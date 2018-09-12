 Как раз собирались избавиться от сорняков, - депутат от "Оппоблока" Чередниченко рассказал, что взял в аренду поле, уже засеянное коноплей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".
По словам Чередниченко, он взял в аренду поле, уже засеянное коноплей.
"Вопрос об этом сам по себе является абсурдным. Рабочие как раз пытались перепахать землю и избавиться от сорняков", — заявил Чередниченко.
По словам депутата, сделать его наркобароном пытаются правоохранительные органы.
При этом глава Одесской обладминистрации Максим Степанов отметил, что полиция обязана была отреагировать на поле конопли.
"Не надо рассказывать про какие-то репрессии, — отметил Степанов. – Растут гектары конопли, а Национальная полиция не должна, по-вашему, никак реагировать?".
Напомним, крупную плантацию конопли обнаружили в начале августа возле села Кислица Измаильского района. Поле находилось на территории аграрно-рыбохозяйственного кооператива "Придунайская нива", возглавляемого депутатом Одесского облсовета от "ОппоБлока" Анатолием Чередниченко.
В ходе обыска правоохранители изъяли более 75 тысяч кустов растений рода конопля. Росли посевы полосой шириной около 15 метров вдоль канала у зарослей тростника. Общая площадь их достигала 2 Га.
было дело конопляное )))
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