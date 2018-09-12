 Посольство Украины во Франции призывает усилить давление на РФ для немедленного освобождения всех политзаключенных

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

В заявлении говорится, что сегодня РФ должна принять решение по апелляции по делу Сущенко.

"Верховный суд Российской Федерации примет решение по апелляции по делу Романа Сущенко. Необходимо продолжать укреплять международные усилия, увеличивая давление на Россию, чтобы немедленно освободить всех украинских политических заключенных", – сказано в сообщении.

Также посольство опубликовало рисунки Сущенко, которые он делает с помощью подручных средств.