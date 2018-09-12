 IKEA заходит в Украину, - Порошенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"IKEA заходит в Украину! Сегодня имею встречу с главным исполнительным директором IKEA Юго-Восточная Европа Стефаном Вановербеке. Украина долго ждала этой новости, и за последние годы произошло много изменений, которые сделали открытие IKEA в нашем государстве возможным. Это - хороший сигнал для других мировых брендов, с Украиной нужно иметь дело. Уверен, что IKEA подойдет украинский флаг. Invest in Ukraine!", - рассказал Порошенко.

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