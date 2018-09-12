 Посольство Украины во Франции призывает усилить давление на РФ для немедленного освобождения всех политзаключенных

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.
В заявлении говорится, что сегодня РФ должна принять решение по апелляции по делу Сущенко.
"Верховный суд Российской Федерации примет решение по апелляции по делу Романа Сущенко. Необходимо продолжать укреплять международные усилия, увеличивая давление на Россию, чтобы немедленно освободить всех украинских политических заключенных", – сказано в сообщении.
Также посольство опубликовало рисунки Сущенко, которые он делает с помощью подручных средств.
хуйло з меркельшою зустрічався - там газ був, мабуть важливійший...
згадайте Ердогана - він посприяв звільнив кримчан - тобто є важелі впливу на хуйла,
просто дехто не хоче їх застосовувати?!
Одне, що залишилося - це закликати та перезакликати неважно кого і неважно про що... Цікаво, що б ще робила шобла бездарів з МЗС і дипломатія, якби кацапи все ж звільнили Сенцова і Балуха"? Мабуть, стався би колапс... . Відбування номера" за державний кошт.