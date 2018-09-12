 IKEA заходит в Украину, - Порошенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"IKEA заходит в Украину! Сегодня имею встречу с главным исполнительным директором IKEA Юго-Восточная Европа Стефаном Вановербеке. Украина долго ждала этой новости, и за последние годы произошло много изменений, которые сделали открытие IKEA в нашем государстве возможным. Это - хороший сигнал для других мировых брендов, с Украиной нужно иметь дело. Уверен, что IKEA подойдет украинский флаг. Invest in Ukraine!", - рассказал Порошенко.
ІКЕА – одна из крупнейших мировых торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.
Посмотришь-посмотришь, посчитаешь-посчитаешь, и все равно в ту же ИКЕА придешь.
Прежде всего за:
- текстилем
- тарелками, кастрюльками и пр. (но не тефлон)
- коробочками для хранения
- оффисной мебелью
- свечками
- настольными лампами
- прочей белибердой такой как клюквенный (если не ошибаюсь) джем
https://ikea-market.com.ua/ikea-zaporozhe
Китайскогоширпотреба прибыло, ура товарищи! (На чем бы еще попиариться, подскажите?) Наверно все таки лучше сосредоточиться на антикоррупции,не?
ІКЕА заходить і Україну, а барига виходить з України.
Вот выдержка:
"У компании ИКЕА уже давно сложились партнерские отношения с российскими производителями. В 1990 году с официальным визитом в Швеции побывал председатель правительства СССР Николай Рыжков. Именно
он предложил представителям компании закупать продукцию у российских мебельщиков. Сегодня
с нами сотрудничают более 50 российских фабрик. Заказы ИКЕА размещаются по всей России.
Есть предприятия, где заказы ИКЕА составляют большую часть производимой продукции."
ВОТ ОБ ЭТОМ НАДО СПРОСИТЬ С ПРРОШЛЫХ ПРЕМЬЕРОВ ТИПА ТИМОШЕНКО, КИНАХА ПУСТОВОЙТЕНКО ЕЗАНУРОВА АЗАРОВА ЮЩЕНКО КУЧМЫ.
ОНИ НЕ ВИДЕЛИ, что руцькие под себя производства забирали?
https://www.google.com.ua/maps/@49.9920202,36.2220863,3a,75y,179.67h,85.25t/data=!3m6!1e1!3m4!1sDTLtn9CDPvVRHdRVl_FyqA!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru
Зал заплескав в долоні, Петро Олексійович почервонів.
Першоджерело?
Они несколько раз хотели зайти в Украину, но их просто отшивали красиво.
Хочется верить, что ИКЕА не повторит судьбу Саакашвили, если можно так сравнивать, которого порошенко пригласил, а потом, видя , что Саакашвили своей честностью угрожает его коррупционным схемам, депортировал в срочном порядке
Я вже уявляю ці діалоги між IKEA і бандитами з прокуратури, податкової, СЕС, митниці та іншими кровопивцями.
"заходит в Украину" значит налаживает производство прямо тут. строит фабрики.
А В ЖТО ВРЕМЯ - в Леруа Мерлен продаются электрополы из раши . Редкая гадость , но продаются
Как и в темах про ассоциацию, безвиз, лоукосты или автокефалию.
Все успехи Украины им говном помазаны.
Цензор мог бы дать фотки залов и фотки стеллажей на складе с упакованным товаром. Даже слабая женщина может легко взять товар. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ МЕБЕЛИ ИКЕА ДЕЛАЕТСЯ ИЗ БУМАГИ . Это очень интересная технология . Потому мебель легкая и дешевая.
Покупала детям письменные столы и тумбочки - легко, удобно , СОВРЕМЕННО