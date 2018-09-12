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 IKEA заходит в Украину, - Порошенко

Сегодня Порошенко встретится с главным исполнительным директором IKEA Юго-Восточная Европа Стефаном Вановербеке.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"IKEA заходит в Украину! Сегодня имею встречу с главным исполнительным директором IKEA Юго-Восточная Европа Стефаном Вановербеке. Украина долго ждала этой новости, и за последние годы произошло много изменений, которые сделали открытие IKEA в нашем государстве возможным. Это - хороший сигнал для других мировых брендов, с Украиной нужно иметь дело. Уверен, что IKEA подойдет украинский флаг. Invest in Ukraine!", - рассказал Порошенко.

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IKEA заходит в Украину, - Порошенко 01

ІКЕА – одна из крупнейших мировых торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. 

Источник: https://censor.net.ua/n3085735
 
   
 Топ комментарии
 
Пару рейдерских захватов и масок-шоу СБУ и поедут они обратно в свою Швецию.
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Сегодня утром Солнце встало,Слава Барыге Поросенко!!!
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ІКЕА - ризикові хлопці. Розказували що на зустрічі з іноземними інвесторами в Швеції після промови Порошенка про чудовий інвестиційний клімат в Україні встав голова правління компанії Оріфлейм і привселюдно запитав - коли такий чудовий інвестиційний клімат, чому тоді в нашої дочірньої компанії в Україні ваша податкова віджимає декілька десятків мільйонів доларів?

Зал заплескав в долоні, Петро Олексійович почервонів.
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Знакомый логотип, но сама там ни разу не была, хотя есть достойный ассортимент.
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У нас на 8 миллионов населения есть 4 магазина Икеи,они огромны и не пустуют.Ассортимент действительно хорош.
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Я покупаю в ИКЕА.
Посмотришь-посмотришь, посчитаешь-посчитаешь, и все равно в ту же ИКЕА придешь.
Прежде всего за:
- текстилем
- тарелками, кастрюльками и пр. (но не тефлон)
- коробочками для хранения
- оффисной мебелью
- свечками
- настольными лампами
- прочей белибердой такой как клюквенный (если не ошибаюсь) джем
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я знаю, але сприймаю його як написала.
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Надолго ли, радость может быть недолгой.
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Пару рейдерских захватов и масок-шоу СБУ и поедут они обратно в свою Швецию.
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да-да... МЕТРО уже прям обзахватывался весь.
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Сегодня утром Солнце встало,Слава Барыге Поросенко!!!
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Нарештi родили. Пiсля того як 10 рокiв назад зайшли в Козлостан
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Вот теперь заживём!
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Илюша, у вас средний возраст жизни до пенсии!
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Хлопці, чого ви ще не в черзі за меблями?
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Сами шведы называют их перекупами. Заказываешь по каталогу, те покупают как правило в Польше, ну и продают со своим интересом. Кароч, обычная спекуляция.
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Китайского ширпотреба прибыло, ура товарищи! (На чем бы еще попиариться, подскажите?) Наверно все таки лучше сосредоточиться на антикоррупции,не?
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Добра новина повинна бути такою:
ІКЕА заходить і Україну, а барига виходить з України.
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и едет в грузию, строить демократию, а в это время там выбирают Саакашвили президентом (вот это была бы ирония )
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Ни какой победы в этом не вижу. В параше более 50 фабрик, которые сотрудничают с IKEA и выпускают комплектующие под их логотипом. Скорее всего к нам пойдёт продукция именно кацапского производителя, цены будут европейские, а продукция из мордора.
Вот выдержка:
"У компании ИКЕА уже давно сложились партнерские отношения с российскими производителями. В 1990 году с официальным визитом в Швеции побывал председатель правительства СССР Николай Рыжков. Именно
он предложил представителям компании закупать продукцию у российских мебельщиков. Сегодня
с нами сотрудничают более 50 российских фабрик. Заказы ИКЕА размещаются по всей России.
Есть предприятия, где заказы ИКЕА составляют большую часть производимой продукции." IKEA заходит в Украину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3215
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Есть продукция из Польши, Литвы,Новой Зеландии,Китая, Турции и т.д.Будете покупать- проверяйте страну производителя, всегда указано.Кстати,теперь шведы смогут размещать заказы и у вас.
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В Леруа Мерлен в Украине тоже 30 процентов товара от руцьких производителей. Руцькие скупали производства в Украине и их закрывали- обычная агрессивная политика. То есть деньги на семью зарабатывабт кацапы.
ВОТ ОБ ЭТОМ НАДО СПРОСИТЬ С ПРРОШЛЫХ ПРЕМЬЕРОВ ТИПА ТИМОШЕНКО, КИНАХА ПУСТОВОЙТЕНКО ЕЗАНУРОВА АЗАРОВА ЮЩЕНКО КУЧМЫ.
ОНИ НЕ ВИДЕЛИ, что руцькие под себя производства забирали?
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а я только вчера купил уголок мягкий...поспешил... IKEA заходит в Украину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3844
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Вот и возглавь это представительство, это твой уровень. Президент страны не твой конек.
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ІКЕА - ризикові хлопці. Розказували що на зустрічі з іноземними інвесторами в Швеції після промови Порошенка про чудовий інвестиційний клімат в Україні встав голова правління компанії Оріфлейм і привселюдно запитав - коли такий чудовий інвестиційний клімат, чому тоді в нашої дочірньої компанії в Україні ваша податкова віджимає декілька десятків мільйонів доларів?

