распространялась в сети, о якобы каком-то "изнасиловании" в Умани - это откровенная ложь и полная чушь! Просим всех прекратить любые манипуляции и не распространять откровенную чушь, распространяя очередные грязные фейки. Ситуация в Умани абсолютно спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов. Никаких причин для волнений нет", - заявил он. 

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"Лично я убежден, что этот грязный вброс организован внутренними антигосударственными деструктивными силами на заказ их московских хозяев - российских спецслужб. Цель врага очевидна - посеять антисемитские настроения и вызвать раздор между Украиной и Израилем. Уже не раз проходили, знаем и всегда готовы. Не пролезет!", - резюмировал Шкиряк.

Ранее в СМИ и соцсетях начала появлятся фейковая информация о якобы изнасиловании в Умани на еврейский Новый год хасидами несовершеннолетней украинки. 

Информация о якобы каком-то изнасиловании в Умани - это фейк: вброс организован по заказу российских спецслужб, - Шкиряк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3085740
 
 
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шкіряк- це фейк вже сам по собі
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а хто його згвалтував ?
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Правда откроется со временем, но нафига рашенг прессу пускать в Умань?
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туда и уманскую прессу уже не пускают..ролик я прикреплял,удержался минут 5..
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Может и фейк, свечку не держал, но в маршрутках уманских говорят, что она подзарабатывала вроде, и несошлися в цене(бывает) а горячих пиллигримов было уже неостановить..А Шкирякам гималайским конечно лучше знать. Информация о якобы каком-то "изнасиловании" в Умани - это фейк: вброс организован по заказу российских спецслужб, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 8518
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Цель врага очевидна - посеять антисемитские настроения...

Та ладно. Какая ещё Умань? Два главных генератора антисемитских настроений в Киеве окопались.
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то, как мусора держат под контролем ситуацию и настораживает, а не мордорские сказки.
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Раньше мусора толковей были,привозили с Одессы девчат, расставляли их возле входа в парк с двух сторон по тротуару ,дистанция 10 метров,(без флажков приветствия) и этот вопрос само собой решался, а теперь наряги с этим...( я неразжигаю ,если что.)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИнформация о якобы каком-то "изнасиловании" в Умани - это фейк: вброс организован по заказу российских спецслужб, - Шкиряк
 
 
 
 
 
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