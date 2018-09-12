 Информация о якобы каком-то "изнасиловании" в Умани - это фейк: вброс организован по заказу российских спецслужб, - Шкиряк

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Фейк! Официально. Еще раз повторяем и подчеркиваем, что информация, которая активно распространялась в сети, о якобы каком-то "изнасиловании" в Умани - это откровенная ложь и полная чушь! Просим всех прекратить любые манипуляции и не распространять откровенную чушь, распространяя очередные грязные фейки. Ситуация в Умани абсолютно спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов. Никаких причин для волнений нет", - заявил он.

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"Лично я убежден, что этот грязный вброс организован внутренними антигосударственными деструктивными силами на заказ их московских хозяев - российских спецслужб. Цель врага очевидна - посеять антисемитские настроения и вызвать раздор между Украиной и Израилем. Уже не раз проходили, знаем и всегда готовы. Не пролезет!", - резюмировал Шкиряк.

Ранее в СМИ и соцсетях начала появлятся фейковая информация о якобы изнасиловании в Умани на еврейский Новый год хасидами несовершеннолетней украинки.