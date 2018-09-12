 Как раз собирались избавиться от сорняков, - депутат от "Оппоблока" Чередниченко рассказал, что взял в аренду поле, уже засеянное коноплей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

По словам Чередниченко, он взял в аренду поле, уже засеянное коноплей.

"Вопрос об этом сам по себе является абсурдным. Рабочие как раз пытались перепахать землю и избавиться от сорняков", — заявил Чередниченко.

По словам депутата, сделать его наркобароном пытаются правоохранительные органы.

При этом глава Одесской обладминистрации Максим Степанов отметил, что полиция обязана была отреагировать на поле конопли.

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"Не надо рассказывать про какие-то репрессии, — отметил Степанов. – Растут гектары конопли, а Национальная полиция не должна, по-вашему, никак реагировать?".

Напомним, крупную плантацию конопли обнаружили в начале августа возле села Кислица Измаильского района. Поле находилось на территории аграрно-рыбохозяйственного кооператива "Придунайская нива", возглавляемого депутатом Одесского облсовета от "ОппоБлока" Анатолием Чередниченко.

В ходе обыска правоохранители изъяли более 75 тысяч кустов растений рода конопля. Росли посевы полосой шириной около 15 метров вдоль канала у зарослей тростника. Общая площадь их достигала 2 Га.