Зал заплескав в долоні, Петро Олексійович почервонів.
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Де можна почитати про цю історію детальніше?
Першоджерело?
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Мені розповідала співробітниця Оріфлейму в Україні. Це було декілька років тому. В них тоді податкова як раз віджимала круглу суму.
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Десь приблизно 16-17 рік. Взимку. Подивіться - десь тоді Петро Олексійович повинен був літати в Швецію розповідати про чудовий інвестиційний клімат.
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ИКЕА славится не только своими демократичными ценами на мебель и другие свои товары, но также тем, что ведёт свой бизнес абсолютно прозрачно. И никаких откатов в тридцать процентов давать они не будут ни кому. Что напрочь вообще убьёт конкурентов, которые живут в украинских реалиях пост овощного периода безззмін.
Они несколько раз хотели зайти в Украину, но их просто отшивали красиво.
Хочется верить, что ИКЕА не повторит судьбу Саакашвили, если можно так сравнивать, которого порошенко пригласил, а потом, видя , что Саакашвили своей честностью угрожает его коррупционным схемам, депортировал в срочном порядке
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"но также тем, что ведёт свой бизнес абсолютно прозрачно. И никаких откатов в тридцать процентов давать они не будут ни кому." - цікаво скільки вони протримаються в Україні, де хабарі потрібно давати на кожному кроці.

Я вже уявляю ці діалоги між IKEA і бандитами з прокуратури, податкової, СЕС, митниці та іншими кровопивцями.
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Их не отшивали а они отказывались заходить из за уровня коррупции. И это при том шо они есть в Мордоре. И если зайдут это сигнал для очень многих и впервую очередь для нас самих что изменения есть
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пецину радість мона зрозуміти - така жирна та дійна корова в хлів заходить!
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І попруть вироби ції компанії з маасковії з позначкою зроблено в педерації.
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Я покупала простенькие тумбочки ИКЕА детям вместо Лего . Цена практичес4и одинакова, но потом они счастливы, что могут использовать свой труд в жизни.
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Не понятна радость харанта. Если они откроют у нас своё производство и магазины - это гут., А ежели откроют три - пять магазинов то что в этом такого уж сильно хорошего?
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три-пять интернет-магазинов!!! IKEA заходить в Україну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4981 IKEA заходить в Україну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4981 IKEA заходить в Україну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4981 ОРУУУУУуууу!!!!!
"заходит в Украину" значит налаживает производство прямо тут. строит фабрики.
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на сколько знаю одна строится во львовской области
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Петя, надо договариваться с зарубежными компаниями, чтобы продукция украинских производителей попадала в их мировые сетки.
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а какая именно продукция которую мы хорошо делаем туда не попадает?
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Пока не знаю. Но обязать сетки брать украинскую продукцию ( хорошую и по качеству и по цене и без посредников) можно. Так делают все страны. И только Украина скромничает.
А В ЖТО ВРЕМЯ - в Леруа Мерлен продаются электрополы из раши . Редкая гадость , но продаются
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они и так берут и не по обязательству, а потому что выгодно. на полках Польских магазов, можно набрать почти всех тех же продуктов что и в Украине.
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Сравните цены на сковороды в Польше и украинского производства ( Запорожье, чугун) . Шо вы такое пишете!!
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Зрадоёбы и русня прогнозированно беснуются.
Как и в темах про ассоциацию, безвиз, лоукосты или автокефалию.
Все успехи Украины им говном помазаны.
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Пусть утопятся в своей зависти. И так своим сракрм и ГУЛАГами СКОЛЬКО ЖИЗНЕЙ ПЕРЕПОРТИЛИ. Надо бы в Гаагу всё-таки иск подать
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ИКЕА - уважаю. Сама схема покупки товара очень удобна для всех покупателей.
Цензор мог бы дать фотки залов и фотки стеллажей на складе с упакованным товаром. Даже слабая женщина может легко взять товар. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ МЕБЕЛИ ИКЕА ДЕЛАЕТСЯ ИЗ БУМАГИ . Это очень интересная технология . Потому мебель легкая и дешевая.
Покупала детям письменные столы и тумбочки - легко, удобно , СОВРЕМЕННО
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і через новину знизу стаття про рейдерів - потужний інвест клімат
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Для информации. В Украине уже более 10 лет мебельные фабрики сотрудничают с ИКЕА и выпускают для нее продукцию. Продукция идет как в Европу так и в РФ.
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