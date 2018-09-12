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 Политика Украины, Происшествия
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 Посольство Украины во Франции призывает усилить давление на РФ для немедленного освобождения всех политзаключенных

Посольство Украины во Франции призвало международное общество усилить давление на РФ для немедленного освобождения всех украинских политзаключенных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

В заявлении говорится, что сегодня РФ должна принять решение по апелляции по делу Сущенко.

"Верховный суд Российской Федерации примет решение по апелляции по делу Романа Сущенко. Необходимо продолжать укреплять международные усилия, увеличивая давление на Россию, чтобы немедленно освободить всех украинских политических заключенных", – сказано в сообщении.

Также посольство опубликовало рисунки Сущенко, которые он делает с помощью подручных средств.

Посольство Украины во Франции призывает усилить давление на РФ для немедленного освобождения всех политзаключенных 01

Источник: https://censor.net.ua/n3085733
 
   
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Нет, это просто привычные пописушки украинских госклерков в Фейсбуке, которые подаются как официальные материалы...
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та отож), я переплутав там треба було поставити Посольство України у Франції закликає посилити тиск на РФ для негайного звільнення всіх політв'язнів - Цензор.НЕТ 6267 в кінці !
хуйло з меркельшою зустрічався - там газ був, мабуть важливійший...
згадайте Ердогана - він посприяв звільнив кримчан - тобто є важелі впливу на хуйла,
просто дехто не хоче їх застосовувати?! Посольство України у Франції закликає посилити тиск на РФ для негайного звільнення всіх політв'язнів - Цензор.НЕТ 5960
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))) утренние новости по рашке вааще читаются неплохо. нехть дорожает, вслед за ней дорожает топливо )), руб дешевеет, самалётам аэрофлота летать неначём, кирасин дорог, а с соломой для их движков и дровами на зиму для крепостных тоже в стране напряжёнка, (будут видно и там и там на валежник переводить),......... в принципе карты с утра как то розданы неплохо. жду просачивающихся сообщений о первых жертвах массовых учений. )))
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Ананьєва задержали и отпустили, чтобы продемонстрировать, как порошкоботы могут легко за 12 часов сменить позицию на 180 градусов, а потом за 12 часов еще на 180 градусов и вернуться в исходное состояние, только с обосранными штанами.
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Галльский митрополит Эммануэль 10 сентября "Я могу подтвердить, что Вселенский патриархат... решил утвердить автокефалию православной церкви Украины".

Посольство України у Франції закликає посилити тиск на РФ для негайного звільнення всіх політв'язнів - Цензор.НЕТ 4033
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Німєдлінна! А педерація так і злякалась. Посольство України у Франції закликає посилити тиск на РФ для негайного звільнення всіх політв'язнів - Цензор.НЕТ 5308
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Нашому МЗС нічим більше перейматися? Вся зовнішня політика провалена на всіх векторах... Один П. Порошенко ще "барахтається", його ще хтось і десь у світі слухає. Клімкіна з дипломатами не посилають на. хіба що ліниві.
Одне, що залишилося - це закликати та перезакликати неважно кого і неважно про що... Цікаво, що б ще робила шобла бездарів з МЗС і дипломатія, якби кацапи все ж звільнили Сенцова і Балуха"? Мабуть, стався би колапс... . Відбування номера" за державний кошт.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосольство Украины во Франции призывает усилить давление на РФ для немедленного освобождения всех политзаключенных
 
 
 
 
 
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