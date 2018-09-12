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Все про:конопля (85) оппозиционный блок (296) Чередниченко (1)

 Как раз собирались избавиться от сорняков, - депутат от "Оппоблока" Чередниченко рассказал, что взял в аренду поле, уже засеянное коноплей

На вчерашней сессии облсовета депутат от "Оппоблока" Анатолий Чередниченко пытался убедить коллег, что он не выращивал коноплю и не является наркобароном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

По словам Чередниченко, он взял в аренду поле, уже засеянное коноплей.

"Вопрос об этом сам по себе является абсурдным. Рабочие как раз пытались перепахать землю и избавиться от сорняков", — заявил Чередниченко.

По словам депутата, сделать его наркобароном пытаются правоохранительные органы.

При этом глава Одесской обладминистрации Максим Степанов отметил, что полиция обязана была отреагировать на поле конопли.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Житель Николаевщины выростил "для кроликов" элитной конопли на сумму около 12 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

"Не надо рассказывать про какие-то репрессии, — отметил Степанов. – Растут гектары конопли, а Национальная полиция не должна, по-вашему, никак реагировать?".

Напомним, крупную плантацию конопли обнаружили в начале августа возле села Кислица Измаильского района. Поле находилось на территории аграрно-рыбохозяйственного кооператива "Придунайская нива", возглавляемого депутатом Одесского облсовета от "ОппоБлока" Анатолием Чередниченко.

В ходе обыска правоохранители изъяли более 75 тысяч кустов растений рода конопля. Росли посевы полосой шириной около 15 метров вдоль канала у зарослей тростника. Общая площадь их достигала 2 Га.

Источник: https://censor.net.ua/n3085737
 
   
 Топ комментарии
 
А хто ті бур'янці поливав та сапав ?
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Сорняки ровными рядами, вот это совпадение, когда в ста метрах уже ни кустика. Вот это дааа. Бывают же такие примерные сорняки! Растут себе в ряд, заботливо не засоряя по сторонам ничего. Как раз собирались избавиться от сорняков, - депутат от "Оппоблока" Чередниченко рассказал, что взял в аренду поле, уже засеянное коноплей - Цензор.НЕТ 2401
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и активный потребитель "сорняка"
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Хотя если вспомнить наркопринцессу Таньку кучмину..то днище было пробито давно уже.
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Не забудь позвать в помощь Добкина, он мастер в этом деле!
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А хто ті бур'янці поливав та сапав ?
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Стало известно имя актрисы, ради которой нардеп Евгений Мураев оставил жену и двоих детей


Как раз собирались избавиться от сорняков, - депутат от "Оппоблока" Чередниченко рассказал, что взял в аренду поле, уже засеянное коноплей - Цензор.НЕТ 8231

Новой избранницей народного депутата Евгения Мураева стала модель и актриса Екатерина Гордиенко. Именно ради нее политик оставил свою официальную жену, племянницу лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича - Валерию Мураеву. Двое совместных детей, которые есть у Мураева и его уже бывшей супруги, не стали аргументом для нардепа, чтобы не поддаться на соблазн молодой актрисы и не уходить из семьи.
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Сорняки ровными рядами, вот это совпадение, когда в ста метрах уже ни кустика. Вот это дааа. Бывают же такие примерные сорняки! Растут себе в ряд, заботливо не засоряя по сторонам ничего.
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Странно, а в отношении " пересичных" такая отмазка не прокатывает... Все равны, но некоторые равнее?
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Видно по заказу для Добкина младшего растил.
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Объявление в Урядовий Кур'єр":Возьму поле в аренду уже засеянное коноплёй". Как раз собирались избавиться от сорняков, - депутат от "Оппоблока" Чередниченко рассказал, что взял в аренду поле, уже засеянное коноплей - Цензор.НЕТ 3565
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замнут и сделаю вид что 2 га конопли никлогда и не существовало
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Молочный брат дачника Агапова. https://www.youtube.com/watch?v=BCzNzHaNt88
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Судя по риторике жОпоблоке они там регулярно избавляются от "сорняков" путем скуривания.
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Яка ганьба і воно ще щось бекає.Ліквідувати весь депутатський корпус з самого верху до низу за симуляцію,бездіяльність,крадіжки,прогули і все інше!!
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дибілоїд він "сорняків" позбавляються по весні.....бугогаааааа
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В нормальной стране он бы в камере с адвокатом разговаривал а не в сессионном зале...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКак раз собирались избавиться от сорняков, - депутат от "Оппоблока" Чередниченко рассказал, что взял в аренду поле, уже засеянное коноплей
 
 
 
 
 
